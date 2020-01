Horoskop na tento týden: 5 znamením se bude vysloveně dařit. Patříte mezi ně?

Start do nového pracovního týdne a pro mnohé i prvního v tomto roce bude tak trochu nejistý. Energie máte sice dost, ale neumíte ji využít ve svůj prospěch. Cítíte se depresivně a nedokážete najít harmonii. V tomto ohledu vám pomůže najít správnou cestu rodina, která vás také báječně podporuje. Nezoufejte, pracujte na plné obrátky. I když se zapotíte, tak se vám to všechno vrátí i s úroky.

Procházíte těžším obdobím, ale nachází se v něm i velice světlé chvilky. Na rodinném poli je spíše depresivní nálada, ale i vy přesto sršíte optimismem. Myslíte na lepší zítřky, což je to nejchytřejší, co můžete udělat. Větší starosti jsou s financemi. Jako byste se motali v bludném kruhu a nemohli najít ideální řešení. Netlačte v tomto ohledu na pilu a nepřistupujte na prapodivné nabídky. Prostě počkejte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Od přírody jste plni optimismu. Věřte, že se vám to bude v těchto dnech báječně hodit. Pokud nepůjdou věci podle plánu, tak se tím moc netrapte. Stejně to nepomůže. Dívejte se do budoucnosti, která je plná úspěchu. Na to si však počkáte, protože vás nadřízený drtí náročnými úkoly a vy na ně nestačíte, docházejí vám síly. Ani v partnerském svazku nejste zrovna na koni. Šetřete se a myslete pozitivně.