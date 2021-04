Horoskop na duben: Jak se nám bude dařit, vrátí se náš život už k normálu?

Volný čas spravedlivě rozdělujete mezi péči o rodinu a své zájmy. Nenecháte na sebe útočit někoho blízkého, když není v právu. Díky přátelům poznáte nové tváře a vrhnete se s nimi do něčeho zábavného.

V poslední dekádě si dávejte pozor na zbytečné výdaje. Následně byste mohli postrádat finance do důležitějších investic. Na pracovišti vládne napětí. I přes stresující chvíle podáváte dobré výkony.

Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

V zaměstnání máte pocit, že se situace vyvíjí podle hesla – co tě nezabije, to tě posílí. První dvě dekády budou psychicky i fyzicky náročné. Od 19. roste šance, že vynaložená energie nebyla zbytečná.

Do 18. 4. se zaměřte na vyřizování úředních a administrativních záležitostí. Případné potíže řešíte s chladnou hlavou. Ani v zaměstnání vám nemůže jen tak někdo konkurovat. Jste intelektuálně na výši.

Až do dvacátého dubna budeme pod nadvládou Berana. Jde o činorodé…

Zhoršený metabolismus má příčinu v nevyrovnané psychice. Pokuste se neprožívat všední starosti, jako by se jednalo o něco tragického. Zklidněte mysl procházkou po lese a meduňkovým čajem před spaním.

Vyhýbáte se důležitým úkolům, protože se bojíte neúspěchu. Také hůř nacházíte motivaci, proč se vůbec do práce pouštět. Ještě než se duben rozloučí s nadvládou, bude vaše kariéra zpátky na výsluní.

Lev (23. 7. − 22. 8.)

Práce a peníze

Velké nadšení do práce jde ruku v ruce s vaším know-how. Dokážete se poprat s náročnými úkoly, přesně poznáte, co chtějí klienti i nadřízení slyšet. Proč jim to tedy nenaservírovat na zlatém podnose?

Rodina a vztahy

Patříte mezi společenská znamení. V dubnu vymyslíte program pro rodinu i blízké přátele. Prim hrají pobyty na horách a v přírodě. Do 22. 4. toužíte také po změnách. Může to být účes, ale i nový gauč.

Zdraví a kondice

Jste ohromně aktivní a hvězdy neupozorňují na žádné výraznější zdravotní komplikace. Se svými silami umíte hospodařit a dbáte na to, aby vaše tělo spolehlivě fungovalo. Dopřáváte si jenom to nejlepší.