Horoskop na tento týden: Bude se vám dařit, nebo musíte být opatrní?

Jak se nám povede na začátku března? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 7. do 13. března 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ještě minulý týden jste byli zbytečně mrzutí a na vše jste si stěžovali. Jenomže to se změní, protože získáte nový pohled na život. Reformace proběhne pomalu, ale hned na jejím začátku pocítíte blahodárný účinek. Nejvíce se osvědčíte v práci. Už koncem týdne si vás kolegové i nadřízený oblíbí. Své emoce neskrýváte, ale učíte se s nimi pracovat. Čekají vás plodné dny, ale musíte na sobě zamakat! Jaký bude podle čínského horoskopu letošní březen? Podívejte se na video: Předpověď pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) S emocemi to máte jako na houpačce. Jednou jste jako med, vzápětí se s vámi nelze domluvit. Možná to bude tím, že jste nespokojení se svým vzhledem. Sklony k nadváze vás budou provázet celý březen, proto si dejte pozor na to, co jíte. Na pracovišti se vyhýbejte konfliktům s šéfem. On to s vámi nemyslí špatně, ale vy ho chápete dvojsmyslně. Využijte toho, že jste hloubaví a nebojíte se těžké dřiny.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, nový měsíc jste odstartovali skvělými profesními výkony, ale tento týden se vám to malinko pokazí. V druhé polovině týdne budete pomalejší a začnete mít potíže se soustředěním. Nemusíte se však bát černých scénářů, naštěstí máte skvělé kolegy a ti vám podají pomocnou ruku. Ohledně peněz se mějte na pozoru, protože se chystáte ke kroku, který je tak trochu riskantní. Vše si promyslete.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V tomto pracovním týdnu budete úspěšní i rozmrzelí. Naštěstí se nakonec vše v dobré obrátí a před víkendem se zklidníte. První dny v práci budou divné a doženete se k pocitu, že to s vámi nadřízený nemyslí vážně. Posléze se však uklidníte a předvedete skvělé výkony. Ve vašem případě záleží na tom, jak jste na tom psychicky. Jakmile se začnete soustředit a vyženete si z hlavy hlouposti, uspějete.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na pracovišti rozséváte divnou náladu, což se nelíbí vašim kolegům ani samotnému šéfovi. Je až neuvěřitelné, jak si berete všechno osobně a spolupracovníky tak stavíte do zvláštní pozice. Psychicky na tom nejste nejlépe protože se vám nedaří ani v osobním životě. Pokud patříte do řad zadaných, protějšek se k vám dle vašeho přesvědčení chová nevhodně a nevěnuje vám tolik času, kolik byste chtěli.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Jakmile se ocitnete na startovní čáře nového týdne, budete v kondici a úspěšní. Bohužel od čtvrtka se to začne kazit a pocítíte mnohem více únavy i nedostatek kreativních nápadů. Vůbec se vám to nelíbí, protože se musíte do povinností nutit, což u vás nebývá zvykem. Rovněž jste naštvaní na partnera, který vám slíbil pomoc, ale vykašlal se na vás. Vypadá to, že všechny domácí práce zůstanou na vás.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše cesta březnem byla doposud spíše trnitá, ale brzy se vše zlepší. Na pracovišti se vám podaří několik mistrovských tahů a s nimi se dostanete blíže úspěchu. Dokážete tak nadřízenému, že jste měli jenom slabší chvilku a teď jste zpátky v kondici. Dařit se vám začne také ve finanční sféře. Konečně si uvědomíte, že nadměrné utrácení vás nikam neposune. Šetření vám pomůže vybřednout z problémů.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Hned v pondělí přijdete do práce s nedobrou náladou a nepohodnete se s nadřízeným. Vaše divné chování vám může uzavřít cestu k lepší pozici i zvýšení platu. Naštěstí si své nedostatky brzy uvědomíte a změníte přístup. Díky tomu očekávejte velmi pozitivní změny, i když to je otázka až dalšího týdne. Štěstí máte ve svých rukou, proto byste ho měli vyždímat do posledního kousku. Energie na to máte dost.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Zničehonic se dostanete k lepší pracovní pozici a budete štěstím bez sebe. Jenomže už od čtvrtka pocítíte nedostatek energie a únavu. Dokonce můžete udělat hned několik nešťastných rozhodnutí. Milé Opice, znalostí a dovedností máte dost, proto byste měly zvolnit. Jenom tak si aktuální profesní štěstí udržíte. Doma si dejte pozor, abyste se nezajímaly o soukromí svých blízkých nevhodnými způsoby.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Procházíte mimořádně plodným obdobím a máte šance splnit si své profesní sny. Zejména ke konci týdne se dostanete k atraktivní příležitosti, kterou si nesmíte nechat ujít. Budete mít velké štěstí, že se kolem neobjeví konkurence, a proto se vám zvedne nálada. Momentálně jste bystří, kreativně založení a vyhledáváte zajímavosti mezi nebem a zemí. Nejste jenom praktičtí, ale směřujete i duchovně.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, začátek nového pracovního týdne bude nepříjemný. Vaše pracovní schopnosti jsou vcelku dobré, ale podle nadřízeného nestačíte na jednoho z kolegů, a proto dá přednost jemu. Toto rozhodnutí vás hodně mrzí a zachováte se neprofesionálně. Pokud se nezklidníte, čekají vás jenom potíže. Po zdravotní stránce jste bez energie a psychické rozpoložení není zrovna vyrovnané. Neprožíváte dobré dny.