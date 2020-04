Horoskop lásky na duben: Komu hrozí hádky, čí rodinu tento čas utuží?

Čekáte na něco, co vám druhá strana nemůže dát. A dokud si to neuvědomíte, budete se ve vztahu chovat jako umanuté dítě. Nově navázané známosti si malujete podle vlastního scénáře. Nemusí se naplnit.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Láska a přátelství

S novým idolem začnete opravdu další kapitolu života. Zakoukáte se do aktivního tvora, proto byste neměli randit po restauracích a kinech, ostatně to teď ani nejde. Raději si vyrazte někam za pohybem. To je to pravé ořechové!