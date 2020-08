Těšíte se na společné chvíle s rodinou, ale ne všechny nápady se setkají s nadšením. Když blízcí protestují, nestavte se na zadní. V hádce řeknete něco, co záhy mrzí, ale protistrana si to zapamatuje.

Zapálení vám pomáhá zvládnout náročné úkoly a chvíle plné stresu. Přesto se naučte oddělovat pracovní a soukromý život. V důsledku vám to pomůže k lepším výsledkům. Při týmové práci pozor na závist.

Při sportovních aktivitách zvažte svou kondici a nepřetěžujte tělo víc, než je zdrávo. Problematické jsou hlavně klouby, s nimiž si v srpnu užijete. Pokud bojujete s nadváhou, berte to jako motivaci.

Myslíte více na sebe a hledáte koníček, který by vás naplňoval. Mysl máte otevřenou, takže byste se mohli vrhnout na další studia. Díky tomu navážete další kontakty. Příbuzní s vámi nemusí souhlasit.

Někdo z rodiny se pere s problémem, ale nechce se svěřit. Netlačte na něj, jediné, co potřebuje, je čas. Pomoc je míněná dobře, ale v důsledku by nadělala víc škody než užitku. Soustřeďte se na sebe.

Nejcitlivějším místem na těle jsou hlasivky. Šetřete je a preventivně jim dopřejte šalvějové bonbóny nebo bylinkový čaj. Hlasový klid vám pomůže ponořit se víc do svého nitra. Nemusíte pořád mluvit.

Diář přetéká a zjišťujete, že byste potřebovali ještě jeden měsíc prázdnin. Přicházíte se skvělými nápady, bohužel ne všechny lze zrealizovat. Zatímco vy se radujete z energie, ostatní to vidí jinak.

Pracujete na dvě stě procent, abyste vybudovali značku. I když fungujete jako zaměstnanci, vydáváte ze sebe maximum. V prvních dvou dekádách by toho mohl někdo zneužít. Naučte se lépe nastavit cenu.

Pokud bojujete s trávicími obtížemi nebo se chcete zbavit nadváhy, srpen je ideálním startovním měsícem. Dávejte tělu jen to nejlepší a ono se za to odmění. Případné prohřešky nezůstanou bez odezvy.

Jste zvyklí fungovat jako samostatná jednota, přesto by vám slušela pomoc přátel i příbuzných. Uvidíte, že blízcí vnesou do všedních věcí zcela jiný pohled. Setkávejte se a navzájem se inspirujte.

Snažte se nenabírat na svá bedra víc úkolů než obvykle. Pracovní tempo jde s přibývajícím měsícem dolů. Dostáváte se do situace, kdy nevíte, jaký rest řešit dřív. Správný impuls přijde v závěru srpna.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Práce a peníze

Vyhledáváte situace, díky nimž se dostanete k penězům. Místo dovolenkových plánů hledáte přivýdělek nebo zkoušíte investovat. Od 20. srpna ale svítí stopka, mohli byste přistoupit na špatnou nabídku.

Rodina a vztahy

Hledáte koníček, který by vás vymanil ze stereotypu? Sport se může stát vaší vášní, do které zapojíte ostatní členy rodiny a především děti. Také vás může přepadnout chuť udělat zásah do domácnosti.

Zdraví a kondice

Srpnová konstelace dodává velkou odolnost proti nemocem a slibuje přísun energie přímo shůry. V troufalých plánech nestojí nic v cestě. Naopak si můžete ještě trochu naložit. Zvládnete toho spoustu.