Honzovy plněné buchty od Uursik z domácí pekárny

Máte rádi buchty s mákem, tvarohem, nebo povidly? S tímhle těstem budete milovat všechny. Přípravu vám usnadní domácí pekárna.

Autor: Uursik – další recepty

Suroviny:

250 ml vlažného mléka

150 g rozpuštěného másla

2 žloutky

špetka soli

50 g krystalového cukru

1 sáček vanilkového cukru

2 lžíce citronové šťávy (nebo citronky)

nastrouhaná kůra z jednoho citronu (nebo 1 lžička sušené citronové kůry)

500 g hladké mouky

1 lžička sušeného nebo 1/4 lžičky čerstvého droždí

Nastavení pekárny: Program Těsto

Postup:

Po vykynutí těsto propracujeme na pomoučněné ploše nebo na silikonovém vále, těsto se nelepí a nemusí se podsypávat, rozdělíme na asi 24 ks nebo postupně odkrajujeme stejné kousky těsta, které rukama roztáhneme tak, aby se daly naplnit. Plníme tvarohovou náplní (tvaroh smíchaný s cukrem a rozinkami zahustíme 1–2 lžícemi vanilkového pudinku v prášku nebo 1 žloutkem), povidly, makovou náplní, džemem, Nutellou a podobně.

Kraje spojíme a vytvoříme bochánky. Dáváme pozor, aby byly dobře uzavřené (prsty pevně přitlačíme), aby nám náplň nevytékala. Spojem dolů skládáme nejlépe do pekáčku nebo na plech s vyšším okrajem a vždy každou ze všech stran pomašlujeme rozpuštěným máslem. Říká se, že každá buchta by se v másle měla „vykoupat“. Neskládáme moc vedle sebe, ještě nakynou! Necháme asi 45 minut kynout pod utěrkou, pak potřeme rozpuštěným máslem a dáme péct do vyhřáté trouby při 190 °C na asi 20 minut.

Jestli máte rádi buchty, možná si zkusíte udělat i buchtičky se šodó. Recept najdete ve videu: