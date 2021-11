Jak muži prožívají přechod? Co na slábnoucí erekci? Podívejte se na video:

S blížícím se chladným obdobím se metabolismus zpomaluje. Týká se to hlavně spalování tuků, které se ukládají na horší časy. Upravte svůj jídelníček a ani na podzim nezapomínejte na pravidelný pohyb.

Vábí vás myšlenka dalšího vzdělání nebo nového koníčku, ale u ničeho dlouho nevydržíte. Ve druhé polovině listopadu stočíte pozornost ke svému zevnějšku. Máte skvělý vkus a poznáte, co vám sluší.

S financemi se snažíte zacházet s rozmyslem, ale neočekávaný výdaj vás stejně dostane do úzkých. Hvězdy však po 5. listopadu slibují finanční injekci ve formě daru nebo ukončení vleklého prodeje.

Volný čas umíte využít do poslední minuty. Hlavně kolem 12. listopadu máte diář naplněný na maximum. Poté začne docházet vitalita. Stěží v sobě nacházíte sílu na plnění všedních domácích povinností.

Zpomalené trávení můžete do značné míry ovlivnit jídelníčkem. Po celý listopad nejsou vhodná těžká jídla, která mohou nejen způsobit potíže s žaludkem a žlučníkem, ale i zbytečně namáhají také játra.

Musíte se poprat s úkolem, který nenáleží do vašeho profesního portfolia. Jste z toho nervózní a snažíte se přehodit práci na někoho jiného. Nadřízení vám kvůli tomu mohou dokonce sáhnout na výplatu.

Slabší nervová soustava přináší výkyvy nálad i nervozitu, která ovlivňuje denní fungování i spánek. Zkuste se zklidnit bylinnými odvary i meditací. Pokuste se také najít aktivitu, co vám dělá radost.

Nervózní atmosféru se snažíte zlikvidovat díky společným zážitkům. Chystáte pro své blízké různé výlety i sportovní akce. Pokud chcete obstarat dárky pod stromeček, hrozí, že se nestrefíte do vkusu.

Vypadá to, jako byste se do práce chodili bavit s kolegy, vyřídit své soukromé záležitosti a povinnosti musí čekat. Toto chování nezůstane dlouho bez odezvy. Největší bič si na sebe nachystáte sami.

Tláskání pátého přes deváté přináší častější trávicí obtíže. Věnujte pozornost správné skladbě potravin a najděte si čas na to, abyste se najedli v klidu. Emoce se ukládají právě do oblasti žaludku.

Nesedíte na jednom místě, ale jste v pohybu. Zamlouvá se vám myšlenka vycestovat do zahraničí a spojit příjemné s užitečným. Učíte se cizímu jazyku, poznáváte vzdálené kultury a čerpáte novou energii.

Nenechte v sobě zvítězit pocit vlastní nedostatečnosti. I když se něco nepodaří, držte hlavu vzhůru. Chyby se dají napravit, tak se zbytečně neznervózňujte. Při pracovním pohovoru máte co nabídnout.

Jedna aktivita střídá druhou a nejraději byste stihli všechno, co se vám nabízí. Kvůli roztržitosti i únavě si můžete vykoledovat častější úrazy a zranění. Někdy stačí zpomalit a více se soustředit.

Ani soukromý život netrpí nedostatkem pozornosti. Chcete si zajistit útulné bydlení a máte skvělý vkus nejen při výběru zařízení do domácnosti, ale vylepšíte i svou image. Vaše sebedůvěra jde nahoru.

Pokud se vám podaří udržet stávající náladu na pracovišti co nejdéle, máte vyhráno. Překypujete kreativitou a nadřízení na vás pějí chválu. Blahodárný sextil Merkuru ukazuje, že udělat kariérní skok je hračka. V novém zaměstnání si uděláte dobré jméno. Pokud dostanete nabídku k povýšení, což znamená i vyšší peníze, zvažte ji.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.)

Práce a peníze

Povinnosti vám nejdou podle vašich představ. Jako by vás něco brzdilo shůry. Počítejte s nejrůznějšími prodlevami, změnami a komplikacemi. Určitě nevzdávejte boj v polovině. Ještě můžete zvítězit.

Rodina a vztahy

Proměnlivé nálady nepomáhají k rodinné pohodě. Nechápete stížnosti svých blízkých a místo řešení problémů utíkáte ke koníčkům a hledáte rozptýlení. Na konci měsíce najdete pochopení u svých přátel.

Zdraví a kondice

Zpomalený metabolismus dáte do pohybu nejlépe pravidelným sportováním. Choďte co nejvíce pěšky, dopřejte si potraviny bohaté na vlákninu a vitamín C. Zkuste i očistnou kúru se šťávou z kysaného zelí.