Nejprve jste pro každou legraci, ale když začne jít do tuhého, všímáte si i těch nejmenších detailů. Proto se často stává, že své ctitele musíte odmítnout. Buďte ohleduplní a nikomu se nevysmívejte.

Svobodní se nechtějí vázat. Baví vás poznávat nové protějšky, navazovat přátelství a třeba i s nějakým bonusem navíc. Podobně volnomyšlenkářsky se ovšem chovají i Blíženci ve vztahu, a to věstí potíže.

Potřebujete spoustu trpělivosti, abyste ustáli aktuální milostné klima. Partnera nebaví poslouchat vaše nářky a už vůbec se nesnaží o změnu. Nechte to zatím ležet u ledu a počkejte na lepší podmínky.

První lednové dny si vychutnáváte vztahovou pohodičku a nedovedete si představit, co by vás dva mohlo vykolejit. Poté si Venuše postaví hlavu a vy svého miláčka vidíte v úplně jiném světle. Nudíte se.

Neúspěch v lásce je zažehnaný. Navzdory chladnému počasí prožíváte vášnivou idylku, kdy vás na těle i duši hřejí ty nejpříjemnější pocity. Singles sbírají samé poklony. Zase se dostáváte do kurzu.

Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Atmosféra mezi partnery by se dala krájet. Zatímco protějšek před problémy utíká, vy se při jakékoliv zámince ihned naštvete. Nezbývá, než počkat, až se na řešení rozhodnete spolupracovat oba dva.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Láska a přátelství

Potkáte pozitivního člověka, do kterého se můžete zakoukat právě díky neodolatelnému úsměvu. A nebojte se, že by byl zájem jednostranný. Chvilku to možná potrvá, ale ve vzduchu visí vášnivá známost.