Horoskop na tento týden: 5 znamením se konečně začne dařit v práci!

Milé Krysy, květnové dny vás dokážou potrápit, ale také mile překvapit. Pokud si nebudete brát všechno k srdci, určitě se vám podaří uspět. V práci se blýská na lepší časy a vy to moc dobře víte. Svěřený úkol zvládnete jako nic a otevřete si tak cestu k lepší budoucnosti. Sice hned nezbohatnete, ale máte skvěle našlápnuto. Nyní nejste rozhazovační a veškeré peníze navíc dokážete hravě ušetřit.

Milí Tygři, tento pracovní týden bude napůl veselý, ale také vyčerpávající. Dávejte si pozor na své zdraví, pomluvy z řad kolegů i zklamání v lásce. I když se to k vám příliš nehodí, jste citliví a psychicky rozpolcení. Pokud nebudete mít dostatek vitality, nenuťte se k maximálním výkonům. Pracujte vlastním tempem, nakonec se vám to vyplatí. Nadřízený je na vás přísný, ale postupně ve všem vyniknete.

Letošní rok pro vás nebyl zatím úspěšný, ale v květnu se vaše kariéra rozjede na plný plyn. Zejména v druhé polovině měsíce dosáhnete na vytoužené cíle, budete povýšeni či finančně odměněni. Pokud máte problémy s kolegy, rovněž je vyřešíte a navážete dobré profesní vztahy. Případná spolupráce na zajímavém projektu se povede, ale hlavními tahouny budete vy. Nebojte se, nadřízený to moc dobře ví!

První polovina května byla rozpačitá a měli jste pocit, že vás lidé nebrali vážně. S tímto přístupem je konec. Najednou najdete ztracené sebevědomí a ve všech oblastech se vám začne dařit. Zajímavá nabídka přijde v profesní sféře. Okamžitě ji uchopte a nepřemýšlejte nad dalšími plány. Díky tomu se dostanete do řad schopných pracovníků a ani odměna vás nemine. Finanční injekce by vám totiž hodila!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Někdy berete život moc vážně a ve všem se pitváte. Vlastně za to ani nemůžete, prostě už jste takoví. Pokud však popustíte uzdu své fantazii a nebudete sedět v koutě, zajistíte si příjemnější zážitky. V práci se blýsknete a zažene tak nevlídné období. Milí Hadi, chce to lehkost a otevřenou mysl. Také s kolegy dořešíte projekt a nepůjdete si přitom na nervy. Uvědomíte si, že tak to mělo dávno fungovat.