Horoskop na rok 2024 pro Kozorohy: Pracujte na zlepšení životního stylu!

Jaký vliv budou mít astrologické jevy na náš život? Co nás čeká v oblasti zdraví a životního stylu? Horoskopy pro jednotlivá znamení sestavila pro lednové vydání magazínu Blesk Zdraví astroložka Martina Blažena Boháčová.

KOZOROH (22. 12.–20. 1.)

Narovnají vztahy s rodinou a naučí se diplomatičtěji hovořit s okolím. Koupí si nové auto nebo dají do pořádku to staré. Čeká je hodně vyřizování, bude to náročný rok. Láska je na cestě a je důležité se partnerům věnovat.

Rada pro zdraví: Kozorozi, uvědomte si, jak důležité je zdraví, a pracujte na zlepšení životního stylu. Vápník, hořčík, zinek posílí vaše kosti a páteř.

Slavní Kozorozi: Karel Čapek, Elvis Presley, Ivana Gottová, Taťána Kuchařová, Cary Grant, Ava Gardner