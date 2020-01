Horoskop na tento týden: 5 znamení bude mít problém v práci. Patříte mezi ně?

Milí Buvoli, je docela možné, že se vám ke konci týdne zdravotně přitíží a už nebudete tak vitální. V zaměstnání není rovněž klid a špatně to snášíte. Nejste příznivci velkých změn, a proto se potácíte ve chmurných myšlenkách. Uvidíte, že se to však v lepší obrátí. Neberte si všechno osobně a zastání hledejte v blízkosti kamarádů. Je čas vypnout a načerpat energii. Užívejte si přítomnosti.

Patříte ke znamením, která si z ničeho nedělají velkou hlavu. Pokud jde však o práci, nechcete se nechat ponižovat. To už pochopil i nadřízený, který se vám vyhýbá obloukem, protože si vašich vědomostí v poslední době nevážil. Možná z toho kápne něco i po finanční stránce. O víkendu zjistíte, že jste asi někomu nevrátili peníze, co jste si půjčili. Náladu si zlepšíte v pracovní oblasti a sebezdokonalování.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Leden je pro vás startovním měsícem, kdy se snažíte dosáhnout zejména profesního růstu. To se vám moc nedařilo, protože byl nadřízený stále s něčím nespokojený, ale teď se vracíte do hry s ohromnou formu. Ukážete mu, co ve vás dřímá. Také v milostném životě jde vše k lepšímu. V žádném případě nemáte problém se zamilovat! Jen se nechcete hned vázat, tak to musíte domyslet. Ať nenarazíte.