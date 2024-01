Horoskop na první týden nového roku: Koho čeká láska na první pohled a s kým nebude řeč?

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle čínského horoskopu na týden od 1. do 7. ledna.



Část 1 / 12



Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na co se můžete těšit Vztah s trvalým partnerem je příjemný a nehrozí v něm žádné problémy. Je skvělé, že se navzájem doplňujete a neskáčete si do řeči. Nyní nadchází vhodné období k tomu, abyste popřemýšleli o tom, zda nerozšířit rodinu či si nepořídit zvířecího kamaráda.



Na co si dát pozor



Aktuální známost se vám moc líbí a až dosud jste si s ní rozuměli. Má to však jeden háček. Postupně se k vám začne chovat divně a bude trpět změnami nálad. I když tomu nebudete přikládat velkou váhu, stejně byste se měli mít na pozoru. Nebude to růžové.

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Na co se můžete těšit Již o víkendu vaše srdce zahoří pro někoho úžasného. Dalo by se říci, že se na první pohled zamilujete a budete se o protějška snažit. Naštěstí to nebude náročné, ale nesmíte nic uspěchat. Přijdete na způsob, jak si ho k sobě nenápadně přivábit.



Na co si dát pozor



Dalo by se říci, že je začátek roku zalitý sluncem, ale není tomu tak. Již delší dobu vás trápí kila navíc, co jste nabrali nejen v průběhu vánočních svátků. Přestaňte se přejídat a osvojte si druh sportu, který vám sedí. Výborně se vám bude cvičit v kolektivu.

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Na co se můžete těšit Odreagování se vám dostane ve společnosti přátel, kteří dokážou vaše emoce usměrnit. Díky nim si uvědomíte, že ne vše se ubírá správným směrem. Když začnete s cvičením a změnou životního stylu, brzy se dočkáte úctyhodných výsledků. Jděte do toho.



Na co si dát pozor



Při komunikaci s partnerem se držte zpátky, protože pravda nebude na vaší straně. Snažte se ho pochopit, jinak budete litovat. Kdybyste ho nevhodně urazili, zkazili byste si jinak upřímný vztah. Rovněž neutrácejte a peníze si raději šetřete.

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na co se můžete těšit První polovina týdne bude úžasná. S rodinou zažijete spoustu legrace a možná se vydáte i na výlet do hor. Určitě nebudete sedět během dnů volna doma, ale vyrazíte za sportem. Pro své blízké byste udělali cokoliv a nehodláte se tohoto pocitu zbavit.



Na co si dát pozor



Již o víkendu se komunikace s protějškem zhorší a vy z toho budete smutní. Bohužel s vámi není rozumná řeč a partnerovi ve všem oponujete. Dávejte si pozor na to, jaké věci vám přistanou v nákupním košíku. Sledujte složení i záruční dobu potravin.

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na co se můžete těšit Milí Draci, o víkendu se vám naskytne příležitost k seznámení. Pokud si myslíte, že lásku nepoznáte, jste na omylu. Půjde totiž o osůbku, která je ohnivá a sexy. Právě tento typ protějška je pro vás jako stvořený, protože milujete krásu a dokonalost. Na co si dát pozor



Připravte se na to, že po vás bude v rodině poptávka. Jeden člen bude potřebovat pomoci a vy ho nesmíte odmítnout. V opačném případě byste se za sebe dokonce styděli. S penězi jste na tom skvěle, ale to neznamená, že musíte utrácet za úplné hlouposti.

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na co se můžete těšit Podaří se vám udělat úžasný první dojem na protějška, který je inteligentní, cílevědomý a také spolehlivý. Po delší době budete mít pocit, že se na vás usmálo štěstí v lásce. Jednu dobu jste si mysleli, že přitahujete jen typy, které se k vám prostě nehodí.



Na co si dát pozor



Po vánočním volnu to budete mít v práci složitější. Sice jste spolehliví a svědomití, ale nejste v kondici. Pokud se nezačnete na plnění povinností dokonale soustředit, budete v nevýhodě a začnete chybovat. Uvolněte se a myslete pozitivně. Zbytečně se stresujete.

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na co se můžete těšit Pro opačné pohlaví jste sexy, což není nic nového. Nicméně po vás začne pokukovat atraktivní protějšek. Pokud si chcete užít novoroční románek, dejte se do toho. Člověk nikdy neví, co se z toho nakonec vyvine. Štěstí stojí na vaší straně, tak jednejte.



Na co si dát pozor



Koncem týdne nastanou problémy s příbuznými. V mnoha ohledech s blízkými nesouhlasíte a zejména jeden člen vám pije krev. Nic si z toho nedělejte a nenechte se rozrušovat od práce. Buďte v pozoru, co se financí týká, protože se objeví nahodilé výdaje.

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na co se můžete těšit O víkendu seberte odvahu a dejte se do řeči s osůbkou, která vám padne do noty. Leden je spojený s úspěchem při seznamování, proto na nic nečekejte. Na protějška uděláte ihned dojem a budete opět šťastní. Začátek roku bude prostě famózní a získáte nadhled.



Na co si dát pozor



Milé Kozy, pokud uvažujete o investici, odložte ji na druhou polovinu měsíce. Nyní byste neměli štěstí a dostatečně nevydělali. Pokud potřebujete zhubnout vánoční kila navíc, rozhodně to neodkládejte, jinak nabyté kilogramy rychle dolů nepůjdou.

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na co se můžete těšit Nadchází ideální období pro regeneraci organismu. Dopřejte si očistu těla a začněte s cvičením. Pokud vás nebaví chodit do fitka, vsaďte na kolektivní sporty. Díky tomu poznáte nové tváře a odreagujete se od problémů všedních dní. Pohybujte se mezi lidmi.



Na co si dát pozor



Po novém roce zkontrolujte, zda máte zaplacené veškeré složenky. Pokud dojde k nedorozumění, dejte se do nápravy. Včasné vyřešení problémů bude nekomplikované. S novou láskou se cítíte skvěle, ale protějšek se od vás spíše distancuje. Nastanou obtíže.

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na co se můžete těšit V průběhu víkendu byste neměli vysedávat sami doma. I když nepatříte ke znamením, která vymetají večírky, vypravte se za zábavou. Ven jděte s kamarády, protože vás seznámí s někým úžasným. Tento sympatický člověk se do vás okamžitě zamiluje.



Na co si dát pozor



V tomto období je vám skutečně přáno, protože se o sebe staráte a moc dobře víte, co je pro vás nejlepší. Na druhou stranu byste se neměli přepínat. Ve dnech volna více relaxujte a uvidíte, že se dokážete uvolnit. Odpočívejte, protože vás čekají náročné dny.

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Na co se můžete těšit Milí Psi, neschovávejte se v davu a objevte se na výsluní. Teď jste pro opačné pohlaví prudce atraktivní, tudíž nebudete mít problém upoutat pozornost. Jste vtipní a komunikativní. O nápadníky nebudete mít v tomto období nouzi. Jen vybrat toho správného.



Na co si dát pozor



Na konci týdne si kupte věc, po níž jste dlouho toužili. Pokud byste ji viděli v obchodě za deset dní, už byste na ní prodělali. Udělejte si radost a neváhejte. Při komunikaci s příbuznými buďte opatrní, protože jsou někteří podráždění. Odreagujte se u nového koníčka.

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Na co se můžete těšit Je úplně jedno, zda jste v čerstvém vztahu nebo svobodní. V lednu se můžete seznámit s někým, kdo vám vyrazí dech. Najednou pochopíte, že jste se doposud trápili. Naučíte se myslet pozitivně a zbavíte se divné nálady, která vám komplikuje život.



Na co si dát pozor



Pokud se stýkáte s protějškem, který byl zpočátku fajn a romantický, karta se obrátí. Již o víkendu začnete mít pocit, že se k sobě nehodíte a dotyčný vám lže. Nedělejte ukvapené závěry a udržujte se v klidu. Nechte tomu volný průběh a nedojde k problémům.