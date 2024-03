Horoskop na březen 2024: Lvi se bojí nejistot, Váhy by se měly začít hýbat!

Co vás v březnu čeká a nemine? Hraje vám období předjaří do karet, nebo byste si měli dát na něco pozor? Čtěte náš horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu.



KOZOROH, od 22. 12. do 20. 1. V prvních pěti březnových dnech, kdy je Venuše ještě ve vašem znamení, byste si měli podat žádost o lázně nebo o léčebný pobyt. Nenechte si vysvětlit, že jde o zbytečnou ztrátu času a energie. Vy lázně opravdu potřebujete, nepochybně vám vyjdou a budou k užitku. Ve zbytku měsíce pak můžete cvičit o trochu více a jíst o trochu méně než obvykle. Stačí opravdu málo a vaše váha se začne blížit k ideálu tak rychle, že tím překvapíte nejen okolí, ale i sebe.

VODNÁŘ od 21. 1. do 19. 2. Hned na začátku měsíce byste si měli uvědomit, že se nepříjemným záležitostem nevyhnete, a že je tedy ve vašem zájmu, abyste se do nich pustili co nejdříve. Mezi 5. a 17. březnem vám v tom pomůže jak Merkur, který vám poskytne ty správné argumenty, tak Venuše, která vám zajistí velkorysou přízeň mocných. V každém případě se těšte na třetí březnovou dekádu, kdy si budete jistí, že jste všechno negativní vyřídili a teď jste v naprosté pohodě.

RYBY OD 20. 2. DO 20. 3. Zvládáte všechno, co musíte, a ještě k tomu přidáte spoustu věcí, co se naučit prostě chcete. V prvních dvou dekádách měsíce, kdy je Merkur ve vašem sektoru tajemství, shánějte informace, následně se naplno dejte do realizace toho, co jste vymysleli. Pokud se vašeho zdraví týče, dávejte si pozor zejména na dýchací cesty. Když víte, že jste k jejich onemocnění náchylní, vyhýbejte se větším společnostem a preventivně se dopujte prostředky k posílení imunity. Choroba by vás sice do postele nezahnala, ale spolehlivě by vás zbavila energie, kterou budete při bouřlivém konci měsíce potřebovat především pro správné a kvalitní pracovní nasazení.

BERAN od 21. 3. do 20. 4. Váš vládce Mars, který se hned na začátku měsíce ve vašem znamení točí a jehož energie je velmi silná, se spolu s Jupiterem, který se 6. března otáčí ve vašem sektoru rodiny, stará o to, abyste měli opravdu co dělat. Zase jednou budete vděční hvězdám za to, že vám daly spoustu energie, kterou teď využijete. Pokud bude v rodině nemocný, který se sám o sebe nepostará, budete to právě vy, kdo mu bude vařit a uklízet do doby, kdy bude v pořádku.

BÝK od 21. 4. do 20. 5. S partnerem na sebe pravděpodobně narazíte, ale zbytečné drama kolem toho neděláte. Dobře si uvědomujete, že za vaše neshody může především Saturn, který je až do třetí březnové dekády stacionární a tedy velice silný. Váš partner s nostalgií vzpomíná na doby, kdy jste na něm byli závislí, a vůbec si neuvědomuje, že se doba změnila. Využijte Jupitera ze svého komunikačního sektoru a varujte ho před chybami, které byste mu nedokázali odpustit.

BLÍŽENEC od 21. 5. do 21. 6. Nejlépe jste na tom mezi 5. a 17. březnem, kdy si užíváte pozitivní energie Merkura a Venuše. S jejich pomocí zvládnete nejenom nové pracovní dovednosti, ale také ovlivníte své zdraví. Konečně pochopíte, že spousta vašich zdravotních problémů pramení v hlavě a začnete s tím něco dělat. Nový postup bude možná vyžadovat i přehodnocení některých vztahů, i to patří k věci.

RAK od 22. 6. do 22. 7. Když se do něčeho dáte, přesvědčíte celý svět, aby vám pomáhal. Pokud se rozhodnete, že zvládnete speciality, do kterých je potřeba koření, jež se u nás běžně nedostane, motivujete kamarády a známé tak, že vám ho z cest začnou přivážet. Pro vás i pro vaše kamarády však bude lepší, když se budete ve své další kulinářské kariéře orientovat spíše na racionální výživu založenou na libovém mase, olivovém oleji a podobných srdci a cévám prospěšných surovinách.

LEV od 23. 7. do 23. 8. Kdyby nebylo pracovních nejasností a nejistot, byli byste poměrně dost spokojení. Teď však zápasíte se strachem ze zemětřesení, které ohrožuje veškeré vaše zajeté jistoty, a nevíte, jak se s tím srovnát. Pro začátek by bylo možná dobré, kdybyste ze své stravy totálně vypustili veškerý alkohol. Už po týdnu zjistíte, že jste se zklidnili, srovnali si váhu, a to, co budoucnost přináší, sledujete spíše se zvědavým zájmem než s předešlými ničivými obavami.

PANNA od 24. 8. do 23. 9. Neustále máte pocit, že se něco začne konečně dít, a stále se nic neděje. Situace se zlomí až ve třetí březnové dekádě, kdy přijdou zprávy, na které už dlouho čekáte. Velice pozitivní je i Jupiter, který vám do cesty přivádí ty správné kamarády. Moc nemluví, ale když jde o to, aby vám pomohli, jsou hned připravení. Jde o období, kdy byste se měli snažit dodržovat spánkový režim. Tělo vyčerpané nedostatkem spánku podléhá předjarním infekcím daleko rychleji!

VÁHY od 24. 9. do 23. 10. Na napěťovou situaci jste si už zvykli, a proto vás překvapí klid, který přijde po 5. březnu. Najednou zjistíte, že je veškerý stres pryč a začnete si vychutnávat pohodu. Konečně máte šanci alespoň trochu využít svého volného času! Oprašte permanentku do fitka, kterou jste dostali k Vánocům, a konečně se tam zajděte alespoň podívat. Když si k první návštěvě zvolíte 14. březen, kdy je Mars ve vašem znamení v souladu s Merkurem, bude efekt vynikající!

ŠTÍR od 24. 10. do 22. 11. Přízeň Jupitera, Saturna, Neptuna a až do 20. března i Slunce vám přinášejí štěstí a zdar i tam, kde by nikdo jiný nic pozitivního nenašel. V práci to vypadá na menší odměnu. Pokud jdete k lékaři na vyšetření, nebudou výsledky nijak omračující, ale diagnóza, které jste se tak báli, se nepotvrdí. Na horách zjistíte, že váš fyzický stav je daleko lepší, a s chutí si dopřejte výkon, který jste ještě nedávno hodnotili jako něco, co zvládnout nedokážete.

STŘELEC od 23. 11. do 21. 12. Začátek měsíce je příznivý, ale po 17. březnu se situace láme. Merkur se dostává do Ryb a vy do stavu, kdy se z vás stává agent provokatér. Kolegy rozčilujete vtipnými poznámkami, partnera tím, jak hodnotíte všechno, o co se snaží. Pokud chcete, aby doma panovala příjemná atmosféra, ve které nehrozí nebezpečí zvýšeného tlaku, musíte k tomu sami aktivně přispět. Pro začátek bude stačit, když se alespoň občas nad dopadem svých slov zamyslíte.