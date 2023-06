Horoskop na tento týden: Buvoli budou leniví, Zajíci by se měli odvázat

Jak se nám povede druhý týden v červnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 12. do 18. června 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, počítejte s tím, že váš profesní úspěch se blíží. Stejně po něm dlouho toužíte. Nehledě na to, že dostanete přidáno nebo obdržíte alespoň bonus. Peníze se vám budou hodit, protože s nimi uhradíte nepříjemné výdaje. Zbavíte se starostí, které vás doposud tížily. Teď máte plnou hlavu nápadů a nenuceně je představujete. Nikomu nic nenutíte, setkáváte se s pozitivní odezvou nejen u kolegů.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Cesta za pracovním úspěchem se značně zkomplikuje a vy z toho budete u vytržení. Ale jste tvrdohlaví a horliví, nespokojíte se jen tak s něčím. Jen byste se měli držet zpátky, protože nejste takové hvězdy jako jindy. Pracovní stránka je horší, nadřízenému se nelíbí, že jste zlenivěli. Něco na tom bude, protože ani kolegové vaši společnosti nevyhledávají. Zkuste se zamyslet nad tím, proč to tak je.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Dávejte si velký pozor na to, abyste nepřecenili svoje síly. Tento týden bude náročnější a ani později to nebude úplně růžové. V práci buďte nad věcí a nevrhejte se činností, které nejste schopni zvládnout a pořádně dotáhnout do konce. Zajistěte si pevnou půdu pod nohama a s kolegy komunikujte opatrně. Někdo vás může pomlouvat, což bude nepříjemné. Hlavně se s dotyčným nehádejte, nedopadlo by to dobře.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Červnové dny jsou pro vás jako procházka růžovým sadem. Vlastně je dobře, že si to ani neuvědomujete, jinak byste zpychli. Hned v pondělí se dejte do tvrdé práce, protože na sebe strhnete veškerou pozornost. Štěstí přeje připraveným, a to vy určitě jste. Na druhou stranu byste se měli odvázat a o víkendu si odpočinout. Kupte si stírací los, štěstí se na vás směje. Pokud ne, stejně dostanete přidáno.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Do plnění pracovních povinností se vrháte jako nikdy předtím a skutečně vám to svědčí. Začátek týdne bude krkolomný, ale později se ukáže, co ve vás dřímá. Všímáte si jen okolností, které jsou pro vás důležité a nadřízenému se to líbí. To však neznamená, že byste se nějaké práci vyhýbali. Prostě jste ve správný čas na správném místě. Tohle období bude doprovázeno zajímavým finančním přilepšením.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Hned zkraje pracovního týdne nebudete ve své kůži, ale nátlak ze strany šéfa ustojíte. Později se vzdáte klíčových profesních úkolů, protože byste je nedotáhli do konce a uřízli si ostudu. Nadřízený bude naštvaný, ale stůjte si za svým. Nyní nemáte na složité povinnosti prostor, kreativitu ani čas. Během týdne nepodepisujte žádné dokumenty, které se týkají finanční problematiky. Pohořeli byste.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Nadřízený vás bude bedlivě sledovat, proto si dejte záležet na výsledcích. Je pravda, že odvádíte precizní práci a nic vás neodradí, ale stejně buďte ve střehu. Koncem týdne se vám naskytne možnost sebevzdělání, možná dostanete šanci přivydělat si slušné peníze na brigádě. Vyhraďte si pro sebe čas strávený s přáteli, protože člověk nemůže jenom pracovat. V jejich společnosti budete naprosto uvolnění.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, vcházíte do problematického období a skutečně to nebudete mít snadné. Navíc podléháte divným náladám a kazíte si profesní reputaci. Na první pohled je vidět, že nejste ve své kůži, tudíž byste se měli odpoutat od všeho negativního. Komplikace v partnerství přeháníte. Drahá polovička s vámi netráví tolik času, kolik byste chtěli, ale je to jen chvilkové. Najděte si koníčka, který vás zabaví.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nacházíte se ve zvláštní situaci. Tak moc toužíte po úspěchu, ale nedaří se vám na něj dosáhnout. Pokud se bojíte neúspěchu, tak to ihned zavrhněte. Jakmile se pustíte do práce, tak bude líp. Tento červnový týden je nejkomplikovanější, tudíž se s tím smiřte. Zatněte zuby a jděte štěstí naproti. Ať už budete vykonávat jakoukoliv činnost, tak se na ni pekelně soustřeďte. Nadřízený vás bedlivě sleduje.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Červnové období je profesně skvělé a vy to moc dobře víte. Vlastně se vám bude celkově dařit a dotáhnete to skutečně daleko. Nyní vás nadřízený sleduje a je pravděpodobné, že za vámi přijde s nabídkou zajímavé spolupráce. Rozhodně byste neměli odmítat, protože uspějete. Ke všemu si rozumíte s kolegy, kteří vás ve všem podporují. Na pracovišti panuje super atmosféra a nehrozí žádné komplikace.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Zkraje pracovního týdne nebudete nic moc výkonní, ale poté se rozjedete jako neřízená střela. Najdete v sobě skrytý potenciál a začnete se rozvíjet v činnostech, které vám sedí. Od středy zaznamenáte velké profesní úspěchy a své schopnosti předvedete šéfovi v celé kráse. Od věci není vyřídit si finanční problémy, které vás sžírají. Toto období je k takovým krokům jako stvořené, a pak si oddechnete.