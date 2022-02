Horoskop na tento týden: 5 znamení musí v práci zabrat a dát si pozor. Jste to i vy?

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Odpoutejte se od neklidu a začněte více přemýšlet. Jakmile se doberete k jistému rozhodnutí, budete se cítit lépe. V práci měníte přístup a je vám to ku prospěchu. I když je to pro vás složité, nadřízeného nakonec horko těžko poslechnete. S kolegy se vám dobře spolupracuje, protože jsou příjemně naladěni. Do konce týdne to bude víceméně zajímavé, ale nehrozí vám žádné větší újmy, ovšem ani vzlety.

Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.