Rok 2020 bude pod vládou Luny a takový rok se jeví vždycky jako trochu zvláštní. Člověk se více stahuje do sebe. Co udělat, aby byl šťastný, na co si naopak dát pozor? Tady je horoskop astroložky Jarmily Gričové pro jednotlivá znamení.

V roce, kterému vládne Luna, se veškeré aktivity, které jste dosud provozovali navenek, stahují do nitra. Zabýváte se tím, jak vaše činy a výroky působí na ostatní lidi. Pokud je stav optimální, snažíte se, abyste je zbytečně nezraňovali. Stejně tak se zabýváte životy svých dětí a snažíte se, aby byly co nejlepší – což ovšem neznamená, že jim budete umetat cestu a odstraňovat z ní každou překážku. Když ještě pochopíte, že vaše duše a mysl jsou stejně důležité jako tělo, a rozhodnete se, že jim poskytnete minimálně stejnou péči, vykročíte do roku 2020 tím správným směrem.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Máte rádi akci a nenávidíte nudu? Pokud ano, může vás těšit, že rok 2020 vaše požadavky uspokojí způsobem, který vás vyloženě nadchne. Nuda v žádném případě nehrozí! Je ale potřeba, abyste k životu a k tomu, co v něm musíte řešit, přistupovali se zdravým rozumem a při rozhodování vzali v úvahu následky, které vaše činy mohou vyvolat. Na nové energetické poměry jste si začali zvykat už koncem roku 2019, kdy se Jupiter přesunul do vašeho sektoru profese. Najednou přišly nové pracovní šance, ale taky spousta práce, které jste se museli soustředěně věnovat. Ve stejné atmosféře (spousta práce, ale taky odměna, kterou za ni dostanete), bude pokračovat i první pololetí letošního roku. Situace se však zásadně změní 28. června. Do vašeho znamení se dostane Mars, který zde setrvá až do konce roku. Vy si pak musíte dávat pozor, abyste pod jeho vlivem nezničili všechno, co jste za první pololetí dokázali. Bojovat sice musíte a budete, ale předem byste se měli přesvědčit, že svým bojem nenaděláte více škody než užitku…

Býk (21. 4. - 21. 5.) Dalo by se říct, že jde o rok, který ve vašem případě toho nejenom mnoho slibuje, ale který toho taky hodně splní. Od začátku prosince 2019 je na vaší straně kromě Jupitera i Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Jupiter, Saturn a Pluto se navíc nacházejí ve vašem sektoru vyššího vzdělání a dalekých cest. Pokud máte šanci na cesty, na kterých se budete nejen bavit, ale které přispějí i k vašemu vzdělání, není na váhání čas. Až do poslední březnové dekády budou tyto planety navíc harmonovat jak s Neptunem ve vašem sektoru přátel, tak s Uranem, který vás v poslední době ovládá. Díky tomu dokážete vyvážit aktivitu, ale neriskovat zbytečně. Všechno však musíte zvládnout do 22. března. Jde o den, kdy Saturn přejde do Vodnáře a tím do vašeho sektoru profese. V první etapě se zde zdrží do 1. července a dostane vás do situací, kdy musíte pochopit, že kolem sebe kromě spolupracujících kolegů máte i nesmiřitelné rivaly. Srovnat se s nimi musíte do 17. prosince. Pak se Saturn do Vodnáře nastěhuje natrvalo a vaši kariéru viditelně zpomalí.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Především vsaďte na svého vládce Merkura. Do vašeho života vnáší zdravý rozum, který hraje tu největší roli v procesu rozhodování. A rozumné rozhodování budete v tomto roce potřebovat jako sůl. Největší problémy vám dělá Neptun, který už několik let pobývá v Rybách. Pod jeho vlivem máte sklon stavět krásné vzdušné zámky nejen pro lidi ze svého okolí, ale hlavně sami pro sebe. Zároveň si máte sklon plést přátelství s láskou, přičemž tím vnášíte chaos do života nejen svého, ale především těch ostatních. Zároveň je však potřeba, abyste na všechny podněty, které vám život nabídne, reagovali pružně. Když se vám nabídne nová šance, neříkejte si, že neladí s vašimi dosavadními plány, ale jednoduše své dosavadní plány změňte. Ve druhé polovině roku, kdy budete pod vlivem Marse z Berana, vás čekají mnohé akce s kamarády. Kdyby se náhodou stalo a vy se domluvili, že spolu začnete podnikat, musíte dodržovat základní pravidla dobrého byznysu. Začít musíte tím, že sepíšete opravdu kvalitní smlouvu a tu pak budete respektovat.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Váš partnerský sektor, v němž se k dosud zde pobývajícímu Saturnu a Plutu přidal i Jupiter, vás dostává do náročných situací. Vypadá to, že partner usoudí, že jste na světě od toho, abyste ho podporovali. Když ho to, že stejně laskavé zacházení potřebujete i vy od něj, nenapadne samotného, musíte mu to důrazně připomenout. Veškeré pochopení a ustupování by vašemu vztahu vůbec neprospělo. Spíše by to znamenalo jeho ohrožení a zbytečné spory. Trvejte na tom, že máte stejná práva a o povinnosti se musíte podělit. To, že to byla správná cesta, pochopíte vy i partner zejména mezi 22. březnem a 1. červencem, kdy se do vašeho sektoru peněz cizích dostane Saturn. Potom bude potřeba, abyste dali s partnerem hlavy dohromady a rozhodli se, jak své finanční hospodaření povede. To, že byste vytloukali klín klínem a jednu půjčku platili další, vás nesmí napadnout. Rozjeli byste tím spirálu, z níž byste se později jen těžko dostávali. Když však budete splácet všechno, co můžete, je pravděpodobné, že se do konce roku těch nejtíživějších dluhů zbavíte. A bude to vaše zásluha!

Lev (23. 7. - 22. 8.) Jde o rok, který bude daleko klidnější, než jste zvyklí. Zejména v lednu a únoru budete mít kromě práce čas i na zábavu a návštěvu nejrůznějších společenských akcí. To, že na nich potkáte spoustu zajímavých potencionálních partnerů, z nichž se vám mnozí budou dvořit, je dalším logickým krokem. Další vývoj však bude daleko zajímavější, než bývá jindy. Základní změnu přinese Saturn, který se bude mezi 22. březnem a 1. červencem nacházet ve vašem partnerském sektoru. Najednou se ukáže, že se původně rozverné hrátky nějakým zázračným způsobem změnily ve vztah, který berou obě strany vážně. Kdybyste o tom chvíli zapochybovali, nic se neděje. Na začátku července se do vašeho sektoru duchovna dostane Mars, který vás donutí, abyste se nad životem a nad tím, jakou roli v něm hrají lidé, s nimiž jste v užším kontaktu, pořádně zamysleli. Když se pak ve druhé polovině prosince přesune Saturn do vašeho partnerského sektoru tentokrát už natrvalo, budete v tom mít jasno. Rozhodnete se pro svatbu, potomka, nebo pro jistotu hned pro obojí najednou?

Panna (23. 8. - 22. 9.) Měli jste až dosud pocit, že se na lásku má myslet až ve chvíli, kdy jsou všechny ostatní oblasti lidského života (včetně posekané zahrady a nakrmených domácích zvířat) spolehlivě pokryté a vy opravdu už nemáte nic jiného na práci? Letošní rok vás záhy vyvede z omylu! První signály, že to jde i jinak, přišly už v prosinci 2019, kdy se do vašeho sektoru romantiky, lásek a dětí dostal Jupiter. Další příznivý zlom nastane mezi 22. březnem a 1. červencem, kdy se Saturn, který vaše lásky v posledních dvou letech ovlivňoval, přesune poprvé do Vodnáře. Najednou povolí brzda, která vás v poslední době ovlivňovala, a vy se rozhodnete, že si (snad poprvé v životě) dopřejete i trochu nezodpovědnosti. Práci elegantně přehodíte na vedlejší kolej a začnete vnášet neklid do mužského (nebo naopak ženského) světa. Pochopíte, že vaše kouzlo osobnosti funguje naplno a že se o svůj další citový život nemusíte bát. Pozor si dejte jen na Neptuna, který se další celý rok nachází ve vašem partnerském sektoru. Než někomu svěříte klíče od bytu a PIN, měli byste si ho opravdu důkladně prověřit – a pak se rozhodnout, že s tím ještě chvíli počkáte.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Předem si slibte, že se (samozřejmě v rámci možností) nenecháte nikým a ničím rozhodit. Může váš však potěšit, že se letos budete z valné části setkávat s potížemi, které budou mít velice jasně definovaný zdroj. O většinu jak starostí, tak radostí se vám postará rodina. Na jedné straně jí na vás opravdu záleží, ale na druhé hrozí, že vám bude mluvit i do věcí, do kterých jí nic není. Týká se to zejména týdnů mezi 22. březnem a 1. červencem, kdy se do vašeho sektoru lásky dostává Saturn. Kdybyste se v této době rozhodli, že si do života vpustíte nového partnera, těšte se na rodinné drama. V krajním případě vám budou vaši novou drahou polovičku lustrovat z jedné strany rodiče a z druhé děti. Vy jim v takovém případě musíte vysvětlit, že je máte sice rádi, ale že jde o věc, do které si mluvit nenecháte. Ještě zajímavější bude v tomto ohledu celá druhá polovina roku. Jde o šest měsíců, kdy se ve vašem partnerském sektoru nachází Mars. Pod jeho vlivem najdete konečně odvahu a odložíte veškeré staré a nepříznivé vzorce chování. Pokud usoudíte, že vás práce jen vyčerpává a není ani pořádně zaplacená, klidně podejte výpověď. Můžete si tím jen polepšit!

Štír (24. 10. - 22. 11.) Měli jste v poslední době pocit, že se vám ve vztazích nic nedaří a že to pracovní úspěchy nezachrání? Konečně přichází rok, kdy si můžete všechny životní oblasti srovnat tak, abyste byli s životem daleko spokojenější, než jste byli dosud. Je ale potřeba, abyste překonali pocit, že by každý měl uhodnout, co si myslíte, co potřebujete a co chcete. O tom, co od života, a tím i od lidí ze svého okolí, chcete, se musíte naučit mluvit nahlas a tak jasně, aby každý pochopil, o co se vám jedná. Dále je potřeba, abyste kromě oficiálních kontaktů obnovili a zahustili síť lidí, kteří vám budou pomáhat neoficiálně, ale o to ochotněji. V takovém případě byste ale měli počítat s tím, že zcela určitě přijde chvíle, kdy jim budete muset jejich pomoc vrátit. Ve druhé polovině roku, kdy ve vašem sektoru zdraví pobývá Mars, musíte věnovat intenzivnější pozornost svému zdraví. Když se spolu s partnerem domluvíte na intenzivnějším tělesném pohybu, na dovolené, na které nebudete jen odpočívat, ale kde budete oba aktivní, a zároveň i na lehkém omezení energeticky vydatných jídel, bude to to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Zatímco vloni jste pracovali jako o život a snažili se využít všechny příležitosti, které vám Jupiter ve vašem znamení štědře servíroval, teď přišel čas, abyste si plodů své práce náležitě užívali. Jupiter, který až

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) S tím, že to bude snadný a jednoduchý rok, nepočítejte. Problém navíc není ve vašem případě v tom, že byste měli něčeho málo, ale v tom, že máte šancí, vztahů a hlavně možností, jak od základu změnit svůj život, podstatně více než kdokoli jiný. Saturn ve vašem znamení vás nutí, abyste se zamysleli nad tím, jak sami sebe vnímáte a jakou hodnotu si přikládáte. Pluto vás nutí, abyste se konečně rozhodli, že věci nenecháte tak, jak jsou, ale že je budete aktivně měnit. A Jupiter všechno zásadně urychlí a zlepší. Pokud se během roku musíte něčeho vzdát, nepropadejte pesimismu ani beznaději! Právě Jupiter se postará, abyste za to, co z vašeho života zmizelo, dostali něco nového a podstatně lepšího. Kromě toho je potřeba, abyste se naučili plně využívat pozitivního potenciálu Urana, který se nachází ve vašem sektoru lásky a dětí a který vám dokazuje, že i vy se můžete zamilovat bláznivě, vášnivě a navíc i romanticky. Je to životní zkušenost, kterou byste si neměli odpírat. Vaše původní rodina není sice na takové jednání z vaší strany zvyklá a bude jím trochu překvapená, ale to se dá zvládnout. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Během roku se mnohokrát dozvíte, že je vlastně dobře, že jste nasbírali životní zkušenosti a tedy vám není potřeba vysvětlovat, co je v životě opravdu důležité. Skvělé je to zejména v dlouhodobých vztazích. Dokážete žít spolu v klidu a nehledat a nevyvolávat vášně za každou cenu. Pokud začínáte nový vztah, dokážete spolehlivě odlišit partnery, kteří za to stojí, od těch, kteří jsou sice okouzlující, ale kterým byste se měli raději vyhnout. Navíc nepropadnete svůdnosti Neptuna, který se celou dobu nachází ve vašem sektoru majetku vlastního. To, že by zamlžil váš zdravý pohled na finance a hlavně na to, co si můžete nebo nemůžete dovolit utratit, vám nehrozí. Utrácíte rozumně a navíc dbáte na to, aby se vaše finanční rezerva neustále zvyšovala. Z míry vás nevyvede ani váš vládce Uran. Do vašich rodinných záležitostí může sice vnést nečekané zmatky, ale to už vydýcháte. Pozor byste si měli dávat jenom na Mars, který se celé druhé pololetí nachází ve vašem sektoru komunikace. Je potřeba, abyste si uvědomili, že záleží jen na vás, zda bude váš ostrý jazyk vaší nejlepší zbraní, nebo tím nejhorším nepřítelem. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…