Horoskop na tento týden: 7 znamení čeká báječný týden. Jste to i vy?

Jak se nám povede na konci srpna? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 22. do 28. srpna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Srpen se nezadržitelně blíží do svého velkého finále a na první pohled je vidět, že je vám to líto. Milé Krysy, neklesejte však na mysli a otevřete se novým pracovním příležitostem i nádhernému seznámení. Vaše profesní hvězda prudce stoupá a nadřízený má s vámi obrovské plány. Usilujete-li o lepší post anebo o povýšení, máte obrovské šance na úspěch. O něčem takovém se vám nedávno ani nezdálo. Letní horoskop 2022: Co vás čeká? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, do nového pracovního týdne vstoupíte s velkou parádou. Konečně vás opustí náladovost a výbušnost, s nimiž jste se v minulém období potýkali. Díky tomu si začnete vyšlapávat cestičku ke štěstí a úspěchu. Nadřízený uvidí, že jste se umoudřili a nenechá vás bez odměny. Máte pod čepicí a víte, že najít správný směr není lehké a ještě složitější je udržet si ho. Toto byste měli mít na paměti.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V tomto období se na vás usměje po delší době štěstí a vymaníte se z finančních či úředních problémů. Za pomoc poděkujete svým přátelům, protože členové rodiny jsou vůči vám odtažití. Ke konci týdne se na ně přestanete zlobit, ale volný čas jim věnovat nebudete. Vyrazíte si právě s kamarády, a to na dobrodružnou cestu, která bude protkána adrenalinem. Při tom se báječně odreagujete a naberete sílu.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Do vašeho života vstoupí zábava i příjemné povinnosti, které vám půjdou od ruky. Za žádnou cenu však ve své výkonnosti nepolevujte, jinak by vám utekly báječné šance. Neupínejte se na jednu věc, teď jich dokážete řešit hned několik najednou. Od pondělí budete vitálnější, tudíž se nemusíte do ničeho nutit. Ruku na srdce. Tak pohodový a úspěšný srpen jste už dlouho nezažili a jste za to moc vděční.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Pokud k vám o víkendu zavítá nečekaná návštěva, nebuďte naštvaní. Nakonec se budete dobře bavit! Odpoutejte se od divné nálady a otevřete se novým aktivitám. Nechte se inspirovat a motivujte se k lepším profesním výsledkům. Nakonec byste se mohli dopídit k úspěchu, o kterém se vám ani nesnilo. Chce to jen změnu přístupu. Odhoďte vše špatné a negativní. Poté si konec prázdnin skvěle užijete.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, ve finálním období srpna budete mít štěstí v neštěstí. Po fyzické stránce očekávejte velké zhoršení, ale po té mentální se vzchopíte. Pokud plánujete náročný výšlap do hor či adrenalinové sporty, vyhněte se tomu. S velkou pravděpodobností byste se nehezky poranili a pokazili si nejen konec léta. Držte se tedy při zemi a věnujte se vzdělávání a skupinovým aktivitám, které jsou bezpečné.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vcházíte do příjemného období, v němž narazíte na velkou letní lásku a dosáhnete na profesní úspěch. Konečně se vám zablýskne na lepší časy a budete mít ohromnou radost. Nezapomínejte však na to, jak o sebe pečovat. Klíčem ke zdraví je správná hygiena. Na pracovišti rozdáváte dobrou náladu a drží se vás smysl pro humor. Do toho jste bystří a kolegové s vámi moc rádi spolupracují. Je to ideální!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) S blížícím se koncem prázdnin jste nad věcí. Konečně vás opouští stresující období, v němž jste dost tápali a ubližovali si především profesně. Na druhou stranu se vám nebude dařit v relativně čerstvém vztahu. Nakonec usoudíte, že se k sobě nehodíte a měli byste hledat jinde. Rozchod však neproběhne optimálně a budete smutní. Na lásku nespěchejte, užívejte si léta a věnujte se jenom sami sobě.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V závěru srpna byste se měli mít na pozoru, protože budete ve větším ohrožení. Ať už se jedná o zdraví, nebo pracovní stránku, vyhýbejte se riziku. V žádném případě se nehádejte s partnerem, má totiž špatnou náladu. Však on si to uvědomí a rozčilování je v tomto případě zbytečné. Raději se věnujte relaxačním aktivitám, hrajte si s dětmi a vezměte je na výlet za památkami vlakem či autobusem.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, svět kolem vás je zalitý sluníčkem a vy si svou slávu užíváte. Nutno říci, že se vám daří snad na všech frontách. Naštěstí nepatříte mezi flákače nebo ty, kteří by v době úspěchu polevili. Naopak na sobě stále pracujete a jdete si za svým cílem. Není divu, že s vámi kolegové rádi spolupracují a nadřízený vám zvýší plat či se dostanete na super pracovní pozici. Zasloužíte si to jako jindy.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Od začátku srpna se vám skutečně vůbec nedařilo, ale teď se karta obrací. Ode dneška budete bystří a vezmete rozum do hrsti. Rovněž se k vám navrátí štěstí, které jste tolik postrádali. Až do konce měsíce očekávejte zvraty k lepšímu, ale úplně se na to nespoléhejte. Je třeba se také trochu přičinit. V pracovním procesu se zlepšíte a nic pro vás nebude nemožné. Opět to budete vy a šéfa oslníte.