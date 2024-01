Horoskop na 22.–28. ledna: Střelce čekají zvědavé dotazy, Panny odhalí životní chybu

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 22. do 28. ledna.



Část 1 / 12



BERAN 21. 3. – 20. 4. O nečekaná témata k přemýšlení se postará Venuše, která se v úterý dostává do Kozoroha. I když vám kolegyně naznačují, že má pro vás nadřízený slabost, nevěříte tomu. Teď však zjistíte, že měly pravdu. Problém je v tom, že od vás nechce lásku, ale mlčenlivé přátelství. Jde totiž o člověka, který má spoustu starostí, o něž se nemá s kým podělit, a proto si k tomu vybral vás.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. V pondělí, kdy je Luna v Blížencích, byste se měla zahloubat do materiálů, které vám v poslední době posílá vaše banka, a zjistit, co vlastně nabízí. Byla by škoda, kdybyste nevyužila zvýšených úroků a podobně. Dalším zajímavým dnem bude čtvrtek, kdy se ve vašem sektoru rodiny uskuteční úplněk. Je potřeba, abyste na víkend naplánovala akci, na které se pobaví celá rodina.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. V pondělí se připravte na obtížné vstávání a den, kdy budete unavenější než obvykle. Proto by bylo dobré, abyste odpolední program omezila a večerní zrušila. Na to, že se to lidem, s nimiž jste domluvená, nelíbí, nehleďte. Jste v situaci, kdy je vaše zdraví důležitější! Pokud máte v plánu víkendové hory, nesmíte jít na hranici svých sil.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Období, kdy Luna prochází vaším znamením, a kdy se ve čtvrtek navíc ve vašem sektoru vlastních hodnot odehrává úplněk, vám dává šanci na totální vnitřní přerod. Konečně se dokážete prezentovat tak, aby si vaše okolí uvědomilo, co ve vás má. Důležitý bude zejména partner. Je potřeba, aby vás začal srovnávat s přítelkyněmi a partnerkami svých kolegů a kamarádů.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. V pondělí, kdy je Venuše ve vašem sektoru lásky a romantiky, doženete všechno, co jste v kvapu minulých dní miláčkovi nestihla říct. Může být trochu překvapený, ale nakonec bude rád, že vaše láskyplné vyznání slyšel. Mír, který mezi vámi nastane, si oba vychutnáte a užijete. V sobotu však musíte našlapovat opatrně. Vaše soukromé i pracovní záležitosti ovlivňuje silný Uran.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Když přijdete na to, že jste udělala životní chybu, postavte se k tomu čelem. Uvědomte si, že minulost nezměníte, ale budoucnost můžete ovlivnit. Je potřeba, abyste si přestala namlouvat, že se situace změní k lepšímu bez jakéhokoli vašeho přičinění. Pokud na tom chcete být lépe než dosud, musíte nejdřív defi novat své požadavky a potom nahlas říct, že si je splníte.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Jde o týden, kdy vás realizace všeho stojí daleko více času a energie, než jste čekala. Naštěstí máte partnera, který to rozklíčuje a se vším pomůže. Práci za vás neudělá, ale když přijdete domů a zjistíte, že vás tam čeká teplá večeře a napuštěná vana, budete nefalšovaně dojatá. Je vám jasné, že máte partnera, který o své lásce nemluví, zato pro vás udělá všechno, co je potřeba.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Na to, že radíte kamarádkám, které se ocitnou v obtížné situaci, jste zvyklá. Kolegyně, která se vám v úterý nebo ve středu svěří se svým trápením, má však potíže, s nimiž si neporadíte. Právě proto je potřeba, abyste jí doporučila návštěvu odborníka. Když budete mít nějakého vhodného mezi svými známými, nebojte se a dejte jí na něj kontakt.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Konečně vám přijde nábytek a jiné bytové doplňky, které jste si objednala a které měly přijít ještě v minulém roce. Když je však teď rozbalíte, zkonstatujete, že jde o kvalitní zboží, které za trochu čekání stálo. Zároveň se připravte na zvědavé dotazy kamarádek, které o celé akci vědí, a teď chtějí logicky vidět, jak to u vás vypadá.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Úvahy o tom, že byste si konečně pořídila vlastní bydlení, které by vám po všech stránkách vyhovovalo, jsou stále naléhavější. Právě proto přemýšlejte, zda nevyužijete energii úplňku, který se ve čtvrtek odehrává ve vašem sektoru cizích peněz. Když s takovou planetární podporou vyrazíte do banky a požádáte o hypotéku, je vaše přání předem splněno.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Období se Sluncem ve svém znamení vnímáte jako šanci, kdy můžete uzavřít starý rok a otevřít nový. Udělejte to ve čtvrtek, kdy se ve vašem partnerském sektoru odehrává úplněk. Jeho energie vám pomůže nastartovat projekty, které jste považovala za neuskutečnitelné. Pozor si dejte jen na vliv Uranu, který se v sobotu zastaví ve vašem sektoru profese. Pokud chcete změnit práci, nahlas to řekněte až ve chvíli, kdy budete mít nové zaměstnání jisté.

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. To, že máte na své děti čas vždycky, kdy vás potřebují, berete jako normální. Proto vás zarazí ratolesti kamarádky, které přijdou a svěří se vám s tím, co by měla vědět spíš jejich matka. Jde o situaci, která je nesmírně náročná. Na jedné straně je vám jasné, že byste to měla kamarádce říct, na druhé nechcete zklamat důvěru dětí, které se na vás obrátily a doufají, že budete mlčet. Pro týdeník Blesk pro ženy připravila Jarmila Gričová.