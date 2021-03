Co všechno může způsobit práce na směny? Podívejte se na video:

Březen je vám nakloněný a zajišťuje dostatek prostoru i pozitivní přístup k volnému času. Hledáte nové koníčky, chcete něco podnikat. Pro rodinu vymýšlíte výlety, jen zjistěte, co by blízké zajímalo.

Pracovní povinnosti máte v malíčku a ani finance nevypadají špatně. Pouze v poslední dekádě mohou být výdaje zbrklé. Jako byste utráceli jen kvůli tomu, že vás to baví. Pořizujete přitom zbytečnosti.

Býk (21. 4. − 21. 5.)

Práce a peníze

Do poloviny měsíce raději šetřete slovy a snažte se skrýt v týmu. Případně hledejte pomoc u některého z kolegů. Od 15. 3. se klima vylepšuje a začíná se vám dařit. S povinnostmi si nakonec poradíte.

Rodina a vztahy

Komunikace v rodinném kruhu vázne, nedokážete najít nikoho, kdo by rozuměl vašim pohnutkám. Proto je pro vás důležitý kontakt s přáteli, které vyhledáváte co nejčastěji. V půli měsíce se to zlomí.

Zdraví a kondice

Dávejte si pozor na nekvalitní stravu, navíc ve stresu. Kvůli náročnému pracovnímu programu sáhnete po fast foodu nebo potravinách překypujících cukrem. Tělo má tendenci rychle nabírat na kilogramech.