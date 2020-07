I my ženy můžeme mít občas během erotických hrátek požadavky, které…

Nový objev si idealizujete. Záhy zjistíte, že nic není tak růžové, jak se zprvu zdálo. Kolem 9. srpna se vám může do cesty připlést osoba, se kterou si skutečně sednete. Máte toho spoustu společného.

Hýříte vtipem a navazujete známosti jako na běžícím páse. Vypadá to, že vám ani nejde o vážný vztah, i když byste se mu v důsledku nebránili. Nejlepší vyhlídky pro opravdovou lásku jsou do 6. srpna.

Konečně zapomenete na všechny nesmyslné mindráky a začnete si vychutnávat letní atmosféru se vším, co k tomu patří. Pokud se budete mít rádi vy, můžete do své blízkosti pozvat také dalšího člověka.

Naděje umírá poslední. I když jste si od sebe dali pár dní či týdnů pauzu, ještě to neznamená rozchod. V manželství počítejte s houstnoucí atmosférou kolem 10. srpna. Protějšek s vámi poměřuje síly.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Láska a přátelství

Nový objev vám zamotá hlavu. Připadáte si v sedmém nebi, když si můžete být vzájemně na blízku. Máte mnoho společného a to nejlepší vás teprve čeká. Zadaní by měli do 9. srpna vyřešit veškeré trable.