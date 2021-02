Intuice by měla být hlavním hnacím motorem při rozhodování o milostných záležitostech. Srdce vás totiž povede, na rozdíl od rozumu, správně. Na reakci ze strany idolu si budete muset chvíli počkat.

Máte ještě sílu snášet všechna ta omezení? Jak to budete zvládat dál,…

Nová známost je křehká a měli byste dávat pozor, abyste ji něčím neranili. Singles by měli nechat seznámení na závěr měsíce. Od 24. 2. se šance na perspektivní vztah zvyšují. Objevíte hotový poklad!

Nový objev je velmi citlivý a musíte nalézt způsob, jak s ním komunikovat. Zřejmě také není napojený na váš smysl pro humor. Dost možná se shodnete, že zůstanete pouze přáteli, i když to oba zamrzí.

První lednové dny si vychutnáváte vztahovou pohodičku a nedovedete si představit, co by vás dva mohlo vykolejit. Poté si Venuše postaví hlavu a vy svého miláčka vidíte v úplně jiném světle. Nudíte se.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Láska a přátelství

Partner propadá trudomyslnosti. Má pocit, jako by vám neměl co nabídnout nebo pro vás nebyl dost atraktivní. Je snadné přesvědčit ho svými činy o opaku. Singles by se neměli ostýchat nového vztahu.