Horoskop na tento týden: 4 znamením hrozí potíže a měla by si dávat pozor

Jak se vám bude dařit na přelomu září a října? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 27. září do 3. října 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Přelomový týden přinese spoustu nepříjemností. Problémy očekávejte v profesním i osobním životě. Na první pohled se zdá všechno v pořádku, ale pořádně to ve vás vře. Ještě konec září vypadá slibně, ale počátkem října se atmosféra zhorší. Hned 3. říjen je vaším nejméně povedeným dnem. Dávejte si proto pozor na unáhlená rozhodnutí, riskování a nepřiměřené hádky. Svůj názor řekněte, ale slušně.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, koncem září se vám bude profesně dařit, ale začátkem nového měsíce toho na vás bude moc. Po pravdě řečeno jste aktivní a kreativní, ale už nemůžete snášet názory nadřízeného. Připadáte si jako páté kolo u vozu. Obloukem se vyhněte konfliktům, jen byste se zbytečně rozčarovali. Máte na víc, ale pod tímto vedením to zatím nepůjde. Záleží jen na vás, jak si s aktuální situací poradíte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Patříte k málo znamením, která se umí přizpůsobit a pracují na sobě i za cenu neúspěchu. Naštěstí vás se nezdar netýká, proto jste spokojení a aktivní. Přelom září a října vám přinese nejen finanční zisky, ale také výrazný posun v práci. Milí Tygři, pokud se chcete před šéfem zviditelnit, neusínejte na vavřínech! Do konce týdne budete mít štěstíčko na různé výhry, ale měli byste si je ušetřit.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Z minulého měsíce si s sebou nesete únavu a mnoho se na tom nezmění. Zejména na začátku října o sobě budete pochybovat. Máte dojem, že jste na své pozici špatně. Začněte si věřit, jinak vám lepší funkci někdo brzy přebere. Klíčem k úspěchu by mohl být odpočinek, který si užijete na státní svátek a o víkendu. Když vám rodinka řekne, že stále spíte a ležíte v knížkách, nic si z toho nedělejte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Každý den máte lepší a lepší náladu, s čímž souvisí i to, že jste společností milovaní. Ať už jste doma, mezi přáteli, anebo v práci, všichni vás milují. Ukořistěte pro sebe více času a sportujte, protože byste mohli v říjnu přibrat! Na pracovišti sklízíte obrovské úspěchy a derete se k elitě společnosti. S nadřízeným i kolegy komunikujete jako nic a neděláte si starosti o to, co přijde další den.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Dny volna prožijete relaxací na čerstvém vzduchu. Je vám vcelku jedno, jaké je vlastně počasí. Nechcete sedět jen tak u televize. Když už jste doma, tak prahnete po změně designu. Nové dekorace a další vylepšení jsou dobrý nápad. Vaše kreativita je naprosto skvělá, a dokonce si necháte poradit i od svých přátel. Milí Hadi, ve financích máte jasno a umíte investovat. Mohli byste jít i do rizika.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Nejlépe jste na tom z profesního hlediska a je vám úplně jedno, zda si myslí někdo něco jiného. Tak je to správně! Konečně jste našli ztracené sebevědomí a nebojíte se jít do riskantních plánů. Když po vás nadřízený něco požaduje, jste nad věcí a vše vám rychle dojde. Kolegové vám mohou jen závidět i proto, jak vám to sluší. Nespokojenost s partnerem je však věc, která vás už delší dobu trápí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Závěrečné zářijové dny budou plné pohody a zábavy s rodinou či kamarády. Posléze se to trochu pokazí, ale nepůjde o žádnou katastrofu. Největší oporou vám budou během října přátelé, lépe řečeno hlavně jeden z nich. Podrží vás v náročných situacích. Zlom přijde také v pracovní oblasti, protože kolegové na vás svádějí vinu snad za všechno, co se pokazí. Nemáte energii na to, abyste se bránili.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, prožíváte klidné dny a moc se vám v nich daří. Během dnů volna prožijete spoustu zábavy a necháte se svést adrenalinovými zážitky. Naberete novou energii a do práce půjdete s úsměvem na tváři a odpočaté. Na pracovišti vyniknete a kolegové vám budou jen zdravě závidět. Již brzy se dočkáte úspěchu, o němž se vám ani nesnilo. Tak neusínejte na vavřínech a do všech akcí se zapojte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Podzimní dny jsou pro vás náročnější, než si myslíte, a doufáte ve zlepšení. V rodinném kruhu si připadáte nepotřební a fungujete pouze jako vykonavatel stereotypních činností. Partnerské neshody se prohlubují a vy jste z nich nervózní. Během prodlouženého volna si vyrazte na výlet a zkuste ze sebe otřepat věčný stres. Už dlouhou dobu jste v napětí, a to vám po psychické stránce vůbec neprospívá.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Aktuálně jste plni vitality a nebojíte se ani riskantních kroků. Už nějaký ten pátek vám to pracovně vychází a jste nad věcí. Pyšníte se logickým úsudkem, kreativním jednáním a profesionalitou. S kolegy vycházíte na jedničku a jste šťastní, že si s nadřízeným rozumíte. Během následujících dní si dále polepšíte. V kolektivu jste oblíbení a také mezi kamarády sklízíte pochvalu za to, že se nevychloubáte.