Horoskop na duben 2024: Vodnáři jsou zralí na terapii. Panny, chovejte se zodpovědně!

Co vás čeká ve čtvrtém měsíci roku 2024? Podívejte se, co vám hvězdy přichystaly.

VODNÁŘ od 21. 1. do 19. 2.

Když si nevíte rady s tím, co aktuálně prožíváte, využijte Merkura, který od 7. do 23. dubna prochází vaším sektorem komunikace, a vydejte se k psychologovi. Toho, že by se vám vysmál, se bát nemusíte, a to, že vás bude brát vážně, je stoprocentně jisté. Promluvte si s ním nejen o svém současném stavu, ale i o kořenech svých potíží. Poradí vám něco, co je naprosto jednoduché, ale k čemu byste vy vlastním úsilím dospěli buď zadlouho nebo vůbec ne.

RYBY od 20. 2. do 20. 3.

Jde o měsíc, kdy máte klid na všechno, do čeho se jenom pustíte. Dalším příjemným bonusem jsou výsledky vyšetření, které se dozvíte od ošetřujícího lékaře, a jež nedávají žádný důvod ke znepokojení. Velice dobře se navíc vyvíjejí vaše pracovní i soukromé vztahy, které vám přinášejí samé potěšení a pocit intenzivního uspokojení. Konečně máte jistotu, že na světě nejste sami, a že se máte s kým podělit o všechno, co vám život momentálně přináší.

BERAN od 21. 3. do 20. 4.

Měsíční zatmění, které se odehrává ve vašem partnerském sektoru, patří přesně k těm planetárním jevům, které se dají vnímat dvojím způsobem. Pokud ho chcete využít k pesimistickému dumání o své další budoucnosti, nikdo vám v tom zabránit nemůže. Objektivně by však bylo daleko lepší, kdybyste se s jeho pomocí pokusili zbavit opravdu protivného návyku, o němž víte, že vám jen otravuje život, ale s nímž jste se přes veškerou svou snahu dosud rozžehnat nedokázali. Na novou cestu bez cigaret, alkoholu a všech návykových látek vykročte hned ráno. Neváhejte, tentokrát se to určitě podaří!

BÝK od 21. 4. do 20. 5.

Jaro je v plném proudu, ale vy máte přesto pocit, že je únavy víc, než je zdrávo. Možná by pomohlo, kdybyste si uvědomili, že nejen prací je živ člověka, a nezapomínali na odpočinek. Týká se to zejména dnů kolem 29. dubna, kdy jste pod vlivem slunečního zatmění ve svém znamení. Přizpůsobte pracovní tempo svým aktuálním možnostem a přestaňte se stydět za to, že nevydržíte tolik, kolik jste vydrželi, když vám bylo dvacet a život byl před vámi.

BLÍŽENEC od 21. 5. do 21. 6.

Venuše by vás měla vyhnat buď ke gynekologovi, nebo k urologovi. Nevymlouvejte se na to, že nemáte čas, ani na to, že necítíte žádné potíže, takže je návštěva lékaře stejně jen ztrátou času. V případě, že to tak opravdu je, a při prohlídce se ukáže, že je všechno v pořádku, máte alespoň důvod, abyste se za svou statečnost odměnili a koupili si něco, co jinak považujte za zbytečné.

RAK od 22. 6. do 22. 7.

Času je málo, práce je hodně, ale to ještě neznamená, že si budete odepírat spánek a zasloužený odpočinek! Zapomeňte na ilustrované časopisy, kde vám radí, jak pracovat co nejvýkonněji, a soustřeďte se na signály, které vám vysílá vlastní tělo. Pokud máte dojem, že potřebujete víc procházek na čerstvém vzduchu, neváhejte. Možná by se vám hodil i pes, s nímž byste večer museli ven i v případě, kdy je ošklivo a vám samotným se na zdravý vzduch nechce.

LEV od 23. 7. do 23. 8.

To, co opravdu potřebujete, jsou enzymy, které pozitivně působí jak na vaše rozpoložení, tak na imunitu. Zároveň zapomeňte na zeleninu z hypermarketů, která je jako dodavatel vitaminů a enzymů naprosto k ničemu. Pokud chcete mít doma něco, co je zdravé, chutné a vůbec ne drahé, dejte si na misku vatu nasycenou vodou a pěstujte svou vlastní řeřichu. Řeřicha je skvělým zdrojem vitaminů, a s čerstvým chlebem s máslem je to vyložená lahůdka.

PANNA od 24. 8. do 23. 9.

Přestaňte na sobě šetřit a konečně se začnete chovat odpovědně. Sluneční brýle, které koupíte na pouličním stánku, můžou být sice označené jako optika, která má fi ltr proti UV záření, ale vy byste tomu moc věřit neměli. Pokud chcete mít oči v pořádku, vydejte se do opravdu renomované optiky a tam si kupte sluneční brýle, které jsou nejen módní, ale i kvalitní. Budou sice stát víc než ty z ulice, ale uvědomte si, že oči máte opravdu jenom jedny.

VÁHY od 24. 9. do 23. 10.

Období, které prožíváte, je vyloženě inspirativní. V první polovině měsíce lehce získáte všechny potřebné informace, díky Venuši zjistíte, jak je zpracovat a harmonicky začlenit do svého života, díky Marsu ve svém znamení na to budete mít dostatek energie. Pozor si dávejte na svou ctižádost, která má sklon překypět. Pod jejím vlivem si můžete nabrat úkoly, na které nestačíte, a pak se zbytečně stresovat, zda a jak je splníte.

ŠTÍR od 24. 10. do 22. 11.

Pokud chcete klid, pohodu, a krevní tlak, který se pohybuje v normálních hodnotách, musíte si do svého dosavadního života vnést systém. Pro začátek by bylo rozumné, kdybyste si udělali pořádek na stole a v papírech. Vyhnete se tak situaci, kdy budete něco hledat tam, kde to není, a kdy to najdete ve chvíli, kdy to už nebudete potřebovat. Udělejte si pořádek, papíry a dokumenty si roztřiďte do složek. Za své výkony se nezapomeňte pochválit!

STŘELEC od 23. 11. do 21. 12.

I když je jaro, není začátek jakýchkoli tělesných aktivit ve vašem případě vhodný. Zejména v druhé a třetí dekádě riskujete, že to přeženete a pak se budete jen divit. Kdybyste si však našli kamaráda Býka nebo Kozoroha, který vám vysvětlí, že je zbytečné, abyste se uštvali stem kilometrů na kole, když si v pohodě můžete spolu užít padesát, využili byste všech planetárních jevů naprosto dokonale a udělali pro sebe všechno, co se jen dá.

KOZOROH, od 22. 12. do 20. 1.

Úvahy o dietě opravdu nejsou na místě. Momentálně máte sklon přehánět ve všem, do čeho se pustíte, a pro jakýkoliv léčebný režim to platí dvojnásob. Když se ve druhé dubnové dekád přichytíte ve stavu, kdy přemýšlíte nad konzumací dalšího listu salátu, protože vám to připadá až moc, měli byste se nad sebou důkladně zamyslet. Mentální anorexie se týká zejména takových perfekcionistů jako jste vy, a je zbytečné, abyste jí sami otevírali dveře.