Horoskop na tento týden: Buvoli by neměli investovat, Zajíci si polepší

Jak se nám povede v tomto únorovém týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 20. do 26. února 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) I když jste nebyli v posledních dnech ve svojí kůži, nyní se karta obrátí. Již v pondělí pochopíte, že jsou před vámi obrovské výzvy a nesmíte si je nechat ujít. Jste v dobré formě, proto si můžete dovolit zrychlit a věnovat se hned několika činnostem najednou. Nadřízený vaši snahu ocení příjemnou nabídkou a patřičným ohodnocením. Nyní se pyšníte skvělým vkusem a všem blízkým dokážete rozumně poradit. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nevěřte zlým jazykům a s čerstvou známostí pracujte na tom, aby váš vztah vydržel. Ne všichni vám totiž vaši lásku přejí. Za žádných okolností klepy nevnímejte a buďte sami sebou. Naopak v trvalém svazku panuje krásná nálada a dojde na romantiku, po níž dlouho toužíte. Co se finanční oblasti týká, buďte obezřetní. Pro všechny případy neinvestujte do drahých věcí a dejte se na dráhu šetření. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, únorové dny jsou pro vás veselé a úspěšné. Od začátku měsíce předvádíte krasojízdu, díky níž se tento týden dočkáte povýšení nebo zvýšení platu. Pokud si myslíte, že vám budou kolegové závidět, jste na omylu. Budete mít štěstí i ve financích. Narazíte totiž na nabídku, která vyřeší vaši nemilou situaci. Nenechte nic náhodě a nedávno zakoupené nepotřebné věci prodejte přes online bazar. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Jakmile se přestanete pozastavovat nad hloupostmi a zbavíte se náladovosti, polepšíte si. Zkraje týdne to nebudete mít v práci snadné, ale bude to jen vaše vina. Plnění profesních úkolů vám jde od ruky, ale komunikace s kolegy vázne. Bohužel jim nevycházíte v ničem vstříc a vše si děláte podle sebe. Pokud to nezastavíte, tak se jim zprotivíte a nebudete to pro vás mít dobré následky ani u samotného šéfa. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Cesta za profesním úspěchem se malinko zkomplikuje. I když se vám vrátila neuvěřitelná vitalita, k dokonalosti to prostě nestačí. Během týdne se vám mohou nastřádat resty, čemuž byste měli díky pečlivosti zabránit. Rovněž si dávejte pozor na to, jak komunikuje s kolegy. Později by to mohl být obrovský a zbytečný problém. Zaměřte se na péči o tělo. Dopřejte si návštěvu kadeřníka nebo pedikérky. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Už koncem minulého týdne jste cítili, že přicházíte o správné pracovní tempo. Máte pravdu. Z profesního hlediska vám není přáno, protože nejste tak výkonní a bystří jako jindy. Neklesejte na mysli a zkuste se motivovat. Klíčem ke spokojenosti je pravidelný odpočinek, díky němuž naberete nový dech. Zaměřte se rovněž na finanční stránku. Zakažte si investice do všeho, co aktuálně nepotřebujete. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Snad každé znamení by vám mohlo v tomto týdnu závidět. Jedná se o nejplodnější únorové období. Věřte, že to platí v každém slova smyslu. V pracovních záležitostech jste svědomití a nic nenecháváte na poslední chvíli. To však neznamená, že byste byli nudní. Ba právě naopak hýříte super myšlenkami a kolegové vás přímo zbožňují. Jen si dávejte pozor na finance a špatný výběr věcí při nakupování. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, pracovní povinnosti se na vás valí ze všech stran a vy se je snažíte plnit v termínu. Ne vždy vám to vyjde, ale je toho prostě moc. Nakonec se setkáte s pochvalou od šéfa. Má to však jednu podmínku. Musíte komunikovat s kolegy a táhnout za jeden provaz. I spolupracovníci toho mají plné zuby a nechtějí se hádat. Jakmile se vám podaří navázat ideální kontakt, ještě se u práce dobře pobavíte. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Uzavírat se do sebe je špatné. I když vás drahá polovička hodně štve, nedělejte to. Za každou cenu se zkuste vyhnout hádce, čímž se atmosféra zklidní. Naopak v práci jste jedničky a vše vám jde skvěle od ruky. Nadřízený oceňuje nejen vaše profesní výkony, ale také týmovou spolupráci. Se všemi kolegy táhnete za jeden provaz a na pracovišti udržujete dobrou náladu. Jen dbejte na pravidelné přestávky. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Problémy se na vás ženou ze všech stran a máte dojem, že vám docházejí síly. I když na tom nejste mentálně ani fyzicky nejlépe, musíte to vydržet. Z hlediska výkonnosti to vydržíte, ale psychická schránka je narušená. Je nutné poprat se s nahodilými problémy v rodině i milostném životě. Za žádnou cenu však nepropadejte splínu a chmurným myšlenkám. Všechno se v lepší obrátí a vy budete opět šťastní. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 8 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Únorové období je pro vás přínosné a pohodové. Dalo by se říci, že jste nad věcí a se vším si poradíte. Pracovní povinnosti jsou náročné, nicméně je hravě vykonáte. Nemyslete si, že si vašich schopností nikdo nepovšimne. Jestliže vám nabídne nadřízený povýšení nebo zvýšení platu, skutečně si to zasloužíte. Je skvělé, že si najdete na to, abyste pomohli slabším kolegům, což bude trefa do černého. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…