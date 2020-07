V zaměstnání se dostáváte do časového presu. Kvůli němu se hůř soustředíte na zadané povinnosti a bojujete s nervozitou. Výmysly nadřízených vás proto zvednou ze židle, ale brzy je vezmete jako výzvu.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Práce a peníze

Ambice vás provází hlavně první polovinou července. Máte schopnost ocitnout se ve správný čas na správném místě, kromě toho překvapujete klienty i vedení svými nápady. S konkurencí si neděláte vrásky.

Rodina a vztahy

Prázdninové klima v sobě neutlumíte. Máte chuť podnikat cesty za poznáním, i kdyby to mělo být pouze do blízkého okolí. Určitě nevyrážejte sólo, se správným doprovodem si to mnohem lépe vychutnáte.

Zdraví a kondice

Psychosomatické obtíže byste neměli podceňovat. Je na čase zbavit se věcí nebo vztahů, které vám lezou krkem. Odtud pramení zdravotní potíže v oblasti krční páteře i mandlí a na ty budou léky krátké.