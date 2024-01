Horoskop na 8.–14. ledna: Kdo by si měl vsadit a kdo si má říct o povýšení?

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 8. do 14. ledna.



Část 1 / 12



KOZOROH 22. 12.–20. 1. Pokud se doma ještě nacházejí nějaké vánoční dárky, které vám nevyhovují nebo se vám nelíbí, využijte hned na začátku energii Luny ve Střelci a jděte je vrátit. K vašemu překvapení proběhne celý proces neobyčejně hladce a bez větších problémů. Když máte možnost, vyberte si za ně hned na místě něco, co se vám bude líbit a co vám bude vyhovovat. Při troše štěstí narazíte na povánoční výprodeje, které celou finanční transakci zásadně zlevní.

Pokračování 2 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Nedostatku přízně osudu se obávat nemusíte. Až do nedělního rána na vás pozitivně působí Merkur ze Střelce. Ke svému údivu zjistíte, že máte spoustu kamarádů, o nichž jste dosud neměla ani tušení. Lidí, kteří vám mají být za co vděční, se kolem vás nachází opravdu hodně. Když vám přijdou za to, co jste pro ně udělala, poděkovat, neříkejte, že to nic nebylo.

Pokračování 3 / 12 RYBY 21. 2.–20. 3. V úterý buďte velice pečlivá při prohlížení pošty v počítači. Když si nejste jistá, co s tím, bez obav zavolejte správce sítě. V pátek, kdy jste pod vlivem harmonického vztahu mezi Marsem a Jupiterem, si můžete klidně vsadit. V neděli, kdy se do vašeho sektoru přátel vrací Merkur, pak najděte odvahu a ještě jednou se pokuste definitivně vyřešit jisté nepříjemné rodinné rozpory.

Pokračování 4 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Pondělí a úterý, kdy se Luna nachází ve Střelci, se projevujte tak, jak vám vaše ohnivá přirozenost velí. O tom, že byste se někomu přizpůsobovala, neuvažujte. Ve čtvrtek, kdy se v Kozorohu odehrává novoluní, se zajímejte o možnosti pracovního postupu. Je možné, že vám ho chtějí nabídnout, ale potřebují k pronesení prvního slova sebrat odvahu. A tu jim dáte!

Pokračování 5 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5. I když se na začátku týdne dostanete do situace, která je objektivně dost náročná, nedovolíte, aby vás semlela. Uvědomujete si, že se nemůžete na nikoho spoléhat a že si s ní musíte poradit sama. První impulz, jak to udělat, přijde ve čtvrtek. Najednou budete vědět, koho máte oslovit a co mu máte říct. V neděli, kdy se do Kozoroha vrací Merkur, si pak sedněte a všechno si sepište.

Pokračování 6 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V úterý, kdy na vás působí jak Luna v partnerském sektoru, tak napjatý vztah Merkura s Neptunem, si dávejte pozor na to, co vám kdo říká. I člověk, který se zaklíná a vysvětluje, že nic jiného než pravdu mluvit neumí, si může bezostyšně vymýšlet. Právě proto je potřeba, abyste veškerá rozhodnutí odložila na pátek a sobotu.

Pokračování 7 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V době, kdy Slunce prochází Kozorohem, se vám na světě velice líbí. Všechno důležité můžete nechat na partnerovi a sama se zabývat pouze tím, co vás baví a co vás zajímá. Partnerovy reakce se nebojíte. To, že necháte všechno na něm, bere z vaší strany spíš jako poklonu než jako stav, kdy ho necháte pracovat a sama si užíváte zasloužený povánoční klid.

Pokračování 8 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Klidně vyrazte na schůzky, které jste měla v plánu na advent, ale jež jste nezvládla. Půjde o velice klidné, přátelské a uvolněné setkání. S kamarádkami můžete probrat všechny vánoční trapasy a ujistit se, že to u vás zase nebylo tak strašné. Když přijdou s tím, že byste mohly vzít partnery a všichni vyrazit na nějaký ples, neříkejte, že na to nemáte dost času, ale přislibte účast.

Pokračování 9 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Pokud máte pocit, že se vám v osobních záležitostech nedařilo zdaleka tak, jak jste si zasloužila, máte šanci tento nepříjemný stav napravit. Stačí, když ve středu využijete harmonický vztah mezi Marsem a Saturnem. S jeho pomocí dokážete o svých citech a jejich kvalitě a stabilitě mluvit tak, že zaujmete i člověka, který si dosud myslel, že ho v této oblasti nic dobrého nečeká.

Pokračování 10 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. To, že vás rodiče nějak vychovávali, berte jako fakt, se kterým nic nenaděláte. Uvědomte si, že tak nejednali ze zlé vůle, ale proto, že to jinak neuměli. Vy sama se můžete nad výchovou svých dětí zamyslet a slíbit si, že se k nim budete chovat jinak. Zejména v pátek a v sobotu, když využijete energii Luny z Vodnáře, jim můžete dokázat, že je bezpodmínečně milujete.

Pokračování 11 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Zjišťujete, že jste schopná zvládnout víc, než jste si myslela. Platí to zejména pro čtvrtek, kdy jste pod vlivem novoluní ve svém sektoru komunikace. Pokud máte dojem, že se k vám nadřízený chová nespravedlivě, dokážete vystoupit tak, že svým jednáním překvapíte jeho i sama sebe. Promluvíte tak, aby vám ze společenského hlediska nikdo nemohl nic vytknout.

Pokračování 12 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. I když tvrdíte, že oslavy narozenin nemáte ráda, tentokrát se jim nevyhnete. Sejdete se, popovídáte si a něco dobrého sníte. Když budete souhlasit s tím, že veškerou aktivitu ponecháte na ostatních a sama se necháte obsluhovat, bude to dokonalý zážitek jak pro vás, tak pro všechny ostatní zúčastněné. Pro týdeník Blesk pro ženy připravila Jarmila Gričová.