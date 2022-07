Horoskop na tento týden: 5 znamením se bude velmi dařit v práci. Jste to i vy?

Jak se nám povede na konci července? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 25. do 31. července 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Momentálně pracujete na rozvoji své osobnosti a děláte pro to maximum. Přece jen se potřebujete mentálně vyžít, protože je toho na vás moc. Na druhou stranu se k vám vrací energie, po níž jste tak dlouho toužili. Nezapomeňte opravdu důkladně odpočívat a nenechte se od nikoho vykolejit. Pokud usilujete o jednoho člověka, tak to nedopadne dobře. Raději se poohlédněte po někom lepším a vnímavějším.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, z profesního hlediska to s vámi nevypadá nejlépe. Skutečně byste měli překonat zlost a chopit se skvělé příležitosti, kterou máte na dosah ruky. Uvědomte si, že jde o náročný úkol, za který jsou ovšem výborné peníze. Pokud v něm uspějete, počítejte i s dalšími možnostmi kariérního postupu. Záleží jen na vás, jak se k tomu postavíte. Dá se říct, že profesní štěstí máte přímo na dosah.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Aktuálně se zajímáte o literaturu a také vás lákají památky. Za nimi ani nemusíte daleko cestovat, protože jich máte dostatek ve svém okolí. I když patříte ke společensky naladěným lidem, trávíte hodně času o samotě a čtete knihy. To vám vůbec neublíží. Ba naopak se zklidníte a poznáte kouzlo samoty. Čas od času si přece potřebujete odpočinout od hektického životního tempa. Rozjímejte a meditujte.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Pracovní povinnosti zvládáte přímo skvěle, protože jste přišli na to, v čem jste chybovali. Na programu dne jsou tedy úspěchy, s nimiž uděláte díru do světa. Nutně ale musíte zapracovat na komunikaci s kolegy, protože jsou na vás trochu naštvaní. Pozvěte je na kávu a kupte dortíky, to bezpochyby zabere. S nadřízeným komunikujte výhradně na profesionální úrovni a neopovažujte se mu v něčem stranit.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Máte za sebou celkem krušné období a potřebovali byste nabrat nové síly. S nadřízeným si absolutně nerozumíte, protože ho nechcete poslouchat. Zastáváte názory, které jsou jiné, a šéfovi nevyhovují. Pokud budete v oponování pokračovat, dočkáte se i vyhazovu z práce! Raději od takového chování upusťte a věnujte se týmové práci. V opačném případě přijdete i o podporu věrných kolegů a skončíte úplně.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, patříte ke znamením, která prožijí nejkrásnější finále července. Parné letní dny jsou v plném proudu a vy si je užíváte plnými doušky. Daří se vám v profesní i milostné oblasti, navíc byste mohli i něco vyhrát. Klidně se přihlaste do nějaké soutěže, nebo si kupte los pro štěstí. Nečekejte závratné výhry, ale v tomto období vás potěší i drobnost. Konečně věříte sami sobě a neplánujete.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Zůstaňte nohama na zemi a do ničeho se nežeňte po hlavě, jinak tvrdě narazíte. Pokud si myslíte, že je do vás aktuální idol zamilovaný, tak jste na omylu. Raději dejte přednost ctitelům, kteří o vás skutečně stojí a nedělají si z vás legraci. Jakmile se dostanete do dobré společnosti zajímavých lidí, bude vám do skoku. Na druhou stranu se nepřepínejte a pracujte jen tak rychle, jak vám tělo dovolí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Ve finále července na sobě pocítíte jisté uvolnění, díky němuž se vzchopíte a přestanete se vztekat. Sami už jste z věčného rozčilování unavení, tak bylo načase. Začněte svým blízkým naslouchat a nedělejte ukvapená rozhodnutí. Tento týden je novoluní, které vám pomůže začít znovu. Jedná se totiž o období vhodné ke slibným začátkům. Ruku na srdce. Právě tento impulz jste opravdu potřebovali.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, závěrečná fáze července bude báječná, protože si hodně polepšíte. Není divu, když oplýváte tak bystrým úsudkem a nadhledem. K vaší popularitě na pracovišti přispívá i optimistický přístup k životu. Kolegové s vámi rádi spolupracují i díky tomu, že je s vámi legrace. Nadřízený je z toho nadšený a vypadá to, že vás vyšle na důležitou pracovní cestu. Právě ta vám přinese atraktivitu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Pracovní oblast je opět růžová, ale už jste v to ani nedoufali. Náročný nadřízený je s vámi spokojený, dokonce je ve hře i zvýšení platu. To by se vám teď opravdu hodilo, protože peněz není nikdy nazbyt. S kolegy vycházíte moc dobře, nicméně si dávejte pozor na jednoho z nich. Tu závist z něj musí cítit i další spolupracovníci. Udržujte se v kondici a nezahálejte. Sportování vás postaví na nohy.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Teď se nechcete zaměřovat jen na rodinné problémy a dalo by se říci, že před nimi utíkáte. Máte totiž dojem, že o váš názor nikdo nestojí. Máte pravdu, však oni vás příbuzní už brzy osloví a požádají o pomoc. Do té doby si užívejte s přáteli a svou pozornost obraťte k dětem. S drahou polovičkou si stejně nerozumíte, dokonce se k vám chová velmi odtažitě. Nicméně i to se o víkendu obrátí k lepšímu.