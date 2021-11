Horoskop na tento týden: 5 znamením se bude velmi dařit. Týká se to i vás?

Na první pohled je vidět, že vás to v práci nebaví. V tomto měsíci se nedokážete uplatnit podle svých představ a moc vás to mrzí. I když se situace lepší a komunikace s kolegy je na úrovni, jste nesví. Patříte totiž ke znamením, která prahnou po úspěchu a nejsou zvyklá na příkazy a rozkazy. Milí Buvoli, uklidněte se a věnujte se svým koníčkům. Díky nim si zlepšíte náladu a zapomenete na strasti.

Poslední listopadové dny budou nejnáročnější. Zatímco jste si zvykli na úspěch, lásku a finanční jistotu, tento týden se vše změní. Od středy se mějte na pozoru, protože můžete udělat nemilou chybu. Nadřízený vám ji sice odpustí, ale ve vás to bude vřít. Odvykli jste totiž neúspěchu! Hlavu vzhůru a dopřejte si více odpočinku. Závěrem období zatoužíte po kvalitním spánku a wellness procedurách.

Z profesního hlediska jste úspěšní a ani náročná řešení vám nedělají problémy. Sice nejste tak rychle hotoví jako kolegové, ale aspoň nechybujete. V každém případě si dávejte pozor na intimní komunikaci s kolegy, která by vás přišla draho. Nikomu se nesvěřujte a bavte se výhradně o pracovních záležitostech. Pokud se chystáte nakupovat vánoční dárky, buďte v pozoru. Ne vše bude stoprocentně kvalitní!

Na listopad nebudete mít ty nejlepší vzpomínky. Finální dny však proběhnou v lepším světle. Na pracovním poli si získáte důvěru nadřízeného a ponoříte se do práce. Konečně vás opustí špatná nálada, roztěkanost a rozpustí se důvody ke stížnostem. Najednou se před vámi objeví šance, o nichž jste ani nesnili. Finanční problémy se už nebudou zdát nezvládnutelné, protože se objeví lukrativní nabídka.

Milí Hadi, první pracovní dny se zaměřte na finanční záležitosti. Později by nebyla jednání na úřadech či v bankách úspěšná. Do pořádku si dejte profesní resty a dokončete důležité úkoly. Od poloviny týdne se vám bude lepit smůla na paty a ve spojení s únavou budete vcelku ve stresu. Pokud dojde k pracovním neshodám, neklesejte na mysli. Jakmile podlehnete stresu, celou situaci ještě zhoršíte.

Příjemné chvíle zažijete s kamarády i rodinou. Je úplně jedno, zda jste svobodní, či zadaní. Prostě se vám začne dařit a volný čas rozdělíte mezi lidi, které máte rádi. Ne nadarmo patříte ke společenským lidem a sedět doma u televize není vaše parketa. Na druhou stranu dbejte na pravidelný dlouhý spánek. Díky němu se vám vrátí do žil energie, po níž tak dlouho toužíte. Blýská se vám na lepší časy.

Vstup do nového pracovního týdne bude báječný a dost se předvedete. Je pravda, že se musíte občas i přetvařovat a přemáhat, ale jinak to nejde. Na některé věci máte prostě jiné názory, ale silou nic nezměníte. V kolektivu se zlepší nálada, protože na nikoho netlačíte a už se nesnažíte změnit zajeté postupy. Ve finální části listopadu vás ovládne pozitivní myšlení a dopracujete se k mnoha změnám.

Milí Kohouti, v tomto měsíci se vám báječně daří a máte přehled. Je až neuvěřitelné, jak jste podnikaví, spolehliví a kreativní. Nadřízenému jste se velmi zavděčili, proto budete povýšeni anebo dostanete přidáno. Jen si dávejte pozor na jednoho kolegu, který vám jenom závidí a mohl by vám uškodit. Ke konci týdne budete unavení, ale na profesi to nebude mít vliv. Samozřejmostí je více odpočinku.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Listopadovými dny jste jenom proplouvali a snažili se přemoci únavu. Pracovní povinnosti jsou nad vaše síly a nevíte, jak to déle vydržíte. Naštěstí se vám v polovině týdne vrátí síly a úkoly dotáhnete do zdárného konce. Začínáte si rozumět i s kolegy, kteří k vám byli nedůvěřiví. I když jste se vlastně kvůli jednomu z nich dostali do nepříjemného kolotoče. Teď si dáte větší pozor a nebudete riskovat.