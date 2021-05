Horoskop na tento týden: 3 znamení čeká láska za dveřmi. Jste to i vy?

Jste sebevědomí a plní energie, dobrou náladu proto nezkazí ani náladový šéf. Stále má nějaké výtky, ale to jsou jen hlouposti, kterým už nevěnujete pozornost. Jdete si za svým a již brzy ho přesvědčíte o svých schopnostech. Také v lásce se vám blýská na lepší časy. Pokud jste se ještě neseznámili s inteligentním protějškem, láska čeká za dveřmi. Do společnosti choďte proto upravení a sexy.

Milí Tygři, věci kolem vás plynou a nic podstatného neřešíte. Jste tak nějak bez nálady a často zapomínáte. Nadřízenému se to přestává líbit a napomíná vás. Určitě se obejdete bez větších komplikací, ale musíte opravdu zabrat. Momentálně to půjde složitě, ale dáte do toho všechno. Skloubit rodinné povinnosti a pracovní nasazení je pro vás náročné a vyčerpávající. Zaměřte se tedy na odpočinek.

Začátkem týdne budete v lásce přelétaví a vybíraví. Točí se kolem vás mnoho sexy protějšků a vás moc přitahují. Nakonec si však uvědomíte, že se chováte nevhodně a vůbec se to k vám nehodí. Díky kamarádům poznáte zajímavého člověka, který si získá vaše srdce. Hlavně na nic nespěchejte a nebuďte přecitlivělí. Štěstí k vám přijde, ale nebude to ze dne na den. Užívejte si volnosti a pečujte o svůj vzhled.

Do nového pracovního týdne vstoupíte naprosto skvěle. Začne se vám dařit v milostném i profesním životě. S nadřízeným snadno komunikujete a nebojíte se prosadit své nové názory. Patříte k nejlepším pracovníkům a kolegům jdete příkladem. Milí Draci, také ohledně peněz přijde pomoc přímo z nebe. Měli byste to brát jako malé varování, začít šetřit a nekupovat si věci, které jsou nad vaše poměry.

Je až neuvěřitelné, jaký máte smysl pro detail a rozumíte trendům moderní doby. Domácnost si proto perfektně dopilujete. Ne vždy se chcete přizpůsobit, ale kvůli omezení hádek to uděláte. Nadřízený je momentálně nevrlý a pořád se mu něco nelíbí. Vy se budete postupně zlepšovat, ale jeho záchvaty hněvu nezmizí. Dávejte si pozor na situace, do kterých se můžete dostat. Na takové věci nejste stavění.

Jarní období vám prospívá a daří se vám téměř po všech stránkách až na oslabenou imunitu, ale i s tím si nakonec poradíte. Na pracovním poli záříte a nadřízený vám plně důvěřuje, a to jste zatím neukázali všechno, co umíte. Udělejte si ve věcech pořádek a budete mít absolutní přehled. Pomalu sbíráte sebevědomí a na konci pracovního týdne se blýsknete. Kolegové vám nebudou závidět, nýbrž vás podporovat.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Jste věční optimisté, což vás vede k vysněným cílům. Momentálně se u dosažení úspěchu spíše zapotíte, protože nepracujete podle šéfových představ a můžete se dostat do konfliktu. Pokud si vás pozve na kobereček, argumentujte, ale nepřehánějte to. Uvidíte, že se časem z krize vymaníte. Soustřeďte se na to, co děláte, a nenechte si vymluvit svůj talent. Aktivně odpočívejte a jarní dny si užívejte.