Beran (21. 3. − 20. 4.)

Práce a peníze

Odstartujete vskutku velkolepě. Jste velmi soutěživí a chcete podávat co nejlepší výkony. Do 11. to bude hračka, ale pak musíte vynaložit více námahy. Negativní kvadratura Merkuru brzdí vaše myšlení.

Rodina a vztahy

Rodina je opěrným bodem, k němuž se ze svých toulek rádi vracíte. Častěji si lámete hlavu s tím, jak blízké potěšit. Utrácíte za různé dárky a ve hře je společná dovolená. Při ní nehodláte šetřit.

Zdraví a kondice

Přibrzdit vás mohou nejrůznější zánětlivá onemocnění. Nepodceňujte prevenci a případné potíže konzultujte s lékařem. Nejnáchylnějším místem na těle jsou nyní ledviny. Pozor na prochladnutí ve vodě!

