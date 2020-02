Horoskop na tento týden: 3 znamení bude dusit šéf v práci. Kdo si musí dát pozor?

Komu budou hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 17. 2. do 23. 2. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) První polovina února byla naprosto báječná, ale ode dneška se všechno změní. Největší pozor si dávejte v pracovní sféře. Pokud chcete nadřízeného o něco požádat, jen v klidu. On vás stejně odmítne, ale neřešte to, jinak z toho bude kauza a šéf vás může i vyhodit. Žádná legrace. Jeden člen rodiny k vám není upřímný a nepřeje vašim plánům. Velmi rychle mu ukážete, kdo je tady pánem! Nenecháte si to líbit.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, v tomto období se cítíte přímo fantasticky a nebojíte se experimentovat. Všechno jde jako po másle a vy jste na koni. Pracovní sféra je pohodová a nadřízený obdivuje vaše výkony. S kolegy se vám dobře spolupracuje a přicházíte s originálními nápady. Do cesty vám přijde super profesní nabídka. Rovněž se vám otevírá brána lásky. Konečně narazíte na protějšek podle představ. Paráda!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vstupujete do týdne, ve kterém se mnohé neshody vyřeší. Nejvíce si polepšíte v partnerském svazku. S drahou polovičkou už se nehádáte a vycházíte si vstříc. Vaše konflikty nebyly zásadní a jednalo se o hlouposti. Takové blbosti už nechcete řešit! Také v práci jste klidnější, ale nadřízený je nekompromisní. Vypadá to, že si na vás zasedl. Hlavně se s ním nehádejte, však ono se to všechno přežene.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Druhá polovina února není tak bezstarostná, a proto byste na sobě měli více pracovat. Nepouštějte se do aktivit, na které rozhodně nestačíte. Pomalými krůčky se vzdělávejte a poznávejte nové věci. Díky tomu si rozšíříte obzory a budete schopnější. Nadřízený v práci vás sleduje jako ostříž, až jste z toho nervózní. Milí Zajíci, nic nedělejte bez rozmyslu, hrozí vám dokonce úraz v zaměstnání.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Jste aktivní a nic vás neskolí. V únoru se pyšníte skvělou odolností vůči nemocem a parádní vitalitou. Připravujete se na velký plán. Pokud chcete do něčeho investovat, je k tomu ideální doba. O víkendu můžete dokonce i něco vyhrát. Neshody s partnerem ustupují a na konci týdne už bude všechno v pořádku. Nechovejte se povýšeně a arogantně, jen byste tím miláčka ponížili. Buďte k sobě upřímní.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Konečně jste se vymanili z područí špatných rozhodnutí. Konečně budete dělat jen správné kroky. Zejména v oblasti financí. Vyřešíte své problémy a urovnáte si stav na bankovním kontě. Na konci týdne si uvědomíte, že se v práci zlepšujete a nadřízený to vidí. Vykročili jste úspěšným směrem. Jen v tom pokračujte a nesledujte, co si o tom jiní myslí. Zvedněte si pochvalou sebevědomí a motivujte se.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Únor jste začali bravurně, ale nyní se karta obrací. Pokud chcete uspět, musíte se podstatně více snažit. Najednou máte pocit, že sami na všechno nestačíte a po ruce není nikdo, kdo by vám pomohl. Z této šlamastiky se musíte dostat, jinak vám hrozí i syndrom vyhoření. Nepřepínejte se a dbejte na dostatečný spánek. Kvalitní odpočinek vám pomůže nabrat nový dech. Buďte stále plni optimismu!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Rozvíjejte své schopnosti a věnujte se svým zálibám. Vše musí být v harmonii. Neberte si moc věcí najednou, jinak je nestihnete. Pakliže potřebujete pauzu, nasměrujte ji na pátek. Nadřízený vás sleduje a je s vašimi výkony spokojený. Malé zpoždění tak snad nebude mít následky. Je nutné doplnit energii, protože jedete od startu měsíce na plný plyn. Čeká vás zajímavá finanční nabídka, tak ji promyslete.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Během února jste sebevědomí, ale také nezdravě panovační. Okolí má občas dojem, že jste snědli všechnu moudrost světa a vy se tomu samozřejmě divíte. Na pracovišti nemáte kvůli hloupým připomínkám s nikým dobré vztahy a nadřízený je naštvaný. Na konci týdne si uvědomíte, že to s vámi vypadá bledě a pustíte se do nápravy. Doufáte, že snad nebude pozdě. Přeháníte to také v rodinném životě.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, největší úspěchy sklízíte nyní v profesním životě. Pomalu jste se dostali doslova až na vrchol a kolegové nevěří vlastním očím. Pokud hledáte nové zaměstnání, jděte do toho. Hvězdy vám přejí a potkáte nevšední nabídku. Ale v posledních dnech dost utrácíte. Měli byste si uvědomit, že peníze nenajdete na cestě. Vždyť pořízené věci vůbec nepotřebujete. Začněte šetřit a bude klid.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nadobro jste se vymanili z období, kdy se vám moc nedařilo. Nyní jste nad věcí a víte, co od života chcete. Je až neuvěřitelné, s jakou ladností vykonáváte pracovní povinnosti a staráte se o rodinné příslušníky. Nadřízený je na vás pyšný a není vyloučený postup na kariérním žebříčku ani lepší cifra na výplatní pásce. Obecně se vám ve všem daří a ohledně peněz se blýská na lepší časy.