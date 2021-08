Horoskop na tento týden: 3 znamení mají šanci na povýšení v práci a odměnu

Slunce vám dodává potřebnou energii, díky níž se dostanete, kam chcete. Až do 21. srpna se pyšníte přívalem vitality, později se situace zhorší a budete potřebovat víc klidu. Na druhou stranu jste pracovití a nadřízený uvažuje o povýšení či finanční odměně. Tento týden se ještě rozkoukáváte, ale nakonec si vychutnáte sladké vítězství. V kolektivu jste oblíbení a každému hned podáte pomocnou ruku.

Milí Buvoli, jste v jednom kole a je vám to jedno. Aspoň si dokážete, jak jste schopní a výkonní. Najednou zrychlíte a nadřízený vám může nabídnout novou pracovní příležitost. Pokud se bojíte sledu událostí dalšího týdne, je to zbytečné. Vaše schopnosti zesílí. Prožíváte příjemné dny, plné nových zážitků, dokonce i v rodině se atmosféra o víkendu velmi uklidní. Hádky vás momentálně nezajímají!

Pokud přemýšlíte nad poslední letní dovolenou, je k tomu vhodná doba. Ať už se vydáte do jakékoliv destinace, bude se vám tam líbit a přivezete si hromadu suvenýrů. Pokud zůstanete doma, ani tady se nebudete trápit. Právě naopak! Zbavujete se pesimistického pohledu na svět. V práci se projevujete tím nejlepším způsobem a povinnosti vás opět naplňují. Je docela možné, že si i finančně polepšíte.

Prahnete po velké letní lásce a nalezení spřízněné duše. V tom prvním požadavku nezabodujete, ale druhá možnost vám nabídne šanci v podobě přátelství. Momentálně nemáte štěstí na vhodné protějšky a navazujete jen krátkodobé vztahy. Měli byste si uvědomit, že to není vaše parketa a dost si tím škodíte. Raději se věnujte starým i novým koníčkům a zdokonalujte se formou zajímavých kurzů či sebevýuky.

Procházíte náročnějším obdobím a musíte udělat mnoho důležitých rozhodnutí. Na druhou stranu se z toho nehroutíte a řešíte všechno logicky. Z profesního hlediska jste nejlepší a kolegové vám přejí úspěch. Moc dobře ví, jak dřete a štěstí vám jde naproti. Naštěstí si to uvědomí i nadřízený, který nenechá na nikom nit suchou. Dopřejte si více aktivního odpočinku a navštivte známá oblíbená místa.

Za první půlkou měsíce udělejte tlustou čáru a vstupte do nového a příjemného období. Už od pondělí se vám začne profesně dařit a získáte finanční odměnu od šéfa. Z náročného období vyjdete vítězně a kolegové se budou stydět. Právě kvůli nim jste museli více pracovat, protože na vás něco svedli. Vlastně budou i naštvaní, protože si díky odvedené práci přilepšíte, povýšíte a získáte finance navíc.

Pracovní povinnosti zvládáte levou zadní a jste kreativní. Nadřízený hltá vaše nápady a ke všemu se na vás může spolehnout. Patříte k jedincům s velkým zájmem o vzdělání, proto si najdete zajímavý směr, možná i nového koníčka. Jen si dávejte pozor na nepřejícího spolupracovníka, ten vám ničí nervy. Jen díky nadhledu a profesionálnímu chování náročné období překonáte a kolega se chytí do vlastní pasti.

Vepř (ročníky 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

V tomto pracovním týdnu si vyzkoušíte své schopnosti. Jakmile uspějete, čeká vás další překážka – mizerná komunikace s nadřízeným. V práci to nestojí za nic, ale můžete si za to trochu sami. Plnění povinností vás nebaví, a proto vznikají problémy. Pokud si uvědomíte své nedostatky, dostanete se z nejhoršího. I když máte mnoho vitality a chuti do života, měli byste se věnovat také aktivnímu odpočinku.