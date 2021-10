Jak muži prožívají přechod? Co na slábnoucí erekci? Podívejte se na video:

Kolem 6. 10. špatně ovládáte emoce a můžete říct něco, co nelze vzít zpět. Zároveň je to správná doba na změnu ovzduší. Cestování vám pomůže uvolnit nahromaděný stres. K rodině se vrátíte jako vyměnění.

Časový pres vám nedovoluje najít si na zdravé stravování takový prostor, jaký by byl třeba. Snadno sklouznete k junk food v rychlém občerstvení. Není divu, že je to rychle znát na rostoucí váze.

Máte pocit, že vám druzí až moc mluví do života. Vrcholem ledovce bude kritizování změn, k nimž se chystáte. Když si chcete sjednat pořádek, volte jemnější slova. Ne vše je tak horké, jak to vypadá.

Jste ve svém živlu, překypujete energií i výtečnými nápady. Pomůžete méně schopným kolegům, a co je nejlepší, děláte to nezištně. I přesto zlepšíte renomé kolektivu, nehrajete si jen na svém písečku.

Svěřený úkol vás netěší, spíš na něj máte vztek. Těžko se soustředíte, ani váš úsudek není bystrý. Dostáváte se do úzkých s termínem a skutečně hrozí, že neuspějete. Na práci vám evidentně nezáleží.

Také zdraví hlásí jen samé superlativy! Překypujete energií, jste pohybliví a obranyschopnost vašeho organismu je na velice dobré úrovni. Žádná oranžová na semaforu, která by vás mohla přibrzdit.

Výkyvy ve funkci lymfatického systému se mohou projevit mnoha cestami od únavy až po otoky. Svěřte se do rukou profesionála a užijte si lymfatickou masáž, můžete také pít speciální bylinné odvary.

Pozor na zbrklé chování v práci i za volantem. Při cestování buďte opatrní hlavně v období okolo 12. října. Spěch by vám nepřinesl nic dobrého. Potrápit vás mohou také bolesti hlavy a kožní problémy.

Štír (24. 10. − 22. 11.)

Práce a peníze

Vypadá to, že kolegové na vás přehodí vinu za vše, co se v nadcházejících týdnech na pracovišti nepovede. Jejich povýšené chování je jen na čas. I vaše trpělivost má své meze. Velmi je tím zaskočíte.

Rodina a vztahy

Doceníte význam blízkého člověka, kterému se můžete vypovídat ze všeho, co vám leží na srdci. Vyslechne vás, a pokud nepožádáte, nebude vám mluvit do života. Zato jistý člen rodiny má pořád co říct.

Zdraví a kondice

Nejzatíženějším místem na těle je krční páteř. Jako by držela všechnu tíhu, které jste vystaveni. Nezapomeňte na aktivní odpočinek i vydatný spánek. Zasloužíte si také rozmazlovat. Co třeba masáž?