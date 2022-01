Horoskop na tento týden: 3 znamení čeká skvělých 7 dní. Patříte mezi ně?

Odstartoval nový rok, bude lepší než ten loňský? Zatím se podívejte na předpověď na první lednový týden. Co vás čeká od 3. do 9. ledna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na začátku roku se cítíte prostě báječně a všechno se vám skvěle daří. První lednový týden bude velmi úspěšný a dokážete v něm prosadit svoje reálné názory. Nadřízený si vás velmi pochvaluje, a i když s vámi ve všech ohledech bezvýhradně nesouhlasí, rozumíte si. Milé krysy, nebojte se výkonnosti, protože slovo únava nemáte ve slovníku. Také kolegové jsou na vás milí a vzájemně si ochotně pomáháte. Podívejte se na videu, jaké energie podle čínské kosmologie budou dominovat lednu 2022: Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) První lednové dny vám hrají do noty zejména v oblasti mezilidských vztahů a lásky. Na první pohled jste sexy a opačné pohlaví na vás může oči nechat. Jenže vás flirtování velmi zaujalo a chcete dát šanci více ctitelům. Máte pravdu, spřízněná duše na vás někde čekala doteď, tak to ještě chvíli vydrží. V rodinném kruhu vládne skvělá nálada a všichni si rozumíte. Vaříte, pečete a experimentujete.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Už na Nový rok jste se s partnerem málem pohádali, a to nevěstí nic dobrého. Ohlídejte si svoje emoce, díky tomu se vyhnete ostřejší výměně názorů. Aktuálně si s protějškem nerozumíte, a proto jste celkově podráždění. Naopak single žijící jedinci mohou být spokojení. Je pravda, že po vážném vztahu rozhodně neprahnete, ale v přátelském svazku se cítíte báječně. Na nic nespěcháte, a to je správně.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, s partnerovou špatnou náladou není radno si zahrávat. Už pár dní máte dojem, že k vám není upřímný, s čímž se vám divně žije. Patříte k citlivým jedincům, a tak jste z toho na větvi. K tomu se vám nedaří v práci. Některé plány se vám rozplynou jako pára nad hrncem a budete zklamaní. Pokud si myslíte, že byste mohli dostat přidáno, tak to se tedy proklatě mýlíte. Musíte na sobě pracovat.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Patříte k extravagantním znamením, která milují luxus a skvělé výsledky. Jenže v téhle době se musíte o své místo na výsluní poprat. Nadřízený vám bude házet klacky pod nohy, ale vy se nedáte. Některé plány budou k ničemu, ale jiné zase vyjdou do puntíku. Moc dobře víte, že na sobě musíte pracovat. Není od věci se přihlásit do zajímavého kurzu. Hodily by se k vám cizí jazyky a kreativní zaměření.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní povinnosti vám nejdou od ruky, jak byste si představovali, proto jste víc než trochu naštvaní. Nadřízený po vás žádá expresně udělanou práci, jenže na to vy nejste. Nad povinnostmi musíte přemýšlet a detailně je probrat. Ale je pravda, že proto děláte chyby a šéf si může na konci týdne zlobit. Ujistěte se o svých schopnostech a nenechte se jím vyprovokovat. Kolegové stojí na vaší straně.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Hvězdy vám přejí aktivní přístup k životu a odvahu. Sice nepatříte k jedincům, kteří by v životě přehnaně riskovali, ale i tak jste inovativní. Teď prahnete po velkém profesním úspěchu, troufáte si na náročné úkoly a plníte je, jak nejlépe umíte. Jen si dávejte pozor na občasné šéfovy narážky, mohly by vás nepříjemně rozhodit. Na každý pád se udržujte v kondici a zase se zbytečně nepřepínejte.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na první pohled je vidět, že jste zpomalení a do ničeho se vám nechce. Nejhorší je to v práci a nadřízený má pocit, že své povinnosti flákáte. Na konci týdne by vám mohl oznámit, že budete dělat jen jednoduchou práci pro začátečníky, která je spojená s nižším platovým ohodnocením. Rozmyslete si, co vlastně chcete! Přestaňte si myslet, že jste snědli všechnu moudrost světa a dejte se honem dohromady.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, zkraje měsíce budete mít bojovou náladu, která vám zhatí plány, ale také občas pomůže. Jak to bývá, všechno má své kladné i stinné stránky. Při seznamování byste se měli krotit a šetřit nevhodnými poznámkami. Aktuálně po vážném vztahu rozhodně netoužíte, jenže to nemusíte svým nápadníkům vykládat na počkání. Mohli byste je od sebe odradit, což si bezpochyby a jednoznačně nepřejete.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše ambice jsou v lednových dnech veliké. Moc rádi byste se posunuli kupředu a obohatili se. Stejně to vidí i nadřízený, který vás často chválí. Pokud vám to bude milé, zvykejte si. Do budoucna s vámi počítá, proto by byla velká škoda hledat štěstí jinde. Jestliže hledáte práci, vyšperkujte životopis a rozešlete na místa, o něž stojíte. Uvidíte, že se vám bude dařit a přijde vám pozvání na pohovor.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) I když věci nejdou podle plánu, nehroutíte se. Patříte k optimistům a tvrdě na sobě pracujete. Tento týden však budete unavení a profesní povinnosti vám půjdou ztuha. Kupodivu se na konci týdne dočkáte pochvaly od šéfa. Moc dobře vidí, jak se trápíte a chce vám zvednout sebevědomí. Najednou v sobě najdete motivaci a možná se přihlásíte do zajímavého semináře. Milí Psi, díky tomu pookřejte na duši.