Horoskop a peníze v roce 2022: Komu se bude dařit, kdo musí být opatrný?

Jak dlouho nás budou ještě trápit ekonomická opatření, která řadě z nás způsobila značné komplikace, ba řadu rodin finančně už stihla zničit? Kdo se zase postaví na nohy, komu to bude trvat déle, komu se bude vysloveně dařit? Podívejte se na finanční horoskop pro rok 2022 pro jednotlivá znamení horoskopu.

Kdy skončí krize? O tom, že konec roku 2021 proběhl, co se ekonomiky týče, ve znamení nejrůznějších a ne tak úplně příjemných překvapení, nepochybuje nikdo. Zejména ti, kteří v listopadu postávali přede dveřmi spolehlivých dodavatelů energií, protože ten jejich zásadně zklamal, by k tomu nepochybně mohli říct své. Když píšu tyto řádky, musím se stejně jako všichni ostatní smířit s tím, že nás čeká rok, který je sice pod vládou Jupiteru, ale který bude také zejména ve třetí třetině hodně proměnlivý. My staří harcovníci jsme naštěstí na stav, kdy nikdo neví, co se bude dít, zvyklí. Mladší generace to pak může brát jeho vhodný trénink v mentální a psychické odolnosti. Já vám v tom – a sobě samozřejmě také – držím palce! Jak vydělat slušné peníze? Třeba díky minerální vodě. Nebo Becherovce. Mrkněte na video:

Beran (21. 3. – 20. 4.) Především je potřeba, abyste si uvědomili, že i Jupiter, kterého jinak astrologie označuje jako „Velké štěstí“, může být zrádný. Zejména do 11. května a pak mezi 28. říjnem a koncem roku, kdy se pohybuje vaším sektorem věcí skrytých, vás bude nutit k výdajům, které jsou nepodložené a mnohdy nerozumné. Právě proto je potřeba, abyste si, Berani, dávali pozor na nabídky, které se sice tváří velice seriózně, ale které jsou ve skutečnosti hodně riskantní. Kdyby to šlo, zkuste se obejít bez půjček. Když to nepůjde, vybírejte na ně alespoň prověřenou bankovní společnost, která vás nepodvede. Velký horoskop pro rok 2021: Co vás čeká podle astroložky Jarmily Gričové? Rok 2021 bude probíhat pod vládou Saturna. Dá se čekat, že budeme…

Býk (21. 4. – 21. 5.) Peníze získáváte, Býci, hlavně prostřednictvím přátel. Když zjistí, že jste opravdu dobří, a usoudí, že byste se hodili na práci, která je nejenže prestižní, ale která přinese i nemalé zisky, musíte o jejich nabídce uvažovat. Na začátku roku se budete rozhodovat bez problémů, ale mezi 20. srpnem a koncem roku (přesněji 25. březnem 2023) byste se měli na každou takovou akci nejméně dvakrát vyspat. Nebezpečí, že se přes veškerou svou opatrnost vrhnete do něčeho, co bude ve skutečnosti zcela jiné, než to na první pohled vypadá, je značné. Jak ovlivní období Kozoroha ostatní znamení? Toto vás čeká v lednu! Od 22. prosince až do 20. ledna budeme pod nadvládou Kozoroha. Pro…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Jupiter, který se do 11. května a potom od 28. října do konce roku nachází ve vašem sektoru práce a profese, vám ve financích přináší spoustu možností. Většinou však bohužel půjde o dlouhodobé a občas i hodně zamlžené záležitosti. Než pod vlivem nabídky, která v této době padne, změníte práci, velice dobře si to, Blíženci, rozmyslete. Zásadní pozitivní vliv vyvíjí mezi 5. a 19. červencem Merkur z vašeho sektoru peněz vlastních. Na jeho vliv navazuje do 10. srpna Venuše. Jde o velice slibnou nabídku. To, co rozumem vymyslíte, dokážete posléze kouzlem své osobnosti dokončit a hlavně udržet! Irisdiagnostika: Co lze vyčíst z očí? Jistě už jste někdy zaslechli známé rčení oko, do duše okno; na tom…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Do 6. března, kdy se můžete opírat o pozitivní vliv Venuše ze svého partnerského sektoru, se těšte na zásadní stabilizaci svých financí. Najednou budete nejenže vědět, že jdete správným směrem, ale navíc vám bude jasné, že se v případě potřeby můžete v tomto ohledu plně spolehnout na partnera a jeho pomoc. Jde o stav, který je pro vás, Raci, vyloženě blahodárný. Konečně se přestáváte budoucnosti obávat, ale začínáte se na ni těšit. Díky Jupiteru ze sektoru duchovna si budete celý rok ve větší nebo menší intenzitě uvědomovat, že vám to, co máte, stačí. Když bude trochu víc, je to milé, ale vy na tom netrváte… Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla Čísla nás obklopují, kamkoli se podíváme. A ať chceme nebo ne,…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Díky Jupiteru, který do 11. května a následně mezi 28. říjnem a koncem roku pobývá ve vašem sektoru peněz cizích, se máte opravdu na co těšit. Když budete jen trochu chtít, podaří se vám srovnat veškeré své finanční závazky tak, abyste na konci roku měli stůl naprosto čistý. Na rozdíl od ostatních však budete přemýšlet i nad investicemi, do nichž dáte peníze, které vám přebývají. Kdyby vás náhodou, Lvi, napadla nějaká akce, která vám umožní výdělek bez klopotné práce a dodržování určené pracovní doby, měli byste nad tím přemýšlet. Využijte šance a ukažte světu, co umíte! Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Jupiter, který se pohybuje vaším partnerským sektorem, se vám stará o možnosti, které vás překvapí. Přinese vám šanci na srovnání veškerých smluv a dlouhodobých závazků tak, abyste na tom vydělali. Úspěch můžete, Panny, zároveň čekat i od spolupráce s lidmi, s nimiž vás pojí stejné zájmy nebo s nimiž se o pracovní aktivitu dělíte. O to, aby se všechno rozdělilo spravedlivě a tak, aby nikdo neměl pocit, že na něm ti ostatní vydělali, se díky svému smyslu pro spravedlnost postaráte. Od konce srpna do 25. března 2023 si pak dávejte pozor na zbytečné výdaje. Luxus ve všech podobách vás sice může překvapivě lákat, ale vy byste se k podobnému pokušení měli stavět s rozumem. Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna? Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Peněz budete mít, Váhy, víc, než jste zvyklí, což je dobře. Bohužel se také objeví spousta nutných výdajů, které navíc nepočkají. Je docela možné, že vás čeká značná investice buď do bydlení nového, nebo vylepšení toho, co už máte. Požadavky zvýší i děti. Naštěstí nechtějí nesmysly, ale spíše příspěvek na kroužky či vzdělání. Zásadní vliv na vaše hospodaření může mít i nový partner. Vzhledem k tomu, že ho celý rok ovlivňuje Saturn, patří k těm, kteří si uvědomují, že se šetřit musí. Navíc se rozhodl, že vás to naučí. Čekejte od něj malé dárky a drobné pozornosti. Vám to ale nevadí. Nemáte alespoň pocit, že si vás chce koupit. Léčivé kameny: Jak nás mohou ovlivnit? „Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Co se týče peněz, půjde o rok, který bude neskutečně proměnlivý. Nepřijdete však o pocit bezpečí a jistotu, že máte vždycky rezervu, do které můžete sáhnout. Dokonce se dá, Štíři, čekat, že situace, kdy byste rezervu museli rozpustit, nenastane. Jupiter, který bude do 11. května a pak od 28. října do konce roku pobývat ve vašem sektoru her, vám kromě obvyklé přízně dává šanci i pro výhru. I když obvykle nesázíte, letos byste měli přístup změnit a alespoň občas to vyzkoušet. Jupiter se navíc postará, abyste s úspěchem prodali něco, co vy považujete za zbytečnost, ale po čem zejména sběratelé rádi sáhnou. V takovém případě si však předem zjistěte skutečnou cenu – už jen proto, abyste neměli pocit, že jste se nechali ošidit! NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Váš vládce Jupiter prochází Rybami, jejichž je starým vládcem. V prvních čtyřech měsících roku a následně v listopadu a v prosinci vám, Střelci, může život na jedné straně ve financích zpříjemnit a na druhé zkomplikovat. Zpříjemní vám ho tím, že vám do cesty pošle spoustu možností k nákupu něčeho, co vás těší. Občas můžete mít dokonce dojem, že došlo ke splnění všech vašich snů. Zároveň se však musíte chovat rozumně. Nebezpečí, že se přeceníte a utratíte i peníze, které nemáte, je velice silné. Zvláště mezi 11. květnem a 28. říjnem se musíte v tomto ohledu hlídat a sami sebe krotit! TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány 10 Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Po roce, kdy vaším sektorem majetku vlastního procházel Jupiter a kdy vás v tomto směru čekaly opravdu zajímavé a podnětné situace, přichází potřeba stabilizace a klidu. Konečně, Kozorohové, přesně víte, co máte a s čím můžete počítat. Vaše peníze ovládá Saturn, který vám žádné zbytečné extravagance nedovolí. Po zralé úvaze a pečlivém propočítání zdrojů se pak můžete rozhodnout pro hypotéku, koupi domu nebo investičního bytu. Kdyby se stalo a rodiče vám s tím chtěli pomoci, nezdráhejte se. Zejména mezi 11. květnem a 28. říjnem si ale při takových transakcích musíte přesně domluvit podmínky tak, aby později ani jedna strana nelitovala. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Jupiter, který do 11. května a pak od 28. října do konce roku prochází vaším sektorem peněz vlastních, se o vás sice stará, ale také vás může dostat do situace, kdy své síly a možnosti moc dobře neodhadnete. Než se, Vodnáři, rozhodnete pro nějakou formu dlouhodobého závazku, měli byste si to pořádně rozmyslet. A i v době, kdy vám peníze půjdou do rukou naprosto samy (ano, i to se může stát!), byste se měli držet na uzdě. Na drahé dovolené, auta prestižních značek a jiné podobné důkazy toho, že se vám vede dobře, raději zapomeňte. Jednorázově by vám sice udělaly radost, ale peníze, které byste do nich dali, by vám záhy chyběly jinde. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…