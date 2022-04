Horoskop na tento týden: Budete plní vitality, nebo vás dostihne únava?

Jak se nám povede v druhé polovině dubna? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 18. do 24. dubna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nový pracovní týden vám přinese po prodlouženém volnu výrazné uvolnění. Do všeho se pouštíte s velkou radostí a nebojíte se toho, co přijde. Konečně jste si uvědomili, že nemá cenu dělat cokoliv na sílu, a ve hře je týmová spolupráce s kolegy. Milé Krysy, nepolevujte. I když nemáte dostatek energie a jste kvůli jarnímu počasí unavené, tak se dokážete vzchopit. Vše vám hraje významně do karet. Jaký je podle čínského horoskopu letošní duben? Podívejte se na video: Předpověď pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Závěrečná fáze měsíce bude plná překvapení, ale připravíte si je vy sami. Záleží jenom na vás, jak se v tomto náročném období k sobě zachováte. Není radno si zahrávat s osudem, proto se držte nohama pevně na zemi. Věřte tomu, že je vše zalité sluncem. Jakmile se vydáte špatnou cestou, nedopadnete vůbec dobře. Teď jste podráždění a štve vás každý okamžik v životě. Ukončete to a začněte si užívat.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, poslední dny jste tak trochu mimo sebe. Je pravda, že se vám profesně daří a jste velmi výkonní, nicméně se i tak potýkáte s velkou únavou a nevyrovnaností. Dalo by se říci, že je toho na vás moc a na konci týdne to pocítíte na vlastní kůži. Se zdravím není radno si zahrávat, proto hodně relaxujte a nevystavujte se zbytečnému stresu. Jenom tak vám bude již o víkendu o poznání lépe.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Do druhé poloviny dubna vplujete jako nic a přesvědčíte se o tom, že špatné období skončilo. Ruku na srdce, je až neuvěřitelné, jak se aklimatizujete. Pokud nepodlehnete všudypřítomnému stresu, budete se mít báječně. Nadřízenému se líbí vaše nápady a momentální myšlenky. I když nepatříte k ryze praktickým lidem, všechno dotáhnete do zdárného konce a naučíte se také myslet jako realisté.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Dlouhodobé trable s trvalým partnerem jsou na vás moc a už se neumíte ani rozčílit. V tomto období se uzavíráte do sebe a hledáte možnosti, jak si zvednout sebevědomí. Také v práci si toho všimli a nevědí, co s vámi je. Dávejte si pozor na chybování, které by vás mohlo dostat do problémů. Na pracovní povinnosti se plně soustřeďte a komunikujte s kolegy. Nadřízený aspoň uvidí, že se opravdu snažíte.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) První polovina dubna byla profesně klidná a úspěšná, ale bohužel nyní se stal opak pravdou. Máte dojem, že na zadané úkoly nestačíte, a k tomu se dopouštíte mnoha chyb. Milí Hadi, obloukem se vyhýbejte náročným povinnostem. Smiřte se s tím, že na ně momentálně nedosáhnete. Toužíte-li po povýšení či zvýšení platu, raději si nic nemalujte. Kolegové vás strčí hravě do kapsy, klidně vás i zesměšní.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V tomto pracovním týdnu se vám vrátí vitalita, po které jste tolik toužili. Jarní dny se tak stanou příjemnějšími, tudíž budete rozesmátí od ucha k uchu. Nadřízenému se líbí, že zvládáte více povinností najednou a stíháte mnohem více než před pár dny. Díky tomu se vrátíte do svého standardu a dotáhnete věci do zdárného konce. Sami uvidíte, že vám energie získaná díky slunečním paprskům pomůže.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, od středy přijdete o nutnou dávku energie, proto si dávejte pozor na zpomalení. Na první pohled budete stále v pohodě, ale vnitřně se potrápíte. Není vhodné vrhat se do náročných úkolů, které jsou pro vás nyní nemyslitelné. Rovněž zapracujte na zlepšení komunikace s kolegy a vyhýbejte se všemu konfliktnímu. S nadřízeným udržujte přátelské vztahy, ale nesnažte se mu zbytečně podbízet.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V práci vládne kvůli vašemu nevyrovnanému chování divná nálada, což je taky důvod, proč se všech straníte. Jenomže vás některé věci hodně štvou a snažíte se je řešit, ale s horkou hlavou. Nepouštějte se do neuvážených kroků, které by vás mohly v budoucnu mrzet. Pokud si chcete udržet svůj post a dobré renomé, nebuďte na sebe přísní a už vůbec nikoho nepomlouvejte. V životě vám to hodně pomůže.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, vaše hvězda stoupá a právem patříte k nejlepším pracovníkům. Po nedávném horším období jste opět v kurzu. Nadřízenému jste totiž dokázali, že jste nenahraditelní. Kolegové vám úspěch přejí, což je pro vás dobrá motivace. V rodinném kruhu vládne dobrá nálada a přemýšlíte o víkendovém pobytu mimo domov. Klidně to udělejte, protože by vám pobyt na čerstvém vzduchu velmi prospěl.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Po velikonočním veselí se budete cítit unaveně. V žádném případě byste to neměli přehánět s alkoholem a holdovat mu ve vysoké míře. V práci byste pak byli nepoužitelní. A musíte se ohánět i bez kocoviny, protože nejste zrovna ve formě. Aktuálně trpíte nedostatkem vitality, a proto byste měli být maximálně soustředění. Pokud si chcete udržet své místo na výsluní, skutečně to neberte na lehkou váhu.