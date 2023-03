Horoskop na tento týden: Buvoli budou rozrušení, Kozy mají nové možnosti

Jak se nám povede na začátku března? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 6. do 12. března 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ve společnosti opačného pohlaví jste žádaní, ale vaše srdce však patří pouze jednomu protějšku. Pokud jste zamilovaní až po uši, nic s vámi nehne. V druhé polovině měsíce si však dávejte pozor na majetnictví, žárlivost, kdybyste protistranu vystrašili, velmi byste litovali. Pro všechny případy se chovejte normálně, nikam nespěchejte a volné chvíle si užívejte. Pochopte, že na partnera nesmíte tlačit. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Jakmile si uvědomíte, co je pro vás v tomto období nejdůležitější, zaznamenáte nevídané úspěchy. První jarní měsíc vám vyhovuje a patrně se těšíte na blížící se teplé dny. Díky tomu máte skvělou náladu a velmi rychle se učíte. Do toho se věnujete novým koníčkům a celkově se rozvíjíte. Pokud k vám přijde nadřízený s nabídkou lepší pracovní pozice, okamžitě to přijměte. Tato šance bude jedinečná.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, neprocházíte ideálním profesním obdobím. V tomto týdnu se setkáte s nepochopením šéfa i kolegů. Nedělejte však unáhlená rozhodnutí a nepouštějte se do ostřejších sporů. Pod vlivem úterního úplňku budete velmi rozrušení a věci nepůjdou podle plánu. Naopak při seznamování budete úspěšní a sblížíte s atraktivními protějšky. I když nehledáte vážný vztah, s jedním nápadníkem si padnete do oka.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vstup do nového pracovního týdne bude famózní, nicméně v jiných životních oblastech to nebude růžové. Od větších problémů vám pomůže rozvážné empatické chování. Nepříjemná rodinná atmosféra vás nenadchne, ale nesnažte se o změnu. Místo toho svým blízkým naslouchejte a vyčkejte, až k vám přijdou sami. Pokud se rozhodnete pro společnosti věrných kamarádů, trefíte do černého. Skvěle se pobavíte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Březnové dny vám hrají do karet a prožíváte je na plný plyn. Není divu, když se vám daří. Bude to tím, že jste komunikativní a nezaleknete se náročných úkolů. Je vám úplně jedno, kolik nad nimi strávíte času, výsledný efekt bude famózní. V tomto období je na prvním místě vaše rodina. Pokud se rozhodnete pořídit jim dárečky pro radost, uděláte skvělý krok. Za všechno se vám odvděčí a vy budete šťastní.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Vcházíte do velmi náročného týdne, v němž bude prověřeno vaše psychické rozpoložení. Pokud se setkáte s problémy, nebuďte smutní. Čas od času je nutné řešit věci s nadhledem. Ani náhodou nic nelámejte přes koleno, jinak byste si pohoršili. Klíčem ke spokojenosti je uvolnění a meditační techniky. I když nepatříte k lidem, kteří se nechávají unášet svou fantazií, nyní vám to opravdu prospěje.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V tomto období se vám bude velmi dařit a cesta za profesním úspěchem bude úžasná. Nadřízený rychle zpozoruje, jak se snažíte. Pokud si myslíte, že vám budou kolegové závidět, tak jste na omylu. Právě díky se rychleji zviditelníte. Na konci týdne se dočkáte zadostiučinění, proto se hodně snažte. Naopak ve světě financí buďte opatrnější a dávejte si pozor na nákupy nekvalitních předražených věcí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, tento pracovní týden vám otevře nové zajímavé možnosti. Na vše byste se měli hodně soustředit, jinak vám utečou báječné příležitosti. A ruku na srdce, to byste určitě nechtěli. Ať už se stane na pracovišti cokoliv, zachovejte si nadhled. Počítejte s tím, že si budete rozumět s kolegy i šéfem a díky profesionálnímu přístupu bude všechno zalité sluncem. Nenechte se ničím a nikým napálit.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Dávejte si pozor na své vystupování, přístup a komunikaci s kolegy. Pracovní povinnosti pro vás budou náročné a nedočkáte se podpory. I když se snažíte zachovat si pozitivní přístup, můžete narazit. Po fyzické stránce jste na tom vcelku dobře, ale mentálně zaostáváte. Schází vám nadhled a nápaditost. Ani v rodinném kruhu nevládne dobrá nálada a může se stát, že se s trvalým partnerem škaredě pohádáte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše pracovní výkony vám mohou všichni kolegové závidět. Do toho jste pohotoví, nápadití a rychle vám to pálí. Na první pohled je vidět, že máte našlápnuto k úspěchům, o nichž se vám ani nesnilo. Vaše cesta za spokojeností bude rychlá, ale musíte se opravdu snažit. Bohužel s aktuální známostí se to nevyvíjí nejlíp. Mějte však na paměti, že rozchod není ideální volba a později byste ho litovali.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Není pochyb o tom, že je březen vaším favorizovaným měsícem, co se pracovních výzev týká. Pokud jste chtěli něco zásadního změnit, anebo něčeho dosáhnout, máte k tomu ty nejlepší předpoklady. V kolektivu patříte k nejoblíbenějším a umíte se snadno přizpůsobit. Je pravda, že to nemáte zapotřebí, ale nechcete trhat partu. Díky tomu vás kolegové milují. Jste hvězdy, ale táhnete s nimi za jeden provaz.