Horoskop na 29. ledna - 4. února: Berany čeká líné tempo. Raci, poslouchejte intuici

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 29. ledna. do 4. února.



BERAN 21. 3. – 20. 4. O týden, který by vám garantoval velkou aktivitu, se opravdu nejedná. Počítejte spíše se zpomaleným tempem a hlavně s tím, že se vám samotným do ničeho nebude chtít. Jedinou výjimku tvoří v neděli veškeré fyzické aktivity. Podle vlastního výběru si můžete vyrazit na hory nebo si jít zaplavat. Ideální by byl pobyt na horách, kde budete zdolávat sjezdovky i relaxovat v bazénu.

BÝK 21. 4. – 21. 5. Hned v pondělí, kdy na vás působí harmonický vztah mezi Venuší a Jupiterem ve vašem znamení, si s miláčkem promluvte o svých dalších společných životních plánech. Na jeho řeči o tom, že nic měnit nemáte, protože tomu doba nepřeje, nedejte. Nápady, které v tomto směru máte, patří mezi ty dobré a život ve všech směrech ulehčující.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. V týdnech, kdy Slunce prochází Vodnářem, čekejte příliv inspirace. Můžete se těšit na spoustu skvělých nápadů. Když už přijdou, nesmíte si nechat namluvit, že na jejich realizaci nemáte schopnosti, čas nebo peníze. Když o nich začnete opravdu hluboce přemýšlet, zjistíte, že se vaše schopnosti projevily a úspěch vás nemine!

RAK 22. 6. – 22. 7. V pondělí, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, dokážete skvěle obhajovat své názory. V pátek, kdy jste pod vlivem pozitivní vazby mezi Merkurem a Neptunem, dbejte na to, co vám radí intuice. Z normálního lidského pohledu to mohou být sice totálně nesmysly, ale vy nesmíte svůj názor měnit. Když se pokyny intuice budete důsledně řídit, litovat nebudete.

LEV 23. 7. – 22. 8. Pokud usoudíte, že vás někdo, kdo se označuje za dobrého kamaráda, má jenom proto, aby vás využil, je nejvyšší čas toto přátelství buď omezit, nebo ukončit. Kdybyste si musela přiznat, že je kolem vás takových lidí víc, je potřeba, abyste se zamyslela nad kritérii, která při výběru přátel používáte. Asi by si zasloužila přehodnocení a třeba i zásadní změnu.

PANNA 23. 8. – 22. 9. Šetříte i tam, kde by to jiného ani nenapadlo. Už teď hledáte výhodné letní dovolené na fi rst minute. Musíte do nich sice něco investovat, ale cena bude výhodnější. Navíc si můžete vybírat mezi destinacemi. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, naneste přímému nadřízenému své požadavky. I když je nesplní, bude vědět, že svou kůži neprodáváte lacino.

VÁHY 23. 9. – 23. 10. V úterý a ve středu, kdy je Luna ve vašem znamení, se připravte na trochu psychické nepohody. Hrozí stav, kdy budete pochybovat o všech. Právě proto by bylo dobré, kdybyste si alespoň v duchu udělala seznam toho, co se vám v poslední době opravdu povedlo. Když se srovnáte s ostatními, zejména s kamarádkami, musíte zkonstatovat, že jste lepší než většina.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. S tím, že v pátek nebo v sobotu budete muset vyrazit na ples nebo jinou akci, už počítáte. Proto by bylo dobré, abyste si hned na začátku týdne vyzkoušela oblečení, které si chcete vzít. Když zjistíte, že vám nějak nesedí, budete mít dost času, abyste si pořídila nové. Navíc je šance, že ve výprodejích kápnete na něco, co bude skvělé. A můžete si pořídit i něco odvázanějšího!

STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Skoro by se dalo říct, že jde o týden plný zázraků. Každý den proběhne minimálně jedna událost, která vás přinutí žasnout a uvědomit si, jak bohatý a příjemný život máte. Zkuste stav, ve kterém se nacházíte, převyprávět alespoň dětem. Zatímco partner by vás označil za snílka, děti váš pohled na svět s nadšením přijmou.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Už od pondělka se můžete těšit na pozitivní zážitky. V první polovině týdne hraje hlavně roli partner, který se rozhodl, že sobě i vám zpříjemní život. Když přijde s tím, že byste si po mnoha letech mohli vyrazit do kina, hledejte fi lm, který se zalíbí vám oběma. V pátek a v sobotu, kdy Luna prochází vaším sektorem přátel, vás osloví kamarádky, které mají potíže. Poraďte jim.

RYBY 21. 2. – 20. 3. Na projevy planetární přízně si musíte počkat do pátku, kdy na vás působí harmonický vztah mezi Merkurem a vaším vládcem Neptunem. Najednou budete přesně vědět, kam směřovat svůj život. Když přijdete na způsob, jak si ušetřit práci, klidně ho využijte. Doby, kdy jste si myslela, že musíte pracovat jako o život, jsou naštěstí už dávno pryč.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Oslava vašich narozenin, kterou jste původně chtěla zrušit, dopadne naprosto famózně. Kdybyste si chtěla ještě navíc ušetřit spoustu práce a ještě si o trochu déle společnost svých přátel užít, motivujte hosty k tomu, aby slavnostní tabuli připravovali spolu s vámi. V našich podmínkách je to sice pořád ještě nezvyklé, ale všem se to bude líbit. Opět se potvrdí, že jakákoli práce, kterou lidé vykonávají spolu, je sbližuje a navíc i neskutečně baví.