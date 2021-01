Horoskop a peníze v roce 2021: Komu se bude dařit, kdo musí být opatrný?

Jak dlouho nás budou ještě trápit ekonomická opatření, která řadě z nás způsobila značné komplikace, ba řadu rodin finančně už stihla zničit? Kdo se zase postaví na nohy, komu to bude trvat déle, komu se bude vysloveně dařit? Podívejte se na finanční horoskop pro rok 2021.

Kdy skončí krize? Skoro by se dalo říct, že rok 2021 proběhne pod vlivem sporů mezi makroekonomickým myšlením a životními zkušenostmi. Zatímco makroekonomika nás ústy našich volených představitelů a odborníků všeho druhu žádá, prosí a naléhá, abychom utráceli co nejvíce, protože jinak se kola ekonomiky zadřou a zastaví, geneticky podmíněné životní zkušenosti radí šetřit, neutrácet a naopak přesunovat peníze do rezerv. V tom, co v této hodně složité a komplikované situaci dělat, vám nikdo neporadí. I když… jsou zde ještě hvězdy, které viděly i horší krize, než je tak koronová. Když se jich zeptáme, zjistíme, že dávají odpověď stejně nejasnou, jako slovutní ekonomové. A když nikdo neví nic, můžete se jimi řídit stejně dobře jako jakýmikoli jinými pokyny. Jak vydělat slušné peníze? Třeba díky minerální vodě. Nebo Becherovce. Mrkněte na video:

Beran (21. 3. – 20. 4.) Především je potřeba, abyste si stanovili priority. Zadruhé je nutné, abyste aktivovali veškerý svůj zdravý rozum. Uran, který se ve vašem sektoru majetku vlastního nachází, funguje jako velký pokušitel. Když se k němu přidá i Neptun, který prochází vaším sektorem tajemství, mohou se kolem vás začít motat lidé, kteří vás budou přesvědčovat, že se máte vykašlat na svou jasnou, přehlednou a hlavně poctivou životní cestu. Pokud je, Berani, poslechnete, prožijete rok, kdy budete sice nejdříve sbírat peníze na každém kroku, ale kdy se pak budete bát každého zazvonění. Rozmyslete si to! Velký horoskop pro rok 2021: Co vás čeká podle astroložky Jarmily Gričové? Rok 2021 bude probíhat pod vládou Saturna. Dá se čekat, že budeme…

Býk (21. 4. – 21. 5.) Uran, který se nachází ve vašem znamení, tvoří celý rok živlový trigon s Plutem a na přelomu roku navíc ještě i s Venuší. Pokud partner prohlásí, že mu šetření leze na nervy a že by rád konečně prožil dny, kdy nemusí počítat každou korunu, měli byste ustoupit do pozadí a nechat mu volné pole působnosti. K vašemu překvapení to vůbec nedopadne špatně. Zjistíte, Býci, že váš partner má obchodní vlohy, o kterých jste dosud neměli ani tušení. Navíc se můžete těšit na konec roku, kdy vás doslova a do písmene zasype zlatem a drahým kamením. Jak ovlivní období Kozoroha ostatní znamení? Toto vás čeká v lednu! Od 22. prosince až do 20. ledna budeme pod nadvládou Kozoroha. Pro…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Především si uvědomte, že ne každý, kdo vám něco nového a zásadního slibuje, to má možnost uskutečnit. Když vás nadřízený ujišťuje svou přízní a v zářivých barvách vám popisuje kariéru, která vás pod jeho ochrannými křídly čeká, poslouchá se to dobře. Než se však rozhodnete, že mu uvěříte, položte mu pár konkrétních otázek. Pokud vám na ně dá rozumnou odpověď, berte. Pokud ne, snažte se, Blíženci, zejména na začátku roku využít silně obsazeného Vodnáře. Kdyby přišla nabídka na dlouhodobý pracovní pobyt v cizině, nepřemýšlejte, jak se z ní vyzout, ale dumejte, jak ji přijmout a udržet. Irisdiagnostika: Co lze vyčíst z očí? Jistě už jste někdy zaslechli známé rčení oko, do duše okno; na tom…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Přiznejte si, že jste si v posledním roce moc neodpočinuli. Měsíce, které jsou před vámi, jsou na vás v tomto směru daleko laskavější. Partner se zklidnil, finanční situace se vyvážila a vy jste opět plní optimismu a důvěry ve své vlastní síly. Navíc budete mít dost peněz na to, abyste si pořídili něco, po čem už dlouho toužíte. Pak se ale, Raci, nesmíte spokojit s něčím, co má jen symbolickou cenu. Když se rozhodnete, že si pořídíte vlastní auto nebo kuchyňský robot nejvyšší kategorie, podejte to jako něco, co oznamujete a o čem se diskutovat nebude. Nakonec zjistíte, že to vůbec nebylo tak obtížné, jak jste se obávali. Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla Čísla nás obklopují, kamkoli se podíváme. A ať chceme nebo ne,…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Jako hrdí sólisté, kteří jsou zvyklí hrát první housle a na nikoho se moc neohlížet, v tomto roce moc neuspějete. Je naopak potřeba, abyste si zvykli na práci ve větším kolektivu. Během roku uvidíte, že vám to docela jde – a během prosince můžete zjistit, že se s vámi počítá na místo jeho hlavy. Pokud se peněz jako takových týká, fungujete celkem neproblematicky. Je ale, Lvi, potřeba, abyste si za všech okolností zachovali zdravý rozum a nenechali se svést Neptunem ve vašem sektoru majetku cizího. O tom, že byste si půjčovali na dovolenou nebo na jiné radovánky, ani neuvažujte. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. – 22. 9.) To, že umíte hospodařit tak, že byste mohly vést kurzy pro ekonomy nejenom domácí, ale i podnikové, víte dávno. Tentokrát jde však především o to, abyste dokázaly to, co jste během roku 2020 našetřily, taky správně a rozumně investovat. Pak si ale uvědomte, že největším bohatstvím jsou informace. Kdybyste zjistily, že se někde prodává nemovitost v dražbě, měly byste se tam zajít podívat. Uděláte, Panny, však dobře, když si s sebou na takovou výpravu vezmete kromě partnera i někoho, kdo je v oblasti nemovitostí zběhlý a kdo na rozdíl od vás nepodléhá v tom, co se práva týče, vlivu Neptuna. Když vám ale vaše záměry schválí, neváhejte a jděte to toho! Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna? Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Díky aktivitě, kterou jste věnovaly řešení rodinných záležitostí, máte v této oblasti takový pořádek, že si můžete oddechnout. Teď však počítejte s většími výdaji, které si vyžádají děti. Ty mladší rozšíří své zájmy, takže budete muset platit ještě více kroužků. Dospělejší ratolesti napadne studium v cizině. Děti, které jsou opravdu dospělé, vám vyrazí dech už úplně. Přijdou buď s tím, že si našly celoživotního partnera, nebo s tím, že se rozhodly pro samostatné bydlení a pro rozšíření rodiny vlastními silami. Vy pak, Váhy, usoudíte, že investujete do kvalitního lázeňského programu, protože bez relaxace se takové novinky zvládnout nedají. Léčivé kameny: Jak nás mohou ovlivnit? „Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Především si uvědomte, že na vás celý rok působí Uran v sektoru, který má na starosti nejen partnerství, ale i právní záležitosti jako takové. Vzhledem k tomu, že na tohoto Urana vytváří (téměř) celý rok kvadraturu Jupiter se Saturnem, je potřeba, abyste před podpisem každé smlouvy důkladně přemýšleli. I když vás rodina nebo alespoň někteří členové tlačí, abyste pospíchali, vy musíte stát na svém. Na každé závažné rozhodnutí, které se financí týká, si, Štíři, vyžádejte alespoň dva dny na rozmyšlenou. Všechny vaše průšvihy to nevyřeší, ale alespoň to omezí jejich dopad. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Finanční záležitosti probíhají velice zajímavě. První signály toho, že se něco mění k lepšímu, přijdou 6. ledna. Do vašeho sektoru majetku se dostává Venuše, která ladí s energií Marse a Urana. Pokud uvažujete o tom, že byste se živili výrobou něčeho, co slouží ke zkrášlení a zpříjemnění života, je nejvyšší čas, abyste provedli důkladný průzkum trhu. Následně dolaďujte, Střelci, podrobnosti, vymýšlejte reklamu a počítejte ceny. Když se 5. listopadu Venuše do vašeho sektoru majetku vlastního vrátí podruhé, musíte mít ve vašem jasno. Pak můžete bez obav spustit akci, která povede k úspěchu! TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány 10 Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Když se na konci roku 2020 přesunul Saturn spolu s Jupiterem a posléze i Merkurem do vašeho sektoru majetku vlastního, dostali jste se do nezvyklé situace. Pochopili jste, že je potřeba, abyste zpomalili tempo, smířili se s rolí pozorovatele a vlastně jen čekali na pozitivní výsledky, které vám vaše loňská snaha přinese a které se kladně odrazí na stavu vašeho konta. Když pak Jupiter v polovině května poprvé nakoukne do Ryb (kde zůstane do konce července), měli byste, Kozorozi, přemýšlet, zda nenastal čas, abyste si o svých ziscích promluvili s partnerem a spolu s ním začali uvažovat o dalších investicích. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) O tom, že se vám daří naprosto ve všem a že máte víc štěstí než rozumu, se během prvních čtyř měsíců roku přesvědčíte mnohokrát. Právě proto musíte od poloviny května do konce července nasadit modus vyšší opatrnosti. Do vašeho sektoru majetku vlastního se dostává Jupiter, který tvoří živlovou konjunkci s Neptunem. Hrozí, že vás ve finančních záležitostech zbaví veškeré elementární opatrnosti. Právě proto je potřeba, abyste se ve financích, Vodnáři, drželi pokud možno zkrátka. Navíc je potřeba, abyste dokázali bez obav a důrazně odmítnout všechny, kteří vám budou radit a kteří vás poženou do zbytečného a nezdůvodněného rizika. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…