Horoskop na duben Jarmily Gričové: Co je teď nejdůležitější pro vaše znamení?

Za normálních okolností bývá duben vnímán jako tak trochu odpočinkový měsíc. První kolo daní za námi a do druhého kola v červnu daleko. Den se prodlužuje, sluníčko svítí a člověk se raduje ze života. Jistý stres prožívají jen maturanti a ti, co se chystají na zkoušky na střední školu. Letos se však do těchto slibných představ připletl koronavirus. Líbit se nám to nemusí, ale srovnat se s ním musíme. Podívali jsme se do hvězd a zjistili, co by jednotlivá znamení měla dělat, aby to zvládla. Kdybyste se však už preventivně rozhodli, že ke všemu, co měsíc přinese, přistoupíte s optimismem, bude to nejlepší!

Beran (21. 3. - 20. 4.) Vaše bojovná povaha a přesvědčení, že si k vám všechno včetně koronaviru dovolí jen tolik, kolik mu dovolíte vy sami, opět přijdou ke cti. Problémy, které v souvislosti se změněnou společenskou situací vzniknou, na vás působí vyloženě motivačně. Ať se děje cokoli, vy se na kolena srazit nenecháte. Mezi 11. a 27. dubnem navíc dokážete skvěle využít Merkura ve vašem znamení. Ladí jak s Venuší, tak i s Marsem a Saturnem. Trochu však naráží na energii Jupitera z Kozoroha. Pokud hodláte prosazovat něco (a třeba i to, co je objektivně opravdu dobré), musíte jednat rozumně. Tím, že budete své názory do svých blízkých tlačit, nic nezískáte. Když je však navedete na cestu a dopřejete jim čas a prostor, v němž ke stejnému závěru dospějí sami, bude to daleko lepší. Navíc z toho vyjdete jako moudrý člověk, se kterým je i v těchto náročných časech radost žít. Astroložka Martina B. Boháčová: Co nám Vesmír říká epidemií koronaviru? 10 Do října 2020 bude Černá Luna v Beranu. Podnikatelský sektor projde…

Býk (21. 4. - 21. 5.) Ke všemu, co se děje, přistupujete s rozvahou a s rozumem. Je opravdu zbytečné, abyste ke stresu, kterého je kolem vás víc než dost, přidávali i své vlastní vzbouřené emoce. Navíc se můžete opřít o energii Jupitera a Pluta. Trochu z míry vás však může vyvést Uran, který je celý měsíc v kvadratuře na Marsu ve Vodnáři. Pod jeho vlivem můžete vnímat situaci jako daleko horší, než objektivně je. Pak hrozí, že začnete přemýšlet o bydlení pod mostem jako o reálné alternativě, aniž si uvědomíte, že pro své pesimistické výhledy nemáte důvod. Možná by bylo dobře, kdybyste využili „malého štěstí“, tedy Venuše, která se 3. dubna na dlouhé čtyři měsíce přesouvá do vašeho sektoru majetku vlastního. S její pomocí pochopíte, že dokážete zmnožit rodinný majetek tak, abyste se bezdomovectví bát nemuseli. O tom, že se vám to povede, nepochybujte! Sex a láska podle indické astrologie: Jaký jste typ? Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Pokud se na světě nachází někdo, kdo si i v nynější náročné době umí vychutnávat život a docela dobře se bavit, jste to právě vy! Zejména ve druhé polovině měsíce to bude opravdu skvělé: To si budete současně užívat pozitivní vliv Venuše ve svém znamení, Merkura, který se nachází ve vašem sektoru přátel, a Marsu, který spolu se Saturnem pobývá ve vašem sektoru vyššího vzdělání a dalekých cest. To, že máte home office nebo jste dokonce v karanténě, vás dobré nálady nezbaví a váš akční rádius neomezí. Rozhodnete se, že se s lidmi, s nimiž se nemůžete vidět naživo, budete scházet na sociálních sítích. Uspořádáte videokonferenci a proberete s nimi všechno, co se dá. Kromě přátel, které jste už měli, si díky tomu najdete pár dalších v zahraničí. S těmi pak operativně začnete plánovat vzájemné návštěvy a eventuelně i pracovní spolupráci. Tím, že se vám to podaří, si můžete být jistí. Navíc se klidně může stát, že časem začnete toto období hodnotit jako zlom, který odstartoval novou a lepší část vašeho života. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Rak (22. 6. - 22. 7.) Milí Raci, to, že procházíte velice náročným obdobím, je jasné. Pokud ho chcete přežít ve zdraví a bez závažnější psychické újmy, musíte dodržovat určitá pravidla. Předem je potřeba, abyste si uvědomili, že máte kolem sebe dospělé lidi, kteří jsou zodpovědní sami za sebe. Trochu přitlačit můžete jen v případě vlastních rodičů. Ti mají (stejně jako všichni lidé jejich generace) tendence znevažovat všechno, co by měli dělat, s tím, že jim se přece nic stát nemůže. Zejména v první dubnové dekádě, kdy se Merkur nachází v Rybách, pak musíte zapomenout na veškerou ohleduplnost a k tomu, aby dělali, co dělat mají, je musíte třeba i donutit. Patrně se dozvíte, že to přeháníte, ale to vám může být jedno. Tím, že zvládnete vlastní rodiče, však nic neskončilo. Když partner, který u svých předků pohořel, uvidí, jak vám to jde, hned vás požádá, abyste zasáhli i u něj. A vy to uděláte… Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Lev (23. 7. - 22. 8.) Nutně se musíte smířit s tím, že jsou věci, na které nemáte až tak velký vliv, jaký byste mít chtěli. Týká se to zejména vašich dětí. Sami nevíte, zda vás více rozčiluje nejistota, kterou ohledně jejich školní docházky (eventuelně maturity nebo přijímacích zkoušet) máte, nebo zda vás rozčiluje pohoda, se kterou aktuální okolnosti přijímají. Občas budete mít dokonce pocit, že si volna vyloženě užívají a po škole neteskní. Vy si pak můžete vybrat, zda se kvůli jejich podle vás totálně nezodpovědnému přístupu budete rozčilovat. Nebo zda si uvědomíte, že máte doma zcela normální děti, které dělají jen to, co byste na jejich místě a v jejich věku dělali i vy. Zhruba v polovině měsíce zjistíte, že aktuální stav má kromě minusů i nepochybné plusy. Potěší váš zejména pohled na účet. Bude na něm podstatně víc, než obvykle bývá. Zjistíte, že se rodinného bankrotu bát nemusíte! Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. - 22. 9.) Vaše povaha vyžaduje důkladný přístup. Navíc je potřeba, abyste si předem promysleli veškeré scénáře, které mohou nastat, a na všechny možnosti se připravili. V první dubnové dekádě by bylo dobře, abyste si promluvili se svým životním druhem a probrali s ním úsporný scénář, který do domácího hospodaření zavedete. Partner vám sice vysvětluje, že to není potřeba a že vidíte situaci zbytečně černě. Vy však budete trvat na svém tak dlouho, až ho přesvědčíte. Zároveň se budete v bance informovat o všech úsporných programech, o možnosti odkladu hypotéky nebo o všech možných půjčkách a benefitech, které můžete získat. Jde o šance, které využít sice nemusíte, ale vás uklidní jen to, že budete vědět, že něco takového existuje. Volno můžete zároveň využít jako šanci pro zklidnění a posílení své psychiky. Kdybyste navíc ještě zkusili meditovat, budete na tom ještě lépe! Co je vlastně meditace a jak ji můžeme praktikovat? Návod pro začátečníky Uspěchaný životní styl dnešní doby zanechává negativní následky…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Slunce, které je až do 19. dubna ve vašem partnerském sektoru, spojí od 11. dubna svou energii s Merkurem. Kdyby se stalo, že by partner přišel s tím, že by chtěl, abyste od základů změnili svůj životní styl, neříkejte, že to je nesmysl. Momentálně opravdu prožíváte dobu, kdy je na podobné zlomy a zásadní proměny ten nejlepší čas. Navíc se můžete opřít o energii Marsu, který se spolu se Saturnem nachází ve vašem sektoru romantiky a lásky. Plány, na kterých se spolu domluvíte, dokážete celkem bez problémů uskutečnit. Pokud však chcete, aby vám opravdu vyšly, měli byste si hlídat peníze – a to nejen ty, které máte doma, ale i ty, které máte rozpůjčované mezi kamarády a příbuznými. Musíte si v nich udělat pořádek. Zejména v prvních třech dubnových dnech byste se měli se svými dlužníky sejít alespoň virtuálně a domluvit se, jak to bude se splátkami. Kdybyste všechno sepsali a podepsali, bude to ideální! Léčivé kameny: Jak nás mohou ovlivnit? „Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z…

Štír (24. 10. - 22. 11.) To, že se vám doma nelíbí, protože máte pocit, že vám utíká spousta příležitostí a neopakovatelných šancí, je naprosto normální. Navíc se ve vašem sektoru rodiny setkává Mars se Saturnem. Pod jejich vlivem na jedné straně vyžadujete od rodiny soustředěnou pozornost – a na straně druhé se se svými milými hádáte kvůli každé maličkosti. Kdybyste se místo neustálých konfrontací pokusili o navázání komunikace na lepší a vyrovnanější úrovni, bude to pro vás i pro ně daleko prospěšnější. Týká se to zejména dnů po 12. dubnu, kdy můžete využít energie Merkura, který se nachází ve vašem sektoru práce. Zároveň byste si měli uvědomit, že jde o dny, kdy musíte být hodně opatrní na své zdraví. Neriskujte tam, kde to není nutně potřeba. Pokud to jde, vyhýbejte se všem místům, kde byste mohli přijít k nákaze. A neustále doufejte, že nakonec všechno dobře dopadne. První zvíře, které uvidíte na obrázku, odhalí tajemství vaší osobnosti! Všichni máme jedinečnou osobnost a i naše smysly nám o světě kolem…

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Zásadní roli hraje ve vašem případě Venuše, která se dostává do vašeho partnerského sektoru. Spolu s Marsem a Saturnem, kteří procházejí vaším sektorem komunikačním, vytváří atmosféru, která je pro vás velmi příznivá. Kupodivu se zásadně netýká vztahů (pokud se jich dotkne, bude to jen okrajová záležitost), ale spíše vašich dalších životních šancí. Přes internet, ale i za velmi zajímavých okolností naživo, se seznamujete se zajímavými lidmi. Plánujete společné akce, které budou mít pozitivní dopad na váš další život. Díky své aktivitě se navíc máte šanci dostat do situací, kdy získáte obdiv a úctu svého partnera. Zejména ve druhé polovině měsíce sám a navíc i nahlas a zřetelně uzná, že by si bez vás nedokázal se životem a aktuálními problémy poradit zdaleka tak, jak si radí. Vy si pak můžete být jistí, že to, co říká, myslí taky vážně. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Na pozitivní vliv Jupitera, který je neustále spolu s Plutem ve vašem znamení a který navíc vytváří trigon s Uranem, jste zvyklí a moc se vám líbí. Dejte si však pozor, abyste pod jeho vlivem neusoudili, že máte současné výjimečné štěstí předplacené a že se vás bude držet pořád. Právě proto, že se všechno vyvíjí a čas běží, byste se měli chovat rozumně. Pokud se dozvíte o místě, kde shánějí člověka vaší kvalifikace, neváhejte a zajděte se tam podívat. Možná by bylo dobré, abyste se sešli s někým, kdo v dané firmě pracoval, a vyptali se ho na poměry, které tam panují. Zároveň byste se měli zajímat o koupi nemovitostí. Kdyby se objevila šance na nějakou výhodnou investici, musíte o ní přemýšlet. Vhodné budou zvláště poslední tři dubnové dny. Merkur bude v Býku a šance na zmnožení rodinného majetku je opravdu značná! Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Předem je potřeba, abyste si uvědomili, že k přehnaným starostem nemáte důvod. Zároveň není nutné, abyste poslouchali lidi, kteří vám říkají, že se máte budoucnosti bát. K nějakým zásadnějším obavám opravdu nemáte důvod! Díky spojenému vlivu Marsu a Saturna ve svém znamení dokážete se silami hospodařit tak, abyste zvládli všechno, co potřebujete. Do všeho jdete naplno a přitom zbytečně neriskujete! Pracovní šance však nejsou tou jedinou možností, která se před vámi otevírá. Venuše, která je ve vašem sektoru lásek a dětí, vás může dostat do stavu, kdy začnete přemýšlet o možnosti dalšího dítěte. Ve dnech, kdy budete doma podstatě víc než v práci, můžete usoudit, že by ještě jedno miminko vůbec nebylo špatné. Ať si už vyberete cokoli, litovat v žádném případě nebudete. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…