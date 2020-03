Horoskop na tento týden: 4 znamení budou sršet energií. Tak ji nepromarněte!

V novém měsíci se cítíte báječně a nejvíce se to projevuje v oblasti lásky. Rozhodně nepatříte mezi stydlíny a své objekty lásky se nebojíte oslovit. Večírky, společenské události a zábava ve dne v noci jsou pro vás nesmírně příjemné. Ovšem pokud chcete dokázat něco pořádného i v práci, musíte se také dokonale soustředit. Jinak si přivodíte problémy, a to doslova expresním tempem. Pracujte na sobě.

Konečně je tady měsíc, po kterém jste dlouho toužili. Najednou pro vás není nic nemožné. Březen je totiž plný lásky a tolerance. Na své si přijdou zejména svobodní, kteří se odvážou a podniknou něco se svým milostným životem. Jedná se však pouze o povyražení, na svatební zvony to není! Překrásné chvíle zažíváte v rodinném životě. Partner je sice občas protivný, ale vztahy s příbuznými jsou super.

V práci si dávejte pozor na jedince, kteří pomlouvají šéfa. Rovnou jim řekněte, že nemáte o takové řeči zájem. Už tak se vám moc nedaří a nad vším strávíte více času. Pokud prahnete po rodinném klidu, máte rovněž smůlu. V manželském životě je to jako na bojišti. Jako kdybyste mluvili každý jinou řečí. Opravdu se stáhněte a hádky určitě omezte. Neměly by dobrý vliv na vaši psychickou stránku.

Do nového měsíce vcházíte tak trochu nejistě, i když máte energie na rozdávání. Vaše sebevědomí není zrovna vysoké, ale nemáte k tomu nejmenší důvod, ba právě naopak! O drobné flirty nemáte nouzi a dokážete své nápadníky rozesmát. Je však pravda, že o vážný vztah zrovna nestojíte – soustředíte se výhradně na práci. Je ideální čas na vzdělávání a posun v kariéře. Makejte na sobě, ale všeho s mírou.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Jste sice moc rádi, že je tady březen, který je příslibem jarního počasí, nicméně nemáte pozitivní náladu. Po pracovní stránce jste pečliví a snažíte se, jenže vám šéf naloží další povinnosti těsně před dokončením předchozího úkolu. Kvůli tomu si nemůžete odpočinout a jste ve stresu. Rozhodně se s ním však nepouštějte do konfliktu, nedělá to schválně. Rodinné spory urovnejte do poloviny měsíce!