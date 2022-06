Horoskop na tento týden: 3 znamením se bude velmi dařit. Patříte k nim?

Procházíte přepychovým obdobím, které by vám mohla všechna znamení závidět. Celkové zlepšení přichází v profesní i milostné oblasti, dokonce si i finančně přilepšíte. V práci jste spokojení, protože jste si uvědomili svoje nedostatky. Nadřízený je z toho nadšený a zejména koncem týdne se skvěle projevíte. Je báječné, že se svými úspěchy nechlubíte a jste nad věcí. Tento přístup vám přinese úspěch.

Vaše cesta za profesním úspěchem je v tomto měsíci vcelku trnitá. Nemusíte se však bát snížení platu ani výpovědi. Jen počítejte s tím, že nevyniknete jako jiní kolegové. Hlavně se snažte udržet svůj standard, nadřízený je totiž zvyklý na vaše solidní výkony. Zapracujte také na komunikaci s kolegy, protože mírně vázne. Buďte trpěliví, nepouštějte se do náročných úkolů a stále mějte úsměv na tváři.

Milí Tygři, jste přesvědčení o svých kvalitách a jdete si za svým cílem. To je sice dobrá zpráva, ale dejte si pozor na přílišnou dravost, jen by vás oslabila. Pokud zvolíte správnou taktiku, nadřízený si vás opět oblíbí a přestane uvažovat o snížení mzdy. V rodinném kruhu vládne skvělá nálada, ale i tu můžete pokazit tím, že budete jen s přáteli. Rodině byste se měli více věnovat a pečovat o ni.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Momentálně byste si měli dát pozor na pracovní stránku, protože to nebudete mít snadné. Najednou vás přepadají divné nálady a můžete se dostat do křížku s šéfem. Opravdu je to zbytečné, stačí se podřídit jeho příkazům. Jakmile se uklidníte, máte hezké šance na úspěch. Také zpozorněte u toho, jak se bavíte se svými nejbližšími kolegy. Chováte se k nim nadřazeně a mnohdy je zbytečně obviňujete.