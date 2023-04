Horoskop na tento týden: Buvoli jsou na správné cestě, Zajíci mohou vše ztratit

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Milé Krysy, vstup do nového pracovního týdne bude divný a vy budete nejisté. Místo toho, abyste na sobě pilně pracovaly a hledaly vlastní chyby, začnete obviňovat druhé. Do toho prosazujete své názory, které se kolegům nelíbí. Tímto tempem si proti sobě poštvete všechny včetně samotného šéfa. Ihned učiňte změnu k lepšímu a udržte své emoce na uzdě. V opačném případě počítejte i se snížením platu či výpovědí.

Jste na správné cestě, která vás dovede k úspěchu. Nutno však podotknout, že to nebudete mít snadné. Netlačte proto na pilu a pracujte systematicky. Sami uvidíte, že se vám poklidné pracovní tempo vyplatí. Nadřízený již brzy pochopí, že se na vás může spolehnout a přestane vás nevhodně honit. Máte-li v hlavě spoustu plánů a nápadů, nechte si je zatím pro sebe. Šéfovi je předložte příští týden.

Tak moc se snažíte profesně uspět, až se vám nedaří. S vašimi výkony je to jako na houpačce a nadřízený se tomu diví. Přestaňte dělat několik věcí najednou a zaměřte se na jeden kvalitní výkon. Později se vše zlepší, ale teď byste měli zpomalit. V rodinném kruhu zavládne báječná nálada. Právě díky partnerovi a dětem budete mít dobrou náladu a postupně posílíte své fyzické i mentální schopnosti.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Jdete po cestě mírného profesního neúspěchu a po prodlouženém víkendu se vám do ničeho nechce. Toto jednání byste měli přehodnotit, jinak si na vaše výkony posvítí nadřízený. Motivujte se úspěchy kolegů, mohly by vám totiž uniknout zajímavé profesní nabídky. Sice budete mít štěstí na zisky, nicméně se přesto můžete vrhat do nepřiměřeného finančního rizika. Každou smlouvu si bedlivě prostudujte.