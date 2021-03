Horoskop lásky na březen: Kdo má šanci se navzdory omezením seznámit?

Seznamování vám jde jedna radost, jako byste široko daleko neměli žádného konkurenta. Favorizované dny pro nalezení spřízněné duše nastávají kolem 12. března. Je to romantický tvor, jemuž podlehnete!

Máte pocit, že jste si v životě málo užili a chcete to dohnat. Před radikálním rozhodnutím promyslete, co všechno dáváte všanc. Negativní postavení Venuše dělá situaci horší, než ve skutečnosti je.

Potřebujete s miláčkem sdílet názory, vzhlížet k němu a prostřednictvím vztahu rozšiřovat své obzory. To vše se vám v březnu začne vyplňovat. Nový objev potkáte na místě, které je spojené s uměním.

Pokud jde o lásku, nepochybujete vůbec o ničem. Baví vás flirtovat, seznamujete se s lehkostí a přesně víte, jaké kvality by měl váš budoucí protějšek mít. Vesmír jednoho takového člověka slibuje.

Nový objev vám naslibuje hory doly, ale ve výsledku nic nesplní. Ani ve vztahu to nevypadá na procházku růžovou zahradou. Sporné jsou zejména otázky společného bydlení nebo rekonstrukce domácnosti.

Vybrali jste si inteligentního společníka s rozhledem, takže si máte pořád co říct. V březnu vám ale rozhovory nestačí, lásku prožíváte naplno všemi smysly. Poslední dekáda slibuje úžasné vzpomínky.

Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Pokud plánujete rande, v březnu do toho spadnete až po uši. Láska vás dostane, nebude čas o ničem přemýšlet. S postupem času se konverzace prohlubuje. Překvapí vás, jak vnímavého protějška jste našli.

V již existujícím vztahu to vypadá jako na bojišti. Připadá vám, že jste utlačení partnerovými názory a potřebami, tak se začnete chovat stejně. Není divu, že zlepšení nepřichází. Potíže řešte jinak.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Láska a přátelství

Doma se neohřejete, táhne vás to za zábavou. Věnujete se přátelům a svým koníčkům. Nezadaní právě díky takovému aktivnímu přístupu narazí na člověka, ke kterému je to okamžitě potáhne. Bude to láska!