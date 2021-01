Rok 2021 bude probíhat pod vládou Saturna. Dá se čekat, že budeme muset být nejen odpovědnější, ale i opatrnější a šetrnější. Odpovědnost za rodinu a za všechny blízké bude na řadě jako první, což přece vůbec není špatné. Co čeká jednotlivá znamení zvěrokruhu podle horoskopu na rok 2021?

Co nás čeká v roce 2021? Rok, který uběhl a který nyní můžeme ještě hodně opatrně začít hodnotit, byl příjemný jen pro málokoho. Pro všechny byl ale neobyčejně poučný. Zjistili jsme, že krize sice může přijít, ale my si s ní dokážeme poradit. Dokazuje to jaro, kdy roušky šili i ti, kteří šicí stroj viděli naposledy na obecné škole, a chleba pekli i ti, kteří nevěděli, kde mají kvasnice v obchodě vlastně hledat. Rok 2021 bude probíhat pod vládou Saturna. Dá se čekat, že budeme muset být nejen odpovědnější, ale i opatrnější a šetrnější. Zároveň ale přijdou ke slovu staré ctnosti, na které jsme v poslední době tak trochu zapomněli. Odpovědnost za rodinu a za všechny blízké bude na řadě jako první, což přece vůbec není špatné. Co konkrétně čeká jednotlivá znamení podle horoskopu? Co o vás prozradí hodina narození? Určí povahu i vlastnosti! Není jedno, jestli jste se narodila ráno, odpoledne, nebo večer.…

Beran (21. 3. – 20. 4.) Po roce, který jste trávili pod tlakem Jupitera, a po více než dvou, které proběhly pod vlivem Saturna ve vašem sektoru ctižádosti, vás konečně čekají lepší časy. Jupiter se spolu se Saturnem přesouvá do vašeho sektoru přátel a postará se, abyste konečně dostali zasloužené šance. Možností, které přijdou, bude opravdu hodně a vy si z nich musíte opatrně vybírat. Zároveň nesmíte zapomenout na partnera, jemuž se musíte věnovat především. Úvahy o tom, že si poradí i bez vás, nejsou na místě. Bez vás si samozřejmě poradí, ale pak hrozí nebezpečí, že to zvládne tak skvěle, až usoudí, že vás vlastně nepotřebuje. Právě proto je nutné, abyste ho ujistili, že tvoříte tým, který spolupracuje ne proto, že by musel, ale proto, že je mu to všestranně prospěšné. K zásadní změně dojde na začátku listopadu, kdy se Venuše na čtyři měsíce dostává do Kozoroha. Pak bude potřeba, abyste zapomněli na to, co potřebujete vy, a věnovali se partnerovi, který se ze všech sil snaží, aby se vám s ním žilo podstatně lépe, než by se vám, Berani, žilo bez něj.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Především si uvědomte, že Uran, který se ve vašem znamení dlouhodobě nachází, je vynikajícím planetárním pomocníkem. Když mu ale dovolíte, aby váš život ovládl, riskujete stav, kdy budete dělat to, co je nepromyšlené a čím si budete jenom škodit. Uran ve vašem znamení se dostává do živlové kvadratury s Jupiterem a Saturnem, kteří po celý rok pobývají ve Vodnáři. Čekejte střety mezi racionální částí své bytosti, která potřebuje mít všechno naplánované a dopředu promyšlené, a okolnostmi, které vás nutí, abyste jednali rychle a nechali se vést intuicí. Právě pak je ale potřeba, abyste dovedli planetární vlivy zpracovat tak, abyste díky nim získali to nejlepší. Pozor si dejte, Býci, hned kolem 17. ledna, kdy se Jupiter dostává do první kvadratury s Uranem. Pak je potřeba, abyste se na každé rozhodnutí alespoň jednou vyspali. Na začátku listopadu, kdy se vaše vládkyně Venuše přesouvá na delší dobu do Kozoroha, přemýšlejte o cestě nebo o dlouhodobém pobytu v zahraničí. Kromě profesního uspokojení by vám přinesla i nemalé peníze.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Především si uvědomte, že jde o rok, v němž jsou planety intenzivně na vaší straně, ale vy se přesto musíte chovat rozumně. Jinak jejich potenciál nejenže nevyužijete, ale ještě budete mnohokrát litovat, že jste skvělé a záviděníhodné možnosti nechali proběhnout bez povšimnutí. Ve vašem případě se jedná zejména o období mezi 14. květnem a 28. červencem, kdy se Jupiter přesune z Vodnáře do Ryb. Bude vám sice dávat spoustu možností, ale zároveň vás zbaví jasného pohledu na věc a talentu k rozhodování na základě objektivních faktů. Když k tomu navíc ještě připočítáte vliv slunečního zatmění, které ve vašem znamení probíhá 10. června, dojde vám, že jde o dny, kdy se musíte především zastavit a své jednání si rozmyslet. O další překvapení se vám na podzim postará Mars, který se od 15. září do 30. října nachází ve vašem sektoru lásky. Pokud ho, Blíženci, využijete k tomu, abyste svůj idol přesvědčili, že jste pro něj to nejlepší, co mu život chystá, patrně se to podaří. Výsledný vztah však nemusí být zdaleka takový, jak jste si představovali.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Ve vztahu čekejte zásadní změny! Po roce, kdy měl váš partner dojem, že má pravdu pouze on a vy byste ho měli ve vlastním zájmu poslouchat, se situace zásadně změní. Ve vašem partnerském sektoru zůstalo už jen Pluto, zatímco Jupiter se Saturnem se přesouvají do Vodnáře a tedy do vašeho sektoru peněz cizích. Pod jejich vlivem a s jejich pomocí dokážete konečně vyřešit zásadní životní otázky – koupí nového bydlení počínaje a prodejem nemovitostí (které mohou být i součástí dědictví, které v tomto roce dostanete) konče. V každém případě se však po vás chce, abyste zapojili veškeré račí vlastnosti. Zejména mezi 14. květnem a 28. červencem, kdy Jupiter nakukuje do Ryb, je potřeba, abyste vytvořili pevný bod, ke kterému bude vaše vlastní i širší rodina směřovat své aktivity. Je vám jasné, že v nynější době, kdy není jisté skoro nic, jsou příbuzenské vazby jedním z toho mála, na co se dá spolehnout. Další nutnost, kterou musíte, Raci, vytvořit, jsou náležité finanční rezervy. Pokud máte dluhy, měli byste je vyrovnat co nejrychleji a nové nedělat. Snadné to sice není, ale jinak to opravdu nejde. Potom bude potřeba, abyste dali s partnerem hlavy dohromady a rozhodli se, jak své finanční hospodaření povede. To, že byste vytloukali klín klínem a jednu půjčku platili další, vás nesmí napadnout. Rozjeli byste tím spirálu, z níž byste se později jen těžko dostávali. Když však budete splácet všechno, co můžete, je pravděpodobné, že se do konce roku těch nejtíživějších dluhů zbavíte. A bude to vaše zásluha!

Lev (23. 7. – 22. 8.) Především si uvědomte, že jde o rok, kdy budete muset nad každým svým činem důkladně přemýšlet a vážit jednotlivé možnosti, které se s každou životní šancí pojí. Uvědomte si, že se už koncem roku 2020 do vašeho partnerského sektoru přesunul nejdříve Saturn a hned po něm Jupiter. Oba pak budou celý rok (s jednou malou přestávkou, kdy bude na přelomu jara a léta Jupiter v Rybách) tvořit živlovou kvadraturu s Býkem a tím i s vaším sektorem profese. Právě proto je potřeba, abyste se chovali rozumně. Profesní ctižádost a touha něco dokázat jsou ve vašem případě naprosto přirozené, ale přesto byste si měli uvědomit, že vaše role v rodině je nezastupitelná. Nejde o to, abyste vařili nebo pekli. Uklízet může i najatá síla. Jde o to, abyste tvořili pevný sloup, který bude oporou vašemu partnerovi i dětem. Pokud to, Lvi, zvládnete, můžete se těšit na projevy jupiterské přízně. Dobře zvládnutý Jupiter vám zaručí jak úspěch v práci a z toho vyplývající finance, tak soudržnou a funkční rodinu. Vy pak nad lidmi, kteří vás budou chválit, můžete pravým lvím gestem mávnout packou a s dobře hranou skromností poznamenat, že to přece dokáže každý, kdo se jen trochu snaží.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Po roce, kdy vaším sektorem lásky a romantiky procházel Jupiter, který zajišťoval trvalý přísun ctitelů, a Saturn, který se staral, aby to s vámi mysleli vážně, přichází klid. Je potřeba, abyste svou pozornost upřely na práci, eventuelně na péči o zdraví. Naštěstí víte, že zdraví je to nejcennější, co máte, a staráte se o ně tak, jak se má. Když se něco stane a lékař vám doporučí lázně, nebudete přemýšlet, jak to udělat, abyste se jim vyhnuly, ale naopak začnete uvažovat, jak se tam dostat co nejrychleji. Změna přijde mezi polovinou května a koncem července, kdy se Jupiter přesune do vašeho partnerského sektoru. Jde o týdny, kdy byste s partnerem měli přemýšlet o nových šancích na vylepšení jak svého vztahu, tak majetku. Pokud usoudíte, že bude lepší, když se před vyřizováním hypotéky vezmete, vyhodnotí to Jupiter jako velmi rozumné rozhodnutí. Svatbu byste však měly, Panny, naplánovat na dny mezi 5. listopadem 2021 a 6. březnem 2022. Jde o dny, kdy Venuše prochází Kozorohem a všechno, co jste naplánovaly a vymyslely, taky náležitě upevní. A kdybyste chtěly, aby to klaplo opravdu dokonale, čekejte na dny po 29. prosinci. To už bude Jupiter v Rybách, odkud vám jako jejich starý vládce pošle jen to nejlepší.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Zásadní posun, s nímž se musíte vyrovnat, do vašeho života vnese energie Jupitera a Saturna. Tyto planety se už koncem roku 2020 přesunuly do vašeho sektoru lásek a dětí, odkud vám přinášejí nové a zásadní životní podněty. Pokud usoudíte, že se pokusíte o rozmnožení své rodiny, můžete se do této činnosti bez obav pustit. Měly byste se však připravit na změny, které to do vašeho života vnese. O tom, že byste mohly pokračovat v nynějším náročném životním stylu, ani neuvažujte. Když už, Váhy-ženy, v očekávání budete, je potřeba, abyste se chovaly zodpovědně a své pracovní tempo novým okolnostem přizpůsobily. Jupiter, který ve vašem sektoru lásek a dětí pobývá, vás nutí, abyste bedlivou pozornost věnovaly i dětem, které už máte. Je potřeba, abyste, Váhy, nenápadně dohlédly jak na jejich zájmy, tak na jejich kamarády. Překonejte svou nechuť k počítačům a naučte se důsledně kontrolovat aplikace, s nimiž vaše děti pracují, a stránky, které navštěvují. Z vaší strany je to chvályhodná opatrnost. Jde o rok, který je hodně náročný a v němž máte mít pod kontrolou i to, nad čím byste obvykle velkoryse mávly rukou.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Dosud jste nálady, které provokoval Uran ve vašem partnerském sektoru, zvládali bez problémů. Teď se však situace mění. Do vašeho sektoru rodiny se dostává Jupiter spolu se Saturnem, kteří s Uranem ve vašem partnerském sektoru vytvářejí hodně napěťový stav. To, že jste se s partnerem dosud nehádali, ještě neznamená, že hned po Novém roce nezačnete tyto mezery dohánět. Navíc hrozí, že spory vybuchnou kvůli naprosto banálním záležitostem. Stačí, aby vaše nebo partnerova matka poznamenala něco nevhodného, a po dosud vyrovnané domácí atmosféře bude veta. Stejně náročné debaty vzniknou ve chvíli, kdy budou vaši nebo partnerovi sourozenci potřebovat pomoc. Obvykle sice v takových situacích fungujete naprosto bezchybně, ale teď je vám jasné, že musíte nejdříve hledět na sebe a vlastní vyrovnané hospodaření. Navíc je potřeba, abyste počítali s létem, které proběhne jinak, než jste zvyklí. Na drahou dovolenou v Karibiku sice máte, ale rozhodnete se, že ji vypustíte a peníze přesunete do rezerv. Naštěstí máte rozumného partnera a celkem chytré děti, kteří vám vaše rozhodnutí vytý

Střelec (23. 11. – 21. 12.) I když to nemáte v plánu, čeká vás spousta změn – naštěstí pozitivních. Občas můžete mít dokonce pocit, že si to, co vám hvězdy dávají, snad ani nezasloužíte. Je to nesmysl, ale vy si ho musíte sami a aktivně vymluvit. Pokud jste měli štěstí a v předchozím období přišli k nějakým větším penězům, musíte během roku promyslet, kam je investujete. V období mezi 26. květnem a 10. červnem na vás působí dvě zatmění (nejdříve zatmění ve vašem znamení a pak ve vašem partnerském sektoru), musíte nejdříve hodně přemýšlet a až potom jednat. Hrozí, že své peníze nacpete v dobré víře do příbuzných, kteří potřebují pomoc, ale už si nezajistíte, aby vám je včas vrátili. Celý rok byste měli mít na paměti, že veškeré majetkové záležitosti, které probíhají v rodině, musíte mít právně ošetřené naprosto stejně, jako by se to týkalo naprosto cizích lidí. Navíc jde o rok, kdy je potřeba, abyste si zachovali chladnou hlavu ve všem, co se týká práce. Pokud si myslíte, že tím, že zaměstnání změníte, všechno vyřešíte, je to omyl. Něco sice, Střelci, vyřešíte, ale spousta nových problémů přijde. V tomto případě by snad bylo lepší, kdybyste se rozhodli, že zůstanete tam, kde jste. TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány 10 Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Po druhém pololetí roku 2021, kdy jste se intenzivně potýkali s Marsem ze svého sektoru rodiny, přišel konečně čas, kdy budete v trochu větší pohodě. Zaslouží se o to Jupiter, který se spolu se Saturnem přesunul do vašeho sektoru financí vlastních. Vy se pak můžete těšit na větší peníze, ze kterých nejen pokryjete veškeré potřeby, ale zároveň zvládnete průběžně vytvářet i rezervy. Když už budete ekonomicky zajištění, můžete věnovat pozornost svému osobnímu životu. Pokud nemáte uspokojivý partnerský vztah nebo pokud chcete ten nynější vylepšit, budete mít skvělé šance. Je ale potřeba, abyste byli trpěliví. Je sice pravda, že vaším sektorem romantiky prochází celý rok Uran, ale ten v tomto ohledu moc pozitivně nepůsobí. Pod jeho vlivem vznikají lásky, které rychle vybuchnou, ale taky rychle a bouřlivě končí. Ve vašem sektoru komunikace se navíc celý rok nachází Neptun, který vám do cesty posílá lidi s bujnou fantazií. Budete se s nimi sice dobře bavit, ale na jejich slova byste spoléhat neměli. Změna přijde, Kozorozi, v prvním kole mezi 9. lednem a 1. únorem, kdy vaším znamením prochází Venuše, která citové záležitosti stabilizuje. Pokud jejího vlivu nevyužijete, nevadí. Podruhé se do Kozoroha vrací 5. listopadu 2021 a pobude zde do 6. března 2022. Pak si můžete být jistí, že máte dost času, abyste si v citech udělali pořádek a do života vnesli pohodu. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Po roce, kdy jste tvrdě zápasili a ani moc nevěděli, s čím a proti čemu vlastně bojujete, se situace změnila. Jupiter se spolu se Saturnem dostal do vašeho znamení a dává vám šance, o kterých jste dosud jen snili. Hned po začátku roku – přesně od 8. ledna – se k nim přidá i Merkur, který zde pobude do 15. března a k němuž se mezi 1. a 25. únorem přidá i Venuše. Jde o týdny, kdy byste udělali moc dobře, kdybyste mysleli pouze a výhradně sami na sebe. Jděte za tím, co opravdu potřebujete a co považujete za nutné. Když přijde na vyjednávání, chovejte se zdvořile, ale tak, aby všem bylo jasné, že neustoupíte. Je potřeba, abyste získali všechno, co se jen dá. O to, že byste neměli čas na lásku a soukromí, mít strach nemusíte. Merkur, který se do vašeho sektoru lásky a romantiky dostává 4. května a zůstane zde do 11. června, a Venuše, která zde pobývá mezi 9. květnem a 2. červnem, se vám postarají o máj, který by vám i Mácha záviděl. Pozor si dejte, Vodnáři, jen 10. června, kdy se ve vašem znamení odehrává sluneční zatmění a kdy máte sklon považovat za zlato něco, co je v nejlepším případě leštěná mosaz. Když se pak Merkur přesune do Vah (bude zde od 30. srpna do 5. listopadu), budete mít dost času, abyste své dosavadní zážitky zesumarizovali, zvážili a odpovědně se rozhodli, co budete dělat dál. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…