Horoskop na tento týden: 4 znamení mají šanci na velký úspěch. Jste to i vy?

Milí Draci, bohužel máte před sebou týden nabitý nepříjemnostmi a negativními emocemi. V práci se vám opravdu nedaří a cítíte se unavení. I když jste v dobré fyzické kondici, trápí vás nechuť k povinnostem. To se nadřízenému vůbec nezamlouvá a bude to s vámi řešit. Máte dvě možnosti. Buď si vezmete kratší dovolenou, anebo zaberete a všem ukážete, že jste mistři svého oboru. Nic jiného se dělat nedá.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Červnové dny vám přinášejí příjemný nádech a touhu po lásce. Jste otevření novým věcem a nebojíte se seznamovat. Pokud jste ještě nikoho nepotkali, máte ty nejlepší vyhlídky. Protějšek vám padne ihned do noty a začne to mezi vámi jiskřit. Naopak v trvalém soužití to není pohádka a čekejte i pernější chvilky. Měli byste se na to připravit. Drahá polovička žije jakoby v jiném světě a vás nevnímá.