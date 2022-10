Horoskop na tento týden: Buvoli budou na pokraji sil, Hadům se bude dařit

Jak se nám povede v posledním týdnu v říjnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 24. do 30. října 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, do nového pracovního týdne vcházíte směle. Není divu, když se vám profesně daří a ve všem vynikáte. Tímto tempem si vysloužíte vysoké finanční odměny a dopídíte se k povýšení. Spolupráce s kolegy je profesionální, dokonce se spolu zasmějete. Hodně volného času věnujte svým ratolestem, protože se o prázdninách nudí. Připravte dýni na Halloween a užívejte si dechberoucí podzimní dny.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Máte za sebou náročnější měsíc, kdy jste se museli o svůj úspěch zasadit. V závěru jste však docela spokojení, ale taky na pokraji sil. Dávejte si pozor na zdraví a doplňte organismu potřebné vitaminy, díky čemuž se ochráníte před nachlazením či kašlem. Taky nepřeceňujte svoje síly, dobře se oblékejte a hodně spěte. Jakmile zpomalíte, bude vám o poznání lépe a naladíte se na optimistickou notu.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) I když se cítíte občas psychicky vyčerpaní, jdete si za svým cílem. Pracovní povinnosti jsou pro vás hračka a nadřízenému se líbí také váš profesionální přístup. Spolupráce s kolegy vám jde báječně, díky čemuž předvedete i organizačního ducha. Nevyčerpávejte se činnostmi, které vám nic nepřinesou, a soustřeďte na to podstatné. Máte velké šance dostat se opravdu vysoko a získat tak solidní odměny.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Je pravda, že jste to neměli v říjnu jednoduché. Naštěstí se však koná velké finále a vy jste spokojení. Jednu dobu to s vámi nevypadalo dobře, ale ustáli jste to a zbavili se náladovosti i přecitlivělosti. To je jen dobře. Dušičkový čas je emočně náročný a nemá cenu se hádat. Raději se věnujte dětem a partnerovi, s nímž si zas porozumíte. V rodinném kruhu zavládne příjemná atmosféra, toho si važte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, během října se vám profesně dařilo. V posledním týdnu to však bude mnohem lepší. I když jste hodně unavení, vyplatí se vám zrychlit. Poté budete pro šéfa neodolatelní a v kolektivu si vás více oblíbí. Každý den si však naplánujte i odpočinek, bez něj náročné tempo nezvládnete. Obrňte se trpělivostí a nechtějte všechno naráz – systematické rozdělení práce je klíčem k ohromnému úspěchu.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Naštvanost vám nesluší, a proto se s ní rozhodnete skoncovat. Díky tomu získáte na svou stranu nadhled a budete úspěšnější. Najednou zjistíte, že jsou rozepře na pracovišti zbytečné. Jakmile se naladíte na vlnu optimismu, okamžitě se vám začne dařit. Tento rozumný krok ocení zejména nadřízený, který o vás začal pochybovat. Hlavu vzhůru, štěstí je momentálně na vaší straně a hned tak vás neopustí.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Už delší dobu vás svírají partnerovy nálady a máte toho plné zuby. Od plic mu řeknete, že už to nemíníte dál snášet. Pak se vzduch vyčistí a o víkendu si zas budete užívat něžností. Patříte totiž ke znamením, která snadno odpouští. Ale krize tentokrát trvala déle a partner by si měl dát větší pozor. V rodinném kruhu zavládne milá nálada a víkend bude jako stvořený pro aktivity na čerstvém vzduchu.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Když hodíte všechny starosti za hlavu a dopřejete si více kvalitního odpočinku, polepšíte si ve všech oblastech života. Největší hrozbou je problém ve vztahu, který je úplně zbytečný. Přece jen jste nejžárlivější znamení a s touto negativní vlastností máte velký problém. Pokud se o svém trvalém partnerovi dozvíte něco divného, přestaňte vyvádět a nevěřte klepům, protože půjde výhradně o hloupé lži.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, na začátku pracovního týdne zaznamenáte obrovský úspěch, díky němuž se v zaměstnání dostanete do popředí hlavního dění. Máte našlápnuto k super profitu, takže byste neměli polevit. I když budete po zkráceném týdnu unavení, přesto si najdete čas na svoje potomky. S partnerem strávíte také mnoho času, ale stále mezi vámi panuje dusnější nálada. Oba dva byste toho měli konečně nechat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V mnoha ohledech dokážete zachovat rozvahu a klid. Jenomže vám to zrovna nejde a jste tak trochu mimo. Schází vám zdravé sebevědomí, a proto se u náročných úkolů pořádně zapotíte. Neměli byste se na svět mračit, protože veselí a odvážní budete také úspěšnější. Byla by velká škoda pokazit si aktuální profesní vyhlídky, a to jenom kvůli divným myšlenkám a přístupu. Odvažte se a ukažte svá pozitiva.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Poslední říjnová dekáda bude probíhat v napětí. Sice se k vám vrátí fyzická energie, ale přijdete o tu mentální. V každém případě se nenechte ničím vykolejit, protože byste si jen přitížili. Nejhorší to bude při komunikaci s příbuznými a kolegy. Nadřízený na vás klade vysoké nároky a na plnění pracovních povinností se musíte pekelně soustředit. Nemá cenu obviňovat spolupracovníky, mají svého dost.