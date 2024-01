Horoskop na 15.–21. ledna: Kozorohy čeká výjimečný týden. Váhy, stáhněte se do ústraní

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 15. do 21. ledna.



Část 1 / 12



BERAN 21. 3.–20. 4. Je potřeba, abyste potlačila touhu po svých přáních a vnímala realitu. Náročné to bude zejména v pondělí. Při Luně v Rybách máte tendenci utíkat se do snů, které jsou sice krásné, ale s realitou mnoho společného nemají. Kdybyste v hodnocení situace počkala na úterý a na středu, kdy bude Luna ve vašem znamení, bude život daleko jednodušší.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5. Od pondělí do středy se věnujte všemu, co jste zatím odkládala a co je potřeba dokončit. Ve čtvrtek a v pátek, kdy Merkur harmonuje se Saturnem a Jupiterem, se dokážete bez problémů a navíc s úspěchem pustit do prvních kroků při uskutečňování dlouhodobých plánů. Je ale potřeba, abyste si do toho, co chcete udělat, nenechala od nikoho mluvit.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí a v úterý, kdy je Luna v Rybách, si slibte, že na sebe budete daleko tvrdší než obvykle. Vyhnete se tak situaci, kdy byste emotivně reagovala na něco, co z vaší strany naopak vyžaduje jednoznačný a rázný přístup. Je potřeba, abyste zejména v práci dávala najevo sebevědomí a jistotu, že víte, že jednáte dobře.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. I když máte někoho ráda, neznamená to, že pro něj budete za každou cenu hledat omluvu. Pokud udělá chybu, bude daleko lepší, když ho necháte, aby se s jejími následky taky utkal. Když si však uvědomíte, že má všeho až nad hlavu, můžete se mu postavit po bok a nenápadně mu pomoci. Ve čtvrtek a v pátek se zejména v práci jasně vyjadřujte ke všemu, co se kolem děje.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Když už jste si slíbila, že začnete šetřit, měla byste to taky dodržovat. Nezapomeňte, že nastává období, kdy budete platit nejenom pojistky, ale třeba i daně. Pokud máte šanci vyrazit o víkendu na hory, je to sice zdravá a prospěšná zábava, ale bude stát nějakou korunu. Právě proto je potřeba, abyste se naučila rozlišovat vydání, která jsou nutná, od těch, jež si můžete klidně odepřít.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Do sobotního odpoledne využívejte energii Slunce, které s Plutem prochází vaším sektorem lásky a romantiky. Pokud máte pocit, že jste miláčkovi neřekla všechno, co mu říct chcete a potřebujete, musíte téma otevřít. Když to neuděláte, příležitost se nadlouho uzavře. Další podobná šance přijde až na podzim. Nevzdávejte se kvůli své laxnosti krásného a vášnivého léta.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. I když se v práci neustále mluví o změnách, nic se neděje. Vám je to celkem jedno, ale nervózní atmosféra, která kolem vás panuje, vám opravdu vadí. Právě proto je potřeba, abyste se jí zejména v úterý a ve středu nenechala strhnout. Když už opravdu nevíte, jak ji zvládnout, stáhněte se do ústraní. Tam proveďte pár dechových cviků, které vedou k uklidnění.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí si udělejte čas na překvapení, které připravíte pro miláčka. Při harmonické Luně v sektoru lásky a romantiky ho přijme jako návrat klidu, který váš vztah potřebuje. Ve čtvrtek a v pátek, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, můžete čekat stejně zamilované jednání z jeho strany. Kdyby přišel s lístkem na ples, nevymlouvejte se na nic a vyrazte do světa.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. To, že v lednu rozebíráte svou finanční situaci a přemýšlíte, co musíte zaplatit teď a co odložit, vás nepřekvapuje. I toto náročné období se však chýlí ke konci. V pátek zkonstatujete, že si konečně můžete oddechnout. V neděli, kdy se Slunce spolu s Plutem přesouvá do vašeho sektoru komunikace, se můžete těšit na přínosná setkání.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Jde o týden, který je neskutečně výjimečný. Po dlouhých letech se ve vašem znamení naposledy setká Slunce s Plutem. Pokud chcete udělat něco, co vám bude sice prospěšné, ale čeho se tak trochu bojíte a na co jste dosud marně sbírala odvahu, udělejte to v sobotu. Zjistíte, že to není zdaleka tak obtížné, jak jste se domnívala. Když po poledni uděláte první krok, bude vám večer jasné, že jste se rozhodla nejlépe, jak se v dané situaci dalo.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází Beranem, mluvte tak, abyste dokázala, že jste si svou pravdou jistá. Člověka, který vám vytkne nedostatek životních zkušeností, pošlete do háje. Nic jiného si nezaslouží! Když vydržíte do neděle, zjistíte, že se spousta vašich oponentů dala na vaši stranu. Pochopili, že to, co považujete za rozumné, je prospěšné i pro ně.

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2.–20. 3. I když vám všichni říkají, že nemáte podléhat emocím a máte myslet, v úterý to neplatí. Při harmonickém vztahu mezi Sluncem a Neptunem dejte na intuici. Pokud se vám nějaká nabídka zdá podezřelá, nereagujte na ni. To, že jste udělala dobře, zjistíte už ve čtvrtek. Dozvíte se, že člověk, který s nabídkou přišel, je kvůli ní ve vážných osobních i finančních problémech. Pro týdeník Blesk pro ženy připravila Jarmila Gričová.