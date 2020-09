Horoskop na tento týden: 6 znamením se bude dařit v lásce. Patříte mezi ně?

Před spoustou let se druidové domnívali, že stromy ztělesňují…

V závěrečné fázi září si přijdete na své, protože z vás opadl stres a shon. Profesně se vám začíná dařit a nebojíte se jít za vlastním cílem. S nadřízeným už neřešíte neshody a buďte si jistí, že vás bez prémií nenechá. V lásce jste borci, to je fakt. Ať už mrknete na jakýkoliv protějšek, budete slavit úspěch. Jste okouzlující, otevření novým věcem a připravení na romantický vztah.

Během září se vám udála spousta věcí. Některé z nich vás donutily posunout se kupředu. Zejména v pracovní oblasti začínáte slavit úspěchy, protože jste kreativní a plní energie. Milí Buvoli, občas se potácíte v chmurách, ale z těch vás rychle vyvede nová láska. Neseďte v těchto dnech doma a vydejte ze sebe každý den maximum. Štěstí si vás nakonec najde samo, a to i úplnou náhodou.

Tento týden bude plný sluníčka, a to i v případě, že by venku pršelo. Je pravda, že vám spadne kámen ze srdce, protože se vysvětlí nedorozumění s jedním členem rodiny − už kolem něj nemusíte chodit po špičkách. Najednou jste jako znovuzrození a víkend si užijete v rodinném kruhu. Láska je vaší doménou a seznamování vám nedělá žádné problémy. Flirtování se stává vaším nejmilejším koníčkem.

Milí Zajíci, zářijové dny jsou pro vás opravdu náročné a horko těžko snášíte křivdy, které se vám dějí. Skutečně se k vám nechovají všichni kolem férově, ale někdy to není taková hrůza, jak si myslíte. Jen teď není vhodná doba k prosazení vašich názorů. Držte se proto raději v ústraní. Na pracovišti se bavte jen o nejnutnějších věcech a do ničeho nezasahujte − vyhnete se nepříjemným problémům.

Momentálně vám záleží na vzhledu, což je dobře. Hvězdy vám dopřejí seznámení snů. Půjde o spřízněnou duši, takže byste neměli nechat nic náhodě, i když půjde o náhodné setkání, takže se na něj nemůžete úplně připravit. Zato v práci jste jedničky, které se drží hesla, že štěstí přeje připraveným. Veškeré úkoly plníte do posledního detailu a nadřízený je spokojený. Kolegové si mohou klidně žárlit.

Nejlépe je vám ve společnosti přátel a opačného pohlaví. Jste komunikativní a sdílní. Klidně si vyslechnete problémy blízkých a pak o nich hovoříte. V práci se snažíte zaujmout šéfa a určitě se vám to daří. Vaše kreativita nezná mezí a přitom jsou vaše nápady realizovatelné. S kolegy vycházíte také skvěle, ale zase se s nimi moc nebratříčkujte, zjištěné informace by mohli využít proti vám.

Od začátku září se vám moc nedaří, ale to se konečně prolomí. Nadřízený uzná, že se snažíte a patříte k nejlepším pracovníkům, i kolegové k vám vzhlížejí a nehází vám klacky pod nohy. Jdete vstříc profesnímu štěstí. Pokud jste si dali od nedávného nepovedeného svazku pauzu, nabrali jste nové síly. Už moc dobře víte, co od partnera požadujete, a nebojíte se experimentovat. Jste jednoduše šťastní.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Hned zkraje týdne vás přepadne únava a bolesti nohou. Nepůjde o nic hrůzostrašného, ale bude vás to omezovat ve výkonnosti. Pokud ale budete dostatečně odpočívat, dočkáte se zlepšení. Na pracovišti zvládáte vše s nadhledem a nedokážete si představit, že by to bylo jinak. Můžete být trochu protivní, a proto mohou přijít problémy s kolegy. Radši si hlídejte své vtípky, zejména když je nemyslíte vážně.