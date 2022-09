Horoskop na tento týden: Buvoli budou vyčerpaní, Hadi budou úspěšní v práci

Jak se nám povede v druhé půlce září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 26. září do 2. října 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ještě v září budete plné energie a zadaří se vám po všech stránkách. V každém případě na sobě nepřestávejte pracovat, což se týká zejména profesní oblasti. Přece jen patříte ke znamením, která prahnou po úspěchu a nenechají si ho nikým vzít. Komunikace s nadřízeným by měla probíhat výhradně na profesionální úrovni. S kolegy se moc nebratříčkujte, naopak se snažte bavit jenom o svých povinnostech.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Podzimní dny vás provokují k lepším pracovním výkonům a nutno říci, že se vám to daří. Následně si však dejte pozor na nezájem či vyčerpání. Dokonce byste se mohli ocitnout u šéfa na koberečku. Na randění vás momentálně moc neužije, ale to neznamená, že byste se drželi stranou. Momentálně netoužíte po vážném svazku a chcete si užívat volnosti. Pravděpodobně vás začnou otravní nápadníci unavovat.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, tento týden bude naprosto úžasný a hodně si v něm polepšíte. Ať už se jedná o pracovní stránku, či milostné vztahy, vše bude jako malované. Ke všemu jste finančně sebejistí, což vám otevře v novém měsíci hezké investiční možnosti a výhry. O víkendu vás popadne touha zkrášlit domácnost, a proto se vrhnete do nejrůznějších variací barevných doplňků. Můžete vymalovat byt a nakoupit dekorace.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V posledních zářijových dnech se vám bude dařit, ale poté se karta obrátí. Najednou nad sebou ztratíte kontrolu a do hlavy vám vstoupí dojem, že vás nikdo z rodiny nechápe. V pracovní sféře to bude obdobné. Nepouštějte se do konfliktů s kolegy, jinak byste si pokazili svoji dobrou reputaci. Nadřízený vás bedlivě sleduje a má s vámi obrovské plány, proto se mu ukažte v tom nejlepším světle.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vaše životní cesta bude protkána štěstím, láskou a pracovním úspěchem. Dokonce se vám poštěstí také ve financích, ale na to si musíte ještě chvíli počkat. Pokud našetříte dostatečnou částku financí, později ji můžete výhodně investovat. V pracovním prostředí vládne super atmosféra a pro všechny kolegy jste obrovský vzor. Do toho si rozumíte s nadřízeným, který s vámi počítá ohledně lukrativní spolupráce.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, ještě v září zaznamenáte větší profesní úspěchy a také pěkné okamžiky s rodinou. Zejména o státním svátku byste měli vyrazit někam do přírody a dát si do těla. Přece jen je vaše kondice ideální. Jakmile nastane nový měsíc, ztratíte nadhled a budete hádaví. Všechny členy domácnosti budete štvát svým puntičkářstvím, tudíž si na to dejte pozor. Tento přístup se stane zbytečným a nevhodným.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Většinu času trávíte se svými kamarády, což se nemusí líbit drahé polovičce, které scházíte. Vlastně si to ani neuvědomujete, protože jste velmi společenští. Kvůli tomu vznikají rozepře a hádky, které nesnášíte. Jenomže nemůžete mít všechno. Pokud nezměníte svůj přístup, tak se s partnerem rozejděte, tento životní styl mu totiž nesvědčí. Také se zaměřte na péči o pokožku, jinak budete samý pupínek.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Ve finále září budete hýřit dobrou náladou a jen tak něco vás nepřekvapí. Velkou pomoc vám nabízejí také kamarádi, v jejichž přítomnosti jste jako vyměněné. O víkendu začnou rozpory s jedním členem rodiny, které postupně vygradují. Ani v trvalém svazku to nevypadá moc dobře, drahá polovička je umíněná. Tento týden se budete zajímat o četbu knih a zkuste se přihlásit do zajímavého semináře.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na pracovní povinnosti se netěšíte a dalo by se říci, že je spíše odbýváte. Dávejte si však pozor, protože by si toho mohl všimnout nadřízený a vy byste neuspěly. Především v říjnových dnech by se vám lenost nevyplatila. V rodinném kruhu vládne podivná atmosféra. Dva příbuzní se dohadují a chtějí po vás, abyste je rozsoudily. Jenomže to není možné, protože nezastáváte ani jeden názor. Chcete být nestranné.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v cílové čáře zářijových dnů se budete cítit sebejistě a vše vám půjde od ruky. Měli byste zabrat, protože si práci takzvaně naděláte. Uvidíte, že se vám to bude v nadcházejícím období skutečně hodit. Počátek října bude zvláštní, a to hned po více stránkách. Při seznamování budete sice úspěšní, ale láska vám pravděpodobně dlouho nevydrží. Měli byste se na to bohužel určitě připravit.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Po nepříliš povedených prázdninových dnech vám podzim svědčí. Hodně se vám dařilo v září a ani v říjnu to nebude k zahození. Příjemné překvapení vás čeká v pracovní oblasti, kdy k vám připluje nabídka snů. Pokud neusnete na vavřínech, tak vám ji nadřízený svěří. Ve financích jste si vědomi každé investice i sebemenšího nákupu. Díky tomu našetříte hodně peněz a poté můžete chytře investovat.